Главное о коронавирусе на 17 ноября: аннулирование кодов о вакцинации у заболевших, банкротство туроператоров

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор Татарстана не разрешает работать общепиту ночью

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 273 заболевших COVID-19. Всего на 17 ноября в республике зафиксировано 34 728 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 27 406 человек, в том числе 183 — за последние сутки. Умерло 1 134 человек, в том числе 7 — за последние сутки.



Роспотребнадзор Татарстана не планирует пока давать разрешение на работу общепиту ночью. Текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом не позволяет снять текущих ограничений. Просьба поступила от ассоциации рестораторов Казани.

В Набережных Челнах задержали двух медиков, которые вносили ложные сведения о вакцинации в общую базу данных. Они через посредников за вознаграждение в две тысячи рублей находили желающих получить поддельный сертификат о вакцинации. Врачи вносили данные в реестр, при этом настоящую прививку люди не получали.

Фото kzn.ru

Казанцы, обладающие QR-кодами, смогут сдать на переработку изношенные шины. Акция по приему покрышек пройдет 21 ноября на открытой парковке торгового центра «Мега».

В Казани с начала ноября выявлено 5 844 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. В рамках профилактических рейдов осмотрели 3,8 тысячи единиц общественного транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда метро. Проверки прошли на 95 контрольных пунктах.

В Татарстане начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса с QR-кодами — но только при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жителям, у которых уже есть медотвод, нужно будет переоформлять документ для того, чтобы там был QR-код.

Фото: Ринат Назметдинов

МФЦ Татарстана начал распечатывать сертификаты, QR-коды о вакцинации без регистрации на портале Госуслуги РФ. Это позволит ускорить выдачу QR-кодов и сократить очереди.



Аннулирование QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19



За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса, выздоровело 36 388 человек. Число зараженных выросло до 9 182 538 человек, а выздоровевших — до 7 882 836 человек.

Зафиксировано 1 247 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 259 084 человек.

За последние сутки проведено 445 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 933 062 человека.



Более половины отечественных туроператоров признались, что рискуют обанкротиться, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо, направленное представителями турбизнеса в правительство .«Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой — средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны», — объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Фото: Максим Платонов

Минздрав РФ опубликовал приказ, в котором говорится, что, если человек, который ранее привился от коронавируса, все же заболел COVID-19, то его QR-код будет действителен в течение полугода.

Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал, что правительство будет отрабатывать введение QR-кодов на транспорте самым тщательным образом, но сначала нужен эксперимент.

Эксперты рассказали, кому противопоказана прививка от COVID-19. Это люди с гиперреакциями организма и тяжелыми аллергиями в анамнезе. Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях.

Роспотребнадзор выпустил постановление о том, что переболевшие коронавирусом или прошедшие полный курс вакцинации в течение полугода смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с установленным больным коронавирусом. Постановление вступит в силу с 17 ноября.

Фото: Максим Платонов

Россия с 1 декабря 2021 года возобновляет авиасообщение с Кубой, Мексикой, Катаром, Аргентиной, Бразилией и Бангладеш. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что на данный момент вопрос введения QR-кодов для сотрудников школ в РФ не обсуждается. Он заявил, что регионы должны сами принимать решения, направленные на борьбу с коронавирусом в школах.

Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин считает, что россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от COVID-19, но потом все-таки решивших сделать прививку, нужно простить. При этом их следует привлечь к активному сотрудничеству со следствием.

Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в текущем году. Об этом сообщил замглавы ведомства Кирилл Богданов. Он рассказал, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в стране максимум в феврале 2022 года. Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам распространятся как на российские, так и на зарубежные авиакомпании.

Фото: Максим Платонов

В Совете Федерации предложили пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин считает, что это говорит о профнепригодности медиков.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации о вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет. Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше использовать для вакцинации «Спутник Лайт». Людям старшего возраста лучше привиться «Спутником V».

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik рассказал, что делать после контакта с зараженным COVID-19. Следует выждать некоторые время и ограничить контакты с другим людьми. Инкубационный период вируса — примерно пять дней.

Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы.

Фото: Максим Платонов

QR-коды введут с 1 декабря на внутренних авиалиниях Хабаровского края. Кроме того, в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых.

Антидепрессанты существенно снижают риск смертей от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 254 420 498 человек, 5 115 235 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 311 015). На второй строчке — Индия (34 466 598), на третьей — Бразилия (21 965 684), на четвертой — Великобритания (9 686 363), на пятой — Россия (8 991 748, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (765 913). За ними следуют Бразилия (611 478), Индия (464 153), Мексика (291 241), Россия (253 009), Перу (200 695) и Великобритания (143 598).



Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса затягивается из-за неравного доступа к вакцинам. Такое мнение выразил генеральный директор (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Согласно официальной статистике, от COVID-19 умерли больше 5 млн человек в мире. Гебрейесус подчеркнул, что реальное число гораздо больше.

Фото who.int

В Китае создали быстродействующую вакцину от коронавируса. Она вводится прямо в нос. Вакцина основана на ослабленном вирусе гриппа.

В США ученые выявили, что прием определенной группы антидепрессантов существенно снижает риск смерти при коронавирусной инфекции. Так флуоксетин снизил количество смертей на 28%.

Также американские ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19. В списке около 500 видов. Туда вошли летучие мышей и грызуны, многие дикие животные — объекты охоты, такие как пятнистый олень или азиатский буйвол, выращиваемые и содержащиеся в неволе, например, норки, а также домашние кошки.

Еще ученые из США предположили, что мужчины распространяют коронавирус чаще женщин. Это связано с тем, что мужские легкие имеют больший объем.

Фото mos.ru

Филиппины одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы. Местные медики будут вводить вакцину независимо от препарата, который был использован первым и вторым компонентом.

На Украине 1 тысячу гривен выплатят гражданам, прошедшим полный курс вакцинации. Это порядка 38 долларов. За эти деньги можно купить абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, купить билет для путешествий по стране. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

В Мюнхене отменили традиционную рождественскую ярмарку из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19. В Баварии наблюдается один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом во всей Германии.



Дарья Акимова