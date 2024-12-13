В Татарстане призывают регулировать сбыт продукции фермеров и частных подворий

Эксперты считают необходимым пресечь торговлю непроверенными продуктами питания через мессенджеры и соцсети

Фото: Мария Зверева

Начать регулировать сбыт продукции фермеров и частных подворий призывают татарстанские бизнесмены. По их мнению, торговля непроверенными продовольственными товарами в соцсетях и мессенджерах представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей, а также причиняет ущерб интересам государства, которое недополучает налоги от такого теневого бизнеса. Страдают и добросовестные предприниматели, поскольку конкурируют с серыми торговцами отнюдь не на равных условиях. О предпосылках и последствиях роста торговли в так называемых «фермерских чатах», законных и незаконных способах продвижения товаров в Сети и путях решения проблемы — в материале «Реального времени».

«Бабушки — это прикрытие»

Необходимо запретить рекламу и торговлю «домашними» продуктами питания в мессенджерах и соцсетях, считает казанский предприниматель, заслуженный экономист России и Татарстана Сергей Никифоров.

— Чаты, через которые продаются продукты питания, есть везде — в каждом доме, в каждом селе, — говорит он. — Торгуют физические лица, которые пользуются тем, что никто их не контролирует. В федеральном законодательстве имеется серьезный пробел. Единственный вариант решения этой проблемы — запрет такой рекламы.

По мнению Никифорова, одна из причин, по которым такая торговля существует и бурно развивается — официальное разрешение на продажу продукции с личных подсобных хозяйств. Но эксперт напоминает, что мясо и молоко животных, выращенных в частных подворьях, по закону можно продавать только на рынках, предварительно пройдя ветеринарный контроль. К тому же закон запрещает переработку мяса, молока физическими лицами.

— У нас сейчас происходит спекуляция понятием «бабушка с пучком укропа», которых злые люди лишают права этот пучок продать для прибавки к пенсии. Бабушки — это прикрытие, на самом деле существует огромный черный рынок!

«У нас сейчас происходит спекуляция понятием «бабушка с пучком укропа». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сергей Никифоров подчеркивает, что со стороны государства здесь усматривается двойная мораль: от предпринимателей требуют соблюдения множества требований (что дорого им обходится и сказывается на себестоимости и конечной цене продукции), уплаты налогов. А от их предприимчивых конкурентов, не регистрирующих свой бизнес, — ничего. И, главное, считает он, чем дольше сохраняется такое положение дел, тем опаснее будут последствия — если законодатели и чиновники спохватятся и попытаются ликвидировать пробел, это вызовет серьезное напряжение в обществе, где одни зарабатывают таким способом на жизнь, а другие существенно экономят на покупках.

История повторяется?

Возмущение крупного татарстанского предпринимателя «недобросовестной конкуренцией» со стороны граждан, торгующих продукцией собственного производства, уже однажды имело громкие последствия для всей России. В апреле 2018 года владелица «Бахетле» Муслима Латыпова обвинила женщин-декретниц, дескать, эти «недобросовестные конкуренты и псевдопредприниматели» забирают объемы у торговой сети:

— Они в соцсетях все заполонили. Они один пирог приготовили, входят в кураж, переманивают специалистов и у нас, добросовестных производителей, забирают объемы. Что только не производят — весь ассортимент «Бахетле»! А в каких условиях? В квартире, гараже, бане. Там ведь есть домашние животные! — заявила она на Совете по предпринимательству при президенте РТ и попросила Рустама Минниханова «остановить это».

27 ноября 2018 года в России был принят закон о самозанятых — «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и 1 января 2019 года в четырех регионах, включая Татарстан, был запущен пилотный проект — «конкуренты» Муслимы Латыповой начали платить налог со своих доходов.

Но печь тортики на продажу на своих кухнях законодатели мамам не запретили.

«Выгодно же им!»

— Мы торгуем копчеными утками, гусями, рыбой копченой — все привозим из деревни, — рассказала «Реальному времени» Аделина, которая ведет торговлю домашними продуктами питания в группе в мессенджере. — Документов на эту продукцию у меня нет, но поставщики проверенные, и многие клиенты покупают у меня уже около трех лет — претензий к качеству, жалоб на отравления за это время не было.

