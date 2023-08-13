В Татарстане сумма взысканных судами в пользу потребителей средств выросла почти в три раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первом полугодии 2023 года по искам, поданным Управлением Роспотребнадзора по республики в защиту прав потребителей, суды присудили им в общей сложности 75,1 млн рублей. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда она составляла 25,9 млн.

Из указанной суммы 2 млн рублей — это компенсация потребителям Татарстана морального вреда. По сравнению с первым полугодием прошлого года она также выросла: в январе — июне 2022-го она составляла 1,4 млн рублей.

Всего за январь — июнь 2023 года Управление Роспотребнадзора по Татарстану подало 62 иска в пользу потребителей — на один больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 32 заявления направлялись в суды в защиту конкретного потребителя — это на восемь меньше, чем в первом полугодии 2022-го.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — июнь 2023 года в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило 3 747 обращений по вопросам защиты прав потребителей. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина