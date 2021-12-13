Автосалоны vs Роспотребнадзор: «Кредитные организации способствуют совершению правонарушений»

Автоцентр «Алтын» получил надзорный штраф за введение покупателей в заблуждение

Как выяснило «Реальное время», после многочисленных жалоб посетителей автоцентра «Алтын», о котором мы неоднократно писали, за владельцев салона взялись в Роспотребнадзоре. На сотни тысяч рублей выписали штрафов сотрудники республиканского управления службы тольяттинскому ООО «Новико», чей центр «Алтын» заманивает клиентов обещаниями выгодной покупки автомобиля, «раскручивает» на кредиты и навязывает дополнительные услуги. Однако «Новико» продолжает зарабатывать на доверчивости покупателей, а платить штрафы не торопится. Об обнаруженных Роспотребнадзором хитрых манипуляциях, отказе правоохранительных органов встать на защиту потребителей и судебных баталиях покупателей и надзорных органов с любителями нестандартного автомобильного маркетинга — в нашем новом материале.

«Цены на автомобили завышены»



Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило «Реальному времени», что в этом году с жалобами на нарушение прав потребителей в ведомство обратились 46 клиентов автосалона «Алтын» тольяттинского ООО «Новико».

— Суть обращений граждан заключается в том, что при заключении договоров купли-продажи автомобилей потребителям предоставляют недостоверную информацию о цене, комплектации товара (после приобретения стоимость автомобиля оказывается существенно выше, чем оговаривается до или в момент подписания договора, а комплектация — проще), свободный доступ покупателя к предлагаемому к продаже товару не обеспечен, предлагаемый к продаже автомобиль в автосалоне, как правило, отсутствует, — сообщили в Роспотребнадзоре. — При заключении договора купли-продажи за счет кредитных средств, а этим отличаются практически все сделки, потребителям предоставляется недостоверная информация о размере процентной ставки от 5,9% годовых на преддоговорной стадии, фактически после заключения договора ставка вырастает до 20—22%. При этом интересы банков при заключении договоров кредитования представляют сотрудники автосалонов. Одновременно, за счет кредитных средств потребителя, заключаются возмездные договоры на оказание услуг кредитования, «консультационных услуг», правовых услуг с третьими лицами, стоимость таких услуг составляет 20—25% от стоимости автомобиля. Во всех жалобах содержится информация о введении потребителя в заблуждение относительно совершенных сделок и просьбой принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ подчеркнули, что «кредитные организации способствуют совершению правонарушений: как правило, в кредитных договорах указываются направления расходования средств (различные дополнительные услуги)».

Во всех жалобах содержится информация о введении потребителя в заблуждение относительно совершенных сделок, сообщили в Роспотребнадзоре. Фото: kzn.ru

Представитель управления рассказала, что во всех обращениях описана одна и та же ситуация: потребители находят по интернету информацию о низкой цене автомобиля, по телефону им подтверждают наличие автомобиля, но по приезду в салон им предлагают другой автомобиль, заманивают скидками и низким процентами по кредиту. И только через 6—8 часов нахождения в салоне потребителю приносят документы, которые потребители подписывают не глядя. Одни ссылаются на усталость, другие по доверчивости. Позже, ознакомившись с договором, потребители понимают, что их обманули, поскольку подписан кредитный договор на сумму вдвое превышающую озвученную продавцом цену на автомобиль, навязаны дополнительные услуги на несколько сотен тысяч рублей. При этом «потребитель подписывает договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля, где не указана ни фактическая цена автомобиля, ни его комплектация, то есть, принимая автомобиль, потребитель думает, что купил автомобиль по согласованной цене и в нужной ему комплектации».

Проведенные Управлением Роспотребнадзора в РТ административные расследования и анализ документов о сделках легли в основу неутешительных выводов:

— Установлено, что салон не является официальным дилером, а продает перекупленные автомобили. Цены на автомобили завышены по сравнению с ценами, рекомендуемыми изготовителями. Кроме того, потребители подписывали различные договоры, подсунутые продавцами, на ненужные им услуги стоимостью до 200 тыс. рублей, в которых включены условия, что при расторжении данных договоров, деньги не возвращаются.

