Роспотребнадзор Татарстана рассказал о замечаниях на избирательных участках

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Глава Роспотребнадзра Марина Патяшина рассказала о требованиях ведомства к организации голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Ведомство разработало памятку для ответственных лиц по проведению дезинфекции. При входе обязательно измеряют температуру бесконтактным термометром. Если есть температура, то предусмотрено отдельное помещение, где реализовано право человека проголосовать.



Обязательно соблюдены условия для обработки рук антисептиком. Предусмотрен индивидуальный набор, маршрутизация, отдельный вход и выходы. Мебель расставляется с учетом социального дистанцирования.

Каждые два часа протираются дверные ручки, поверхности столов. Чаще всего для дезинфекции использовались хлорсодержащие средства. После окончания работы происходит дезинфекция полностью всего участка.

Все эти требования жестко контролировали сотрудники Роспотребнадзора. В первый день голосования были небольшие замечания: где-то отсутствовали контейнеры для сбора использования масок, где-то не нанесли разметку. Но с 25 числа нарушений уже не находили.

Ранее лава ЦИК РТ упомянул, что было проведено 19 тысяч санобработок.