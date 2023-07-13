В Татарстане выявили четыре случая заражения менингококковой инфекцией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года выявили четыре случая заражения менингококковой инфекцией. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией составил 0,11 на 100 тысяч населения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июле этого года несколько случаев менингококковой инфекции зарегистрировали в Екатеринбурге. Некоторые из них оказались летальными.



За семь месяцев прошлого года в Татарстане выявили пять случаев менингококковой инфекции. За январь — июль 2021-го заболевших не было.



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Татьяна Демина