29 представлений

По результатам рассмотрения административных материалов в отношении автосалона вынесено 32 постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму более 500 тыс. рублей. Административные материалы на ООО «Новико» составлены по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ («Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи») и ч. 1,2 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы», «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей»).

Также Роспотребнадзором вынесено 29 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Потребители — клиенты автосалона — сами инициируют судебные дела, в частности о расторжении грабительских договоров. Фото: Максим Платонов

Однако продавцы автомобилей, судя по всему, не торопятся исправляться и выполнять предписанное надзорным органом. Правда, и оспаривать справедливость его действий не спешат.

— За непредставление в адрес Управления информации, в том числе о принятых мерах по внесенному представлению, материалы 12 дел по ст. 19.7 ст. 17.7, ст. 19.6 (соответственно КоАП РФ направлены в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности, — сообщили в ведомстве «Реальному времени». — Постановления по делам об административных правонарушениях, а также представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, хозяйствующими субъектами не обжалуются.

При этом потребители — клиенты автосалона — сами инициируют судебные дела, в частности о расторжении грабительских договоров. И Роспотребнадзор в этом им помогает.

— По привлечению суда Управлением дано пять заключений по делу в целях защиты прав потребителей, — сообщили нам.

«Готовится обжалование»

Действительно, «Реальному времени» не удалось обнаружить на судебных сайтах сведений о процессах, в которых ООО «Новико» оспаривало бы административные постановления Управления Роспотребнадзора по РТ. Только в Арбитражном суде Иркутской области, рассматриваются сейчас три дела, инициированные ООО «Новико» — компания оспаривает постановления местного Роспотребнадзора об административных правонарушениях в местном австосалоне, подпадающих под ч. 1 и 2 статьи 14.7 КоАП РФ (обман потребителя, нарушение права потребителя на получение достоверной информации о товарах и услугах), а также под ст. 14.15 КоАП РФ (нарушение правил отдельных видов товаров).

— Все представления, которые были вынесены Роспотребнадзором, на данный момент обжалуются, — заявила «Реальному времени юрисконсульт ООО «Новико» Виктория Софронова.

— Но Роспотребнадзор не в курсе, что вы их обжалуете, и на судебных сайтах этой информации нет — почему? — уточнила корреспондент.

— Мы недавно направили документы в суд, потому что информация от Роспотребнадзора вовремя не поступает. На данный момент все постановления запрошены, по одним готовится обжалование, по некоторым документы уже поданы.

Мингалимов написал заявления на сотрудников автосалона в прокуратуру и полицию. Фото: kupilavto.ru

«Все без толку»

Герой одного из предыдущих материалов «Реального времени» об автоцентре «Алтын» Ринат Мингалимов сообщил, что ему, после того, как он написал претензию в автосалон, вернули отданный было в trade-in автомобиль и внесенный в кассу первоначальный взнос.

Понимая, что не он первый, не он последний угодил в ловушку и только чудом из нее выбрался, потому что не подписал кредитный договор, Мингалимов написал заявления на сотрудников автосалона в прокуратуру и полицию. На вопрос, чем дело закончилось, мужчина ответил:

— Все без толку…

А героиня нашего материала Гульшат Идрисова (фамилия изменена по просьбе женщины) сказала, что ей деньги не вернули, а ее заявление в полицию действия не возымело — пришла «отказная»:



— Обращение было в полицию, уголовное дело не завели, просто написали мне, что можете идти в суд — это гражданско-правовые отношения. В прокуратуру я не ходила. А еще я с женщиной познакомилась, она тоже брала машину в «Алтыне», так в трейд-ин сдала свою машину, и это ей там не зачли. Полтора миллиона у нее долг перед банком.

115 заявлений о мошенничестве



На запрос относительно того, сколько заявлений поступило в полицию от клиентов на действия сотрудников автоцентра «Алтын», сколько дел по этим заявлениям заведено, сколько отказных материалов вынесено и на каком основании, в Управлении МФД по г. Казани спустя неделю дали очень лаконичный ответ:

— В ОП «Сафиуллина» Управления МВД России по городу Казани за 11 месяцев 2021 года поступило 115 заявлений от граждан по факту мошеннических действий со стороны «Алтын».

