На «коронавирусных» пайках школьников в Чистополе наварили миллионы?

С подачи прокуратуры Татарстана возбуждено уголовное дело о массовом недовесе в детских продуктовых наборах

Скандал с раздачей сухих пайков школьникам Чистополя обернулся уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. На его возбуждении настояла прокуратура Татарстана. Проверка надзорного ведомства показала: поставщики сухих пайков для школьников занижали объем оплаченных муниципалитетом поставок сахарного песка, риса и макарон — где на 100 грамм в наборе, а где на полкило. Как выяснило «Реальное время», большинство претензий адресовано компании «Школьник», хозяйка которого является сватьей экс-сенатора и бывшего главы района.

«Не кусать руку дающего» VS «Надеть такую помощь на рога»



Массовая раздача сухих пайков родителям школьников в Чистополе началась под финал «коронавирусного» учебного года — 25 мая. А уже 26-го соцсети облетела жалоба на качество такой муниципальной помощи. Часть родителей обнаружили в продуктовых наборах упаковки чая «BAYCE» с истекшим 3 мая сего года сроком годности. Эта информация от производителя была перекрыта наклейкой с альтернативной датой годности — до 3 марта 2023 года, но народ «липе» не поверил.

Мнения чистопольцев разделились — одни требовали «не кусать руку дающего», а то «устроили из-за чая панику, ладно бы курицу или мясо просроченное дали». Другие возмущались «подачкой», требуя «надеть такую помощь на рога» чиновникам. «Контролируйте барыг! Или вы в доле?» — адресовал претензии руководству исполкома некий Геша Козодоев из группы «Типичный Чистополь» ВКонтакте.

— Перефасовка — один из излюбленных методов извлечения прибыли у «перекупов». Купил дешево, перефасовка, новые даты, продал дорого. Тем более бюджету. Ведь как сказал один уважаемый человек: «Там шальные деньги», — раскрывал секреты коммерсантов Дмитрий Новиков.

Часть родителей обнаружили в продуктовых наборах упаковки чая «BAYCE» с истекшим 3 мая сего года сроком годности. Фото vk.com

На фоне скандала единичные претензии у получателей наборов возникли к «склеившимся при варке» макаронам и каким-то жучкам в рисе.

Муниципальная власть ответила возмущенным четко: «Изготовитель чая — ООО «Бетта-Гида». При поступлении фабричная тара не нарушена, так же, как и сама пачка чая. Срок годности на пачке находится внутри пленки, которая упаковывается на заводе. В настоящее время готовятся документы в суд на производителя данного чая».

Почем «бесплатные пайки» для бюджета

Продуктовый скандал не оставила без внимания и прокуратура Татарстана. Уже в первой декаде июня выводы подчиненных Нафикова были направлены в полицию с требованием — возбудить уголовное дело по признакам мошенничества.

После ухода школ на дистанционное обучение, на федеральном и республиканском уровне поднимался вопрос о поддержке детей из малообеспеченных и многодетных семей. Бесплатные школьные обеды для этих льготников решили заменить сухими пайками. В середине апреля первый замглавы Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сообщал депутатам — в 19 районах республики учащиеся школ, колледжей и техникумов уже получили продуктовые наборы, до конца апреля выдачу планируют завершить еще в 17 районах. «Решения об обеспечении бесплатным питанием в образовательных организациях выносятся исполкомами районов и городов республики», подчеркивал докладчик.

В Чистополе муниципальные контракты на продуктовые наборы получили две конкурирующие фирмы — «Школьник» и «Виктория». Согласно постановлению исполкома района от 13 апреля сухпайками за 840 рублей (размер бюджетной дотации) должны были обеспечить 830 детей-льготников. Схожее постановление от 6 мая гарантировало вручение «коронавирусных паек» остальным 7 643 учащимся общеобразовательных организаций, правда, на более скромную сумму — 360 рублей (из расчета 7 рублей 70 копеек в день, в которые до коронавируса обходились бесплатные для школьника чай и булочка).

Обеим категориям учеников презентовали бутылку растительного масла, сахар, рис, макаронные изделия, шоколадку и чай. Льготникам сверху полагались еще и рыбная консерва, сок, пачка печенья и какао.

