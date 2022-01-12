Осужденный за «откаты» экс-главврач Центра гигиены в Буинске желает снять судимость

Анатолий Никифоров подал прошение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока

Бывший главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах Анатолий Никифоров подал в суд заявление об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости. Сегодня суд рассмотрит его прошение. Между тем апелляция главной потерпевшей по делу Никифорова — Лилии Атаулловой, возражавшей против слишком, по ее мнению, мягкого приговора подсудимому, осталась без рассмотрения. О том, почему потерпевшей не удалось высказаться в прениях перед вынесением приговора ее начальнику, в течение многих лет собиравшему «откаты» с премий у подчиненных, а впоследствии и обжаловать вынесенный ему приговор — в материале «Реального времени».

На приговор не позвали



За сбор «откатов» с премий своих подчиненных бывшего главврача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах Анатолия Никифорова приговорили к полутора годам условно с испытательным сроком в полгода.

Потерпевшая — бывшая заведующая отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РТ в Дрожжановском районе Лилия Атаулова, которая в течение 2013—2019 гг. передала Никифорову по его требованию в общей сложности 300 тыс. рублей — почти половину из выплаченных ей 637 тысяч рублей премии, со столь мягким приговором не согласилась и попыталась его обжаловать. Однако это оказалось не так-то просто.

Все началось с того, говорит потерпевшая, ее забыли пригласить по всей форме в суд — ни повестки, ни телефонограммы о последних нескольких заседаниях, включая то, на котором состоялось оглашение приговора 3 августа 2021 года, она не получала.

— О том, что суд завершился, я узнала случайно, — говорит женщина. — Узнала только 19 августа и сразу позвонила секретарю, и попросила копию приговора. Ее мне должны были направить по почте, но сделали это только после моего звонка — 20 августа. 24 августа я получила приговор и сразу отправила заявление в Верховный суд Республики Татарстан о том, что с таким мягким приговором я не согласна. В этом заявлении я указала, что меня не известили о судебном заседании и не направили мне текст приговора, пока я сама не напомнила об этом.

Апелляцию не рассмотрели



1 сентября Атауллова направила апелляционную жалобу через ГАС «Правосудие» — в Буинский городской суд и Верховный суд РТ. В установленный законом срок подачи жалобы — 10 дней — потерпевшая укладывалась, жалоба была зарегистрирована через 8 дней после получения ею приговора суда.

В жалобе Лилия Атауллова, в частности, указала, что считает наказание слишком мягким, с учетом совершения Никифоровым нескольких преступлений (премии он забирал не у нее одной), а также потому, что «суд не учел мотивы и цели преступлений, его личность, его отношение к содеянному и к потерпевшим», не принял во внимание «позицию потерпевших по взысканию морального и материального ущерба, не обеспечил меры по обеспечению гражданского иска…».

Атауллова выразила сомнение и в квалификации содеянного Никифоровым: «Считаю, что она должна быть изменена на более тяжкую, связанную с умышленным хищением». Там же она указала на то, что как потерпевшая имела право участвовать в прениях сторон и должна была быть извещена судом о месте и времени их проведения. Она просила мягкий приговор Никифорову отменить, а уголовное дело возвратить на рассмотрение в Буинский городской суд. Но в ином составе суда.

Однако рассматривать апелляционную жалобу Буинский городской суд не стал, потому что срок ее подачи отсчитал не от регистрации жалобы на сайте ГАС «Правосудие» (1 сентября), а от дня, когда жалоба пришла в суд по почте — в письменном виде (21 сентября). В удовлетворении ходатайства о восстановлении срока обжалования приговора Атаулловой было отказано.

