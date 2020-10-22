Главное о коронавирусе на 22 октября: поддержка авиакомпаний, локдаун в Чехии, смерть испытателя вакцины

Фото: Максим Платонов

Концерты на удаленке



За последние сутки в Татарстане подтвердились 48 новых случаев коронавируса, из них два завозных, 46 — контактных. Семь человек госпитализированы, 41 лечится дома.



Всего на 22 октября в Татарстане зарегистрирован 7 991 случай COVID-19.



Выздоровели за весь период 6 848 человек, в том числе 45 за минувшие сутки. Умерли 103 человека.



В Татарстане зарегистрировано два случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Количество жертв пандемии в республике достигло 105. Умерли женщины 1953 и 1941 годов рождения. У обеих была пневмония.

Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане увеличился и достиг 0,6%. Это по-прежнему один из наименьших показателей в России.

В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, закроют ли в республике заведения общепита. Как заявила замглавы ведомства Любовь Авдонина, ситуация позволяет заведениям работать в привычном формате.

Фото Максима Платонова

Пришкольные лагеря, которые не удалось открыть летом, будут работать в осенние каникулы, добавила Авдонина. Они будут работать по уже сформированным санитарным правилам, но в ограниченном формате.

Роспотребнадзор Татарстана с учетом роста заболеваемости рекомендовал всем организаторам массовых мероприятий отложить их до стабилизации ситуации, перенести их или провести в онлайн-формате.

Миллиарды на поддержку авиакомпаний

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, выздоровели 11 428 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 463 306 человек, а выздоровевших — до 1 107 988 человек.



Зафиксировано 290 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 25 242 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 55,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321,9 тыс. человек.

Российские авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные 50 млрд рублей на поддержание их работы в связи с пандемией коронавируса. Сейчас начинается зимний сезон, сложный для рынка, поэтому авиакомпании просят выделить новые субсидии.

Фото mos.ru

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург считает, что лекарства не могут рассматриваться как альтернатива вакцине.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом. Гартунг участвовал в испытании вакцины «Спутник V». Участникам вводят либо плацебо, либо вакцину — шансы 25% на 75%. Депутат предполагает, что попал в 25% участников, которым вводили плацебо.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется повторное введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что коронавирус может распространиться на животных. Это приведет к превращению инфекции в природно-очаговую эпидемию.

Вакцина от коронавируса научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выходит на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий. Об этом рассказал разработчик, глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Фото theworldnews.net

Максютов сообщил, что научный центр «Вектор» ведет разработку объединенной вакцины, защищающей от коронавирусной инфекции и гриппа.

В Роспотребнадзоре РФ спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в 20 тысяч случаев. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Натальи Пшеничной, снижение числа новых заболеваний коронавирусом в России может начаться в первой декаде ноября.

Смерть вакцинированного в Бразилии



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 20 092 855 человек, 1 131 460 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 337 144). На второй строчке — Индия (7 706 946), на третьей — Бразилия (5 298 772). Россия на четвертом месте (1 438 219), на пятом — Аргентина (1 037 325).



Больше всего смертей зафиксировано в США (222 201). За ними следуют Бразилия (155 403), Индия (116 616), Мексика (87 415) и Великобритания (44 248).

С 22 октября вступают в силу ограничения на въезд и выезд из автономного сообщества Наварра на севере Испании. Ограничения будут действовать до 4 ноября. Временно закрыты все кафе и рестораны. В Наварре, с населением около 650 тыс. человек, за все время пандемии коронавируса нового типа выявлено около 25,8 тыс. заболевших.

Фото awaytravel.ru

В Бразилии скончался один из волонтеров, участвовавших в тестировании вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который разрабатывали совместно компания AstraZeneca и Оксфордский университет. 28-летний житель Рио-де-Жанейро умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Глава Евросовета Шарль Мишель созвал на 29 октября экстренный неформальный саммит Евросоюза по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в формате видеоконференции.

Власти Чехии из-за роста темпов распространения коронавируса приняли решение закрыть магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Жителям страны предписано покидать свои дома только для похода на работу, в магазин за товарами первой необходимости или к врачу. Чехия стала второй страной в Европе, вновь объявившей локдаун из-за коронавируса — первой была Ирландия.

Маргарита Головатенко