Также «Реальному времени» дали понять, что с точки зрения полиции эти заявления как основание для возбуждения и расследования уголовных дел бесперспективны: дескать, раз граждане своей рукой подписали невыгодные им договоры, дальше все отношения с автосалоном следует выстраивать исключительно в рамках гражданско-правовых отношений.

Хотя Роспотребнадзор-то обнаружил в этих историях о добровольно заключенных потребителями договорах признаки обмана.

В ОП «Сафиуллина» за 11 месяцев 2021 года поступило 115 заявлений от граждан по факту мошеннических действий со стороны «Алтын». Фото: Максим Платонов

«Развод» и штраф за скрученный пробег

Признаки обмана обнаружились и в ходе судебного процесса по иску, поданному к ООО «Новико» в рамках тех самых гражданско-правовых отношений жительницей Казани Еленой Домниной. 22 октября 2021 года Приволжский райсуд удовлетворил требования истицы и вынес решение о признании договора купли-продажи с ООО «Новико» с ней недействительным.

Как следует из опубликованного на сайте суда решения, Домнина приобрела в «Алтыне» в кредит Renault Kaptur, 2017 года выпуска, уплатив «100 000 рублей за счет собственных денежных средств и 880 000 рублей за счет кредита, предоставленного ей КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на основании договора потребительского кредита». При этом она покупала автомобиль с пробегом в 82 190 км, а вскоре, при прохождении техосмотра, узнала, что машина на самом деле прошла 102 тысячи километров.

В решении суда указано: «Ответчиком доказательства, опровергающие доводы истцовой стороны и доказательства предоставления потребителю достоверной информации о товаре, а именно о пробеге приобретенного по договору купли-продажи транспортного средства суду не представлены. ООО «Новико» получено заявление истицы, в котором она указала, что был продан автомобиль с пробегом 102 000 км, то есть с меньшим ресурсом и по завышенной цене, с навязанными дополнительными услугами, просила аннулировать действующий договор и заключить новый с указанием реальной стоимости автомобиля, исключить из кредита стоимость навязанных услуг, сделать переоценку автомобиля в соответствии с реальным пробегом…».

Еще суд упоминает немаловажную деталь, если вспомнить, что в «Алтыне» клиентам на словах и в рекламе обещают кредит под баснословно низкие проценты: «Для оплаты приобретаемого автомобиля Renault Kaptur <…> заключила с АО «КБ «ЛОКО-Банк» договор потребительского кредита, согласно которому истице предоставлен кредит в размере 968 200 рублей под 18,9 % годовых сроком на 96 месяцев».

Приволжский райсуд удовлетворил требования истицы и вынес решение о признании договора купли-продажи ООО «Новико» с ней недействительным. Фото: Максим Платонов

Суд вынес решение взыскать с ООО «Новико» в пользу Елены Домниной уплаченные ею по договору купли-продажи 980 000 рублей, из которых 936 336 рублей перечислить банку в счет погашения задолженности по договору потребительского кредита, а также взыскать с продавца в пользу истицы убытки в виде процентов за пользование кредитом в размере 69 193 рублей, убытки, связанные с приобретением дополнительных услуг, в размере 88 200 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 573 696 рублей и 215 рублей почтовых расходов.

— Вы говорите об одной клиентке, а если вы посмотрите на сайтах судов, вы увидите, что, как правило, положительная практика в отношении ООО «Новико» уже сложилась, — прокомментировала результаты этого процесса Виктория Софронова. — У нас приобретают автомобили, бывшие в употреблении, и мы не застрахованы от того, что у автомобиля, пришедшего от другого покупателя по программе trade-in, не был ранее скручен пробег. По таким вопросам мы всегда идем клиентам навстречу — предлагаем мировое соглашение, договоры расторгаются, и проблем с этим нет.

Действительно, Приволжским и Советским райсудами Казани уже отклонен ряд исков к ООО «Новико» со стороны клиентов автоцентра.

А насчет «всегда идем клиентам навстречу» — в решении Приволжского суда, удовлетворившего иск Елены Домниной указано, что «представитель ответчика исковые требования в полном объеме не признал», «В добровольном порядке требования истицы продавцом ООО «Новико» не исполнены». ООО «Новико» с решением суда не согласилось — на него подана апелляционная жалоба.

Тем временем автоцентр «Алтын» объявил «новогоднюю распродажу» со скидками до 40 процентов.