Расходы бюджета на первую раздачу составили 697,2 тысячи рублей, на вторую — 2,75 млн рублей. Причем, в ходе проверки прокуроры получили информацию — «коронавирусные» поставки оплачены, сухие пайки розданы, однако объем исполнения контрактов компанией «Школьник» в МКУ «Централизованная бухгалтерия исполкома Чистопольского муниципального района» оценили всего в 764,3 тысяч рублей — это почти на 2 миллиона меньше полной цены контрактов.

Льготникам сверху полагались еще и рыбная консерва, сок, пачка печенья и какао. Фото vk.com

Откуда взялась эта разница? Возможно, из нарушения условий контракта в части спецификации товаров. К примеру, проверяющие обнаружили, что родители учеников гимназии №1 недополучили макароны, рис и сахар. Контракт предусматривал в каждом наборе по 1 кг каждого из названных продуктов. На деле же каждого гимназиста «обвесили» на 900 граммов (на 600 — по макаронным изделиям, на 200 — по рису, на 100 — по сахару). И поставки эти — на совести ООО «Школьник».

Та же история — в общеобразовательной школе №1, где в пайках выдали по 800 граммов риса и 900 граммов сахара, но к каждой пачке макарон в 400 граммов добавили еще одну. Выборочная проверка помогла вскрыть схожие нарушения по контракту «Школьника» и в школе №4 Чистополя.

По материалам прокуратуры в следственном отделе УМВД по Чистопольскому району уже возбудили дело об афере в особо крупном размере — в отношении неустановленных лиц.

Фирмы сватьи бывшего главы и 184 бюджетных миллиона

За чистопольским «Школьником» стоят известные в городе люди. Директор и соучредитель фирмы Зулейха Шигапова — в родстве с бывшим главой Чистопольского района и экс-сенатором от Татарстана Ильдусом Ахмятзяновым: сын Шигаповой женат на его дочке. Покойный муж предпринимательницы возглавлял Чистопольскую райбольницу.

Сама Зулейха Кирамовна в свое время получила диплом бухгалтера-экономиста Лаишевского сельхозтехникума, но карьеру сделала не в школьной бухгалтерии, а на кухне — от повара до завпроизводством комбината школьного питания. А в 1994-м под ее начало отдали все школьные столовые Чистополя.

В нынешнем виде ООО «Школьник» существует с 2003 года и, можно сказать, доминирует в сфере организации общественного питания для учреждений образования и медицины. За последние 10 лет — 116 госконтрактов почти на 56 млн рублей. Главные заказчики — управление образования районного исполкома (17,5 млн рублей) и кадетская школа-интернат (9,1 млн рублей).



Потерпевшим был признан бизнесмен-подрядчик строительства дома Шигаповой. Фото evening-kazan.ru

При этом в 2014-2017-м госконтрактов у компании Шигаповой не было — возможно сказалась другая скандальная история: в апреле 2015-го вступил в силу приговор о признании этой предпринимательницы виновной по статье 116 УК РФ (побои) — за удар кулаком по лицу через открытое авто машины. Потерпевшим был признан бизнесмен-подрядчик строительства дома Шигаповой. Наказали ее штрафом, и как писала «Вечерняя Казань», в суде предпринимательница представилась нескромно: «Царица я».

Выручка «Школьника» в 2019-м составила 21,3 млн рублей, прибыль — 2 млн рублей (данные «Спарк-Интерфакс»). С начала 2020-го Зулейха Шигапова и ее компания поучаствовали в 55 поставках на 7 млн рублей. Большинство контрактов — на поставку сухих пайков и продуктовых наборов в учебные заведения на суммы от 1,5 тысяч до 1,2 млн рублей. Причем эти бюджетные закупки произведены у единственного поставщика.

Кроме «леди-босс» в учредителях «Школьника» — ее дочка Энже Садыкова (доля 57,1%) и сын Ленар Шигапов (21,4%) и Фарит Галимов (1,6%). В схожей сфере общественного питания работают еще три семейные фирмы — «Мечта», «Мега-М» и «Вита-М». Все они также участвуют в госконтрактах исполкома, учреждений образования и здравоохранения, а еще МВД. С учетом «Школьника» за плечами четырех семейных фирм сватьи бывшего главы района — госзаказы на 184 млн рублей.

Заметим, что как раз в июне 2020-го «Школьник» занимался организацией питания полицейских постов — по заказу исполкома. Как этот конфликт интересов отразится на ходе расследования уголовного дела в чистопольской полиции — покажет время.



В чистопольской гимназии №1 рассказали — представители поставщика привезли для повторной раздачи новые наборы — с 600 г макарон, 100 г сахара и 200 г риса.

«Школьник» закрывает недостачу и меняет чай

Дозвониться до руководства ООО «Школьник» журналисту «Реального времени» вчера не удалось ни по городским, ни по мобильным номерам. Однако уже известно — факт «обвеса» компания признала и приняла меры к исполнению контрактов в полном объеме. Так в чистопольской гимназии №1 рассказали — представители поставщика привезли для повторной раздачи новые наборы — с 600 г макарон, 100 г сахара и 200 г риса. А заниматься организацией этой раздачи пришлось классным руководителям.



«В подарок еще и печенье передали. Некоторые родители даже брать не захотели, просили передать тем, кому нужнее», поделилась с корреспондентом «РВ» представитель администрации. И добавила — жалоб на чай по их гимназии не было. После дальнейших уточнений выяснилось, что недостачу по этому учебному заведению поставщик закрыл буквально за день до возбуждения уголовного дела.

Что же чайной «просрочки», то по данным прокуратуры, получатель бюджетных средств вместе с руководством школ занялся изъятием и заменой некачественного товара. Приобретен он был в елабужском ООО «Табыш» 8 мая в объеме почти 5 тысяч пачек. Этого хватило на 14 школ района. Причем, цена каждой пачки обошлась «Школьнику» в 15 рублей 24 копейки. А на каком этапе появилась наклейка с новым сроком годности под силу определить лишь экспертам — поскольку пачки раздавали упакованными в термопленку, а возмутившая горожан бумажка находилась под пленкой. Сам же товар произведен ООО «Бета-Гида» в подмосковном городе Электросталь.

Заметим, этот скандал с просроченными продуктами и недовесом в школьном общепите далеко не первый.

В 2017-м на заседании депутатского комитета Госсовета РТ главный санврач Татарстана Марина Патяшина отмечала: «Во всех муниципальных районах республики отмечается снижение в фактическом меню мяса, свежих овощей и фруктов, рыбы, соков; питание не всегда сбалансированно, преобладают углеводы; чаще, чем овощи, используются каши и макаронные изделия; невыполнение норм питания по рыбе, творогу, свежим фруктам и сокам. Кроме того, везде занижены массы порций для детей».

Следователи обнаружили в Казанбашской школе попытку уничтожить просроченные продукты — творог, молоко, сосиски. Фото: Следком РТ

В 2018-м после массового отравления детей в Арском районе следователи обнаружили в Казанбашской школе попытку уничтожить просроченные продукты — творог, молоко, сосиски.

В свою очередь, аудиторы Счетной палаты Татарстана навестили детсады республики и кое-где нашли перележавшие три месяца окорочка и сыр.

В 2019-м в ресторане казанского отеля «Кристал», где пострадали больше 30 юных футболистов, нашли куриные грудки, фарш и салаты с истекшими сроками годности. Правда, Роспотребнадзор заявил — причиной вспышки заболевания стала не просрочка, а норовирус.

куриные грудки, фарш и салаты с истекшими сроками годности. Правда, Роспотребнадзор заявил — причиной вспышки заболевания стала не просрочка, а норовирус. Также в прошлом году дошла до приговора история отравления 89 детей в столовой школы №2 Актаныша. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил по 160 часов обязательных работ получили посудомойщица ресторана «Актаныш» (ООО «Граф Плюс») и повар школы. Первая должным образом не продезинфицировала мясорубку и разделочный нож, с помощью которых позже приготовили полуфабрикаты мясных тефтелей для школьников, вторая тушила эти тефтели в неисправном термическом шкафу при не достаточной температуре.