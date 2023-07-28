За полгода в Татарстане выявили 133 случая острых вирусных гепатитов

За первые шесть месяцев 2023 года в Татарстане зарегистрировано 133 случая острых вирусных гепатитов. В их числе 102 случая гепатита А, что соответствует прошлогоднему уровню заболеваемости, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Также с начала года в республики зафиксировали 4 случая острого вирусного гепатита В (заболеваемость снизилась в 2 раза) и 27 случаев острого вирусного гепатита С (уровень заболеваемости на уровне среднемноголетнего уровня).

Первично выявлены 518 случаев хронических вирусных гепатитов. В этом случае уровень заболеваемости тоже оказался ниже среднемноголетнего уровня.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае власти Татарстана утвердили план мероприятий по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С на территории республики до 2030 года. В планах: проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике гепатита С, вакцинация против гепатита В пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, ведение разъяснительной работы с населением, ведение единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С и так далее.

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Айрат Назипов