Цены на копчености, предлагаемые в мессенджере, значительно ниже, чем в магазинах. скриншот мессенджера

Женщина торгует не как частное лицо, а как самозанятая, хотя закон не запрещает гражданам в этом статусе заниматься перепродажей. Цены на копчености у нее значительно ниже, чем в магазинах, разлетается продукция моментально. А еще, говорит Аделина, у нее эту продукцию закупают магазины, потом выкладывают на прилавки, разумеется, уже с наценкой. Услышав вопрос, как же торговые объекты берут на реализацию продукцию без документов, женщина слегка задумалась, а потом предположила:

— Делают уж как-то документы, наверное. Выгодно же им, они закупают, например, гусей у меня по 1 200 рублей и продают по 1 400.

Не оказалось документов на продукцию — домашние сардельки, колбасы, казылык — и у торгующего этими продуктами через мессенджер Зульфата. На вопрос «Реального времени» мужчина ответил, что у него есть только «справка на мясо от «Меркурия».

Почему магазин «ушел» в соцсети

Как выяснилось, торговлей в мессенджерах «промышляют» и индивидуальные предприниматели в дополнение к «классической» торговле через магазин. Например, ИП Хадиуллина имеет магазин на Гудованцева, но в мессенджере принимает заказы на множество продуктов — от мяса и полуфабрикатов из него до выпечки.

— У меня нет клиентов, которые бы спрашивали документы на продукцию, сарафанное радио работает, видимо, — рассказала предпринимательница «Реальному времени» — Человек, который купил что-то у нас, обычно потом советует своим друзьям и родственникам. Сколько лет я уже работаю — такого, чтобы были претензии к качеству, не было, даже вопросов не возникало. Хотя Роспотребнадзор нас проверял, и проблем не было.

ИП Хадиуллина имеет магазин на Гудованцева, но в мессенджере принимает заказы на множество продуктов — от мяса и полуфабрикатов из него до выпечки. скриншот мессенджера

Магазин Айгуль работает с 2006 года, а вот в мессенджеры и соцсети она вышла лишь два года назад. Главный плюс от этого — рост заказов, и если магазины охватывали не всю Казань, то теперь предпринимательница развозит заказы по всему городу. Бизнес, по ее словам, резко пошел вверх. Налоги она платит, уверяет женщина, но не с оборота, а установленную законом фиксированную сумму.

Роспотребнадзор предупреждает

— Во избежание пищевых отравлений, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по РТ рекомендует покупать продукцию только промышленного изготовления в стационарных местах торговли, — сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос «Реального времени» о гарантиях качества продукции, реализуемой через мессенджеры. — Производство пищевой продукции для реализации населению допускается только в производственных помещениях. Для пищевых производств предъявляются особые требования к помещениям, персоналу, сырью и продукции.

Производство пищевой продукции для реализации населению допускается только в производственных помещениях. Реальное время / realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре также предупредили, что изготовленные в домашних условиях полуфабрикаты и продукты могут производиться не в лучших условиях: неизвестно, имеются ли у производителя отдельный холодильник, отдельный стол и моечная ванна, тщательно ли следит он за чистотой рабочих поверхностей и регулярно ли их обрабатывает, работает ли он, соблюдая элементарные требования личной гигиены (в головном уборе, перчатках, моет ли руки после посещения туалета), здоровы ли члены его семьи, нет ли животных в доме и так далее.

— Кроме того, например, при изготовлении тортов используют пищевые красители и добавки, которые могут быть сильнейшими аллергенами, — подчеркнули в ведомстве. — Этикетки у «домашних» тортов нет, их состав неизвестен. И если таким тортом угостить гостя с аллергией, у него возможно обострение заболевания.

В Роспотребнадзоре также посоветовали при покупке продовольствия через мессенджеры обращать внимание на целостность и герметичность упаковки, у замороженных продуктов — на отсутствие либо наличие следов повторного замораживания, заветривания, деформации, «снежной шубы». При возникновении любых сомнений в доброкачественности и безопасности выбранной продукции рекомендовали воздержаться от покупки.

Получится отключить «сарафанное радио»?

Бурный толчок в развитии торговли через соцсети и мессенджеры дала коронавирусная изоляция. Попробовав этот вид продаж, производители и перекупщики вошли во вкус.

Бурный толчок в развитии торговли через соцсети и мессенджеры дала короновирусная изоляция. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты портала «Роскачество» рекомендуют потенциальным покупателям с осторожностью относиться к приглашениям перейти на незнакомые завлекательные ссылки, чтобы не нарваться на мошенников. Однако в случае с торговлей продуктами, ссылки просят сами клиенты — у тех, кто уже состоит в группах, где предлагают домашнюю еду по завлекательным ценам. «Сарафанное радио» выступает лучшей рекламой.

«Реальное время» обратилось в татарстанское УФАС России с запросом, насколько реально реализовать предложение Сергея Никифорова запретить рекламу такой торговли. По получении ответ будет опубликован.