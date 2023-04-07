В Татарстане начался клещевой сезон — зарегистрировано 113 укусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 6 апреля начался клещевой сезон. В 2021 году он стартовал с 12 апреля, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— В этом году первый укус клещами мы зарегистрировали 25 марта, а в прошлом году первый укус был 10 апреля. То есть с учетом погодных условий немножко раньше клещи проснулись и начали свою активную деятельность, — рассказал она.

На сегодняшний день в 25 районах Татарстана зарегистрировано 113 укусов клещей. Из них 15 — в Казани, 18 — в Челнах, 17 — в Нижнекамске. По другим территориям единичные случаи.

Она напомнила, что сезон клещевых инфекций начинается традиционно в апреле и заканчивается в октябре. Пики бывают в мае и июне. Ежегодно в Татарстане фиксируют порядка 10 тысяч укусов клещей, что не выше средних многолетних показателей. Наибольшее количество присасываний клещей регистрируют в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Высокогорском, Сабинском, Заинском и Спасском районах республики.

Фото: pxhere.com

Любовь Авдонина также обратила внимание, что с 1993 года в Татарстане регистрируют клещевой боррелиоз. Ежегодно фиксируются порядка 50 случаев заражения.

Клещевого энцефалита в Татарстане не выявляли уже около 5 лет. Это хороший показатель, утверждает Любовь Авдонина.

Напомним, в прошлом году в Татарстане укусы клещами зарегистрировали во всех муниципальных образованиях. К медикам за помощью обратились более 10 тысяч жителей.



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Татьяна Демина