Рассматривать апелляционную жалобу Буинский городской суд не стал, потому что срок ее подачи отсчитал не от регистрации жалобы на сайте ГАС «Правосудие», а от дня, когда жалоба пришла в суд по почте — в письменном виде. Фото: ss-mebel.ru

Не был принят во внимание факт регистрации апелляционной жалобы Атаулловой в ГАС «Правосудие» и Верховным судом РТ. В апелляционном постановлении Верховного суда РТ от 3 декабря 2021 года об этом не упоминается, при этом говорится, что Атауллова пропустила срок подачи жалобы и что она пропустила судебные заседания, включая то, на котором оглашался приговор, несмотря на то, что была о них «надлежащим образом извещена» — телефонограммой. Суд пришел к выводу, что независимо от того, присутствовала ли она на оглашении приговора Никифорову или нет, срок подачи ею апелляционной жалобы истек через 10 суток после оглашения приговора, то есть 13 августа.

Телефонограмма без звонков и документы «по требованию»

Обескураженная потерпевшая направила жалобу председателю Верховного суда РТ, также через ГАС «Правосудие». «По телефону мне ее получение в Верховном суде подтвердили», — сообщила она «Реальному времени».

В жалобе она пишет, что на заседание Буинского городского суда по делу Никифорова 7 июля ее повесткой приглашали, а на последующие — нет. Что повестка на 3 августа не приходила (есть официальное подтверждение от почтового отделения села Старое Дрожжаное, где она проживает. И что телефонного звонка из суда также не было (это подтверждается детализацией полученных ею в тот период звонков).

Еще Атауллова указывает, что приговор ей из суда выслали лишь тогда, когда она, узнав о нем, сама позвонила секретарю суда и попросила об этом. И что апелляционное постановление Верховного суда по жалобе Атаулловой на отказ в восстановлении срока обжалования приговора Никифорову, которое Верховный суд направил в Буинский городской суд 5 декабря, горсудом ей выслано не было. Лишь когда женщина 22 декабря получила по почте повестку о судебном заседании 12 января 2022 года — по заявлению ее бывшего начальника об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока и снятии судимости, она догадалась позвонить секретарю суда. И оказалось, что почта работает отлично: после напоминания, сделанного 23 декабря, судебный документ был сразу же отправлен и 24-го уже поступил в почтовое отделение села Старое Дрожжаное.

В Верховном суде сообщили, что обращения Атаулловой поступили: «Судом дан ответ на ее обращения. 24 декабря ей направлен ответ на обращения». Фото: Максим Платонов

В ожидании ответа суда и нового суда

«Реальное время» обратилось с запросами в Верховный суд Татарстана и Буинский городской суд с просьбой прокомментировать ситуацию. В Верховном суде сообщили, что обращения Атаулловой поступили: «Судом дан ответ на ее обращения. 24 декабря ей направлен ответ на обращения». Комментарий Буинского городского суда будет опубликован по получении.

Между тем 12 января, то есть уже сегодня, в Буинском городском суде рассмотрят заявление бывшего главврача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах, который уже спустя 5 месяцев после вынесения условного приговора захотел снять с себя судимость. Информация об этом появилась на сайте Буинского городского суда.

Анатолий Никифоров был осужден за то, что в 2013—2020 гг. забирал у сотрудников до половины суммы выплаченных им премий — как показала на следствии и суде Лилия Атауллова, под угрозой «неприятностей по работе вплоть до увольнения». В суде было доказано, что всего Никифоров изъял у четырех сотрудниц 595 тыс. рублей.

Суд признал его виновным в совершении четырех преступлений средней тяжести по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). С учетом того, что Никифоров признал свою вину и добровольно возместил ущерб потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год за каждый из четырех эпизодов, но путем частичного сложения наказаний сократил общий срок до 1 года и 6 месяцев. Наказание было назначено условно, с испытательным сроком в 6 месяцев.

После вынесения приговора у главной потерпевшей — Лилии Атаулловой, по ее словам, начались проблемы на работе. Она с опасением ожидает, что бывший шеф вернется на свой пост.

Но главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РТ Елена Сизова, отвечая на запрос «Реального времени», опровергла слухи о том, что Анатолия Никифорова якобы планируют вернуть в руководящее кресло:

— Информация о возможном восстановлении А.И. Никифорова в должности не соответствует действительности.

