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В Татарстане выявили четыре случая заражения менингококковой инфекцией

13:55, 13.07.2023
В Татарстане выявили четыре случая заражения менингококковой инфекцией
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года выявили четыре случая заражения менингококковой инфекцией. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией составил 0,11 на 100 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июле этого года несколько случаев менингококковой инфекции зарегистрировали в Екатеринбурге. Некоторые из них оказались летальными.

За семь месяцев прошлого года в Татарстане выявили пять случаев менингококковой инфекции. За январь — июль 2021-го заболевших не было.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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