Глава управления Роспотребнадзора в Татарстане назвала условия, при которых снимут ограничения

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина во время онлайн-брифинга в кабинете министров РТ назвала условия, при которых снимут ограничения.

«Темпы прироста заболевших COVID-19 в Татарстане составляют 7-8 процентов за последние 5—7 дней, — сообщила она. — Этот процент не позволяет снять ограничения».

По ее словам, говорить о смягчении можно будет при условии снижения темпов прироста заболевших на уровне 4—6 процентов в течение недели.

«Это позволит «отпустить» сферу бытовых услуг, торговлю непродовольственными товарами», — отметила Патяшина.

Она также заявила, что отменять карантинные меры или смягчать режим самоизоляции в Казани и Татарстане до конца майских праздников недопустимо.