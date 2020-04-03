Отмена платы за детсады, режим работы и другие новшества самоизоляции в Татарстане

Заявление оперативного штаба РТ

Сегодня руководство Татарстана озвучило очередные меры, принимаемые в республике для предотвращения распространения коронавируса. Участники брифинга — вице-премьер, руководитель оперативного штаба Лейла Фазлеева, глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Коронавирус в Татарстане в цифрах



«Длинные выходные» в России продолжаются до 30 апреля, а режим самоизоляции вместе со всеми ограничениями — до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила сегодня вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. А обстановка пока остается непростой.

По последним данным, в республике 25 выявленных случаев COVID-19, шесть из них — за последние сутки. Как сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, 21 случай из 25 — «завозной», заразились за границей, и только четыре из них — это подхватившие болезнь при близком контакте в Татарстане. Вместе с тем шесть случаев — бессимптомные носители инфекции. Это 24% от всех выявленных, примерно столько же в среднем по России.

— От одного бессимптомного носителя заражается один гражданин. Если есть клинические признаки, то заражаются не менее трех лиц. В этой связи все те ограничительные меры крайне важны для сохранения здоровья наших граждан и для снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции, — отметила Марина Патяшина.

Патяшина также подчеркнула, что пик заболеваемости в Татарстане еще не пройден, но когда он настанет — спрогнозировать пока невозможно.

«Длинные выходные» в России продолжаются до 30 апреля, а режим самоизоляции вместе со всеми ограничениями — до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила сегодня Лейла Фазлеева. Фото tatarstan.ru

Как сейчас будут жить компании, которые продолжают работать

Параллельно с этим Роспотребнадзор вводит ряд жестких требований для организаций, которые продолжают функционировать в условиях пандемии. Они начнут работать уже со следующей недели, об этих мерах рассказала сегодня Марина Патяшина:

Обязательный контроль температуры при приходе на работу и — желательно — каждые четыре часа.

При обнаружении лиц с признаками заболевания вызвать врача и изолировать больного. Помещение для этого должно быть предусмотрено.

Обеспечить весь персонал организации масками, в том числе и в пути на работу.

По возможности предусмотреть вахтовый транспорт, который будет регулярно обрабатываться.

Маски должны меняться каждые три часа.

Обеспечить дистанцирование всех работников на 1,5 метра, в том числе в столовых, зонах отдыха и курилках.

Обеспечить обеззараживание воздуха во всех местах пребывания сотрудников с помощью бактерицидных излучателей.

Иметь постоянных запас бактерицидных средств. Дезинфицировать оборудование и другие поверхности не менее трех раз в день. Обязательно протирать ручки дверей, перила, кнопки лифтов, столы и стулья.

Проверять гигиену рук сотрудников. Иметь одноразовые полотенца или сушилки.

Проветривать помещения регулярно. Запретить использование кондиционеров.

По окончании рабочей смены обеспечить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Перевести все совещания в режим онлайн.

Что касается образовательных учреждений — в детсадах работают дежурные группы для жителей республики, которые продолжат работать в эти дни. Кроме того, прямо во время брифинга Фазлеевой стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение полностью отменить родительскую плату за детские сады. Тем, кто уже внес оплату, будет сделан перерасчет.

Также со следующей недели в образовательных организациях начинается процесс дистанционного образования.

Фазлеева также напомнила, что строительная отрасль и сельское хозяйство в Татарстане в условиях коронавируса продолжают работу, общепит — работает только на доставку. «На сегодня проблем с курьерской доставкой не отмечено», — отметила вице-премьер РТ.

Фазлеева также напомнила, что строительная отрасль и сельское хозяйство в Татарстане в условиях коронавируса продолжают работу, общепит — работает только на доставку. Фото Максим Платонов

Возникали вопросы о расширении «разрешенных» видов бизнеса — многие жаловались на отсутствие небольших, но важных социальных услуг, например того же сапожника. Однако Роспотребнадзор остался непреклонен: эту и следующую неделю никаких послаблений режима не будет. Дальше — зависит от обстановки.

Кроме того, Фазлеева, отвечая на вопрос «Реального времени», намекнула, что вскоре Татарстан может анонсировать новые меры поддержки бизнеса в республике.

— В республике есть рабочая группа, которая занимается вопросами, связанными с устойчивостью экономики в новых условиях. Все те задачи по поддержке бизнеса — они являются основными для этой группы. В ближайшее время запланирован брифинг по данным вопросам, — сообщила она.

Как работает система пропусков и справок

По системе контроля за разрешениями на выход за время ее работы первое время возникали вопросы — это признала и Лейла Фазлеева. «Реальному времени» известны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов останавливали работников сельхозпредприятий, пробивали их справки от работодателя по некой базе и запрещали дальнейшее движение.

— В течение первого-второго дня было много замечаний, сегодня практически не поступает замечаний, и мы отрабатываем каждое замечание по ситуации, — прокомментировала эту информацию Фазлеева.

Возникали вопросы и по отмене СМС-кодов — в свете того, что схожую систему с QR-кодами в Москве пока приостановили. Однако в Татарстане система работу продолжит — по словам Патяшиной, она зарекомендовала себя положительно.

Также Лейла Фазлеева сообщила, что сейчас рассматривается возможность увеличения продолжительности разрешения на выход с часа до двух. Окончательное решение еще не принято, но, по словам Фазлеевой, оно, скорее всего, будет положительным.

Лейла Фазлеева сообщила, что сейчас рассматривается возможность увеличения продолжительности разрешения на выход с часа до двух. Фото Максима Платонова

Путин дал новые полномочия главам регионов. Как их будут использовать?

Некоторые особенности недавнего указа президента России Владимира Путина разъяснил журналистам глава Минюста РТ Рустем Загидуллин.

Так, он отметил, что регионам предоставляется возможность выбрать территории в рамках своих границ для введения ограничительных мер. В Татарстане такие меры распространены на территорию всей республики, в дальнейшем, с улучшением эпидситуации, на отдельных территориях их могут постепенно отменять.

Фазлеева также добавила, что на данный момент новых ограничений, помимо уже озвученных ранее, вводить в Татарстане не планируется.

Также есть дополнение в части непрерывно работающих организаций — в их число теперь входят организации, предоставляющие неотложные финансовые услуги. Вместе с тем регионы могут приостановить их деятельность по согласованию с правительством России.