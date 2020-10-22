Главное о коронавирусе на 22 октября: поддержка авиакомпаний, локдаун в Чехии, смерть испытателя вакцины
Концерты на удаленке
За последние сутки в Татарстане подтвердились 48 новых случаев коронавируса, из них два завозных, 46 — контактных. Семь человек госпитализированы, 41 лечится дома.
Всего на 22 октября в Татарстане зарегистрирован 7 991 случай COVID-19.
Выздоровели за весь период 6 848 человек, в том числе 45 за минувшие сутки. Умерли 103 человека.
- В Татарстане зарегистрировано два случая смерти от коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Количество жертв пандемии в республике достигло 105. Умерли женщины 1953 и 1941 годов рождения. У обеих была пневмония.
- Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане увеличился и достиг 0,6%. Это по-прежнему один из наименьших показателей в России.
- В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, закроют ли в республике заведения общепита. Как заявила замглавы ведомства Любовь Авдонина, ситуация позволяет заведениям работать в привычном формате.
- Пришкольные лагеря, которые не удалось открыть летом, будут работать в осенние каникулы, добавила Авдонина. Они будут работать по уже сформированным санитарным правилам, но в ограниченном формате.
- Роспотребнадзор Татарстана с учетом роста заболеваемости рекомендовал всем организаторам массовых мероприятий отложить их до стабилизации ситуации, перенести их или провести в онлайн-формате.
Миллиарды на поддержку авиакомпаний
За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса, выздоровели 11 428 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 463 306 человек, а выздоровевших — до 1 107 988 человек.
Зафиксировано 290 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 25 242 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 55,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321,9 тыс. человек.
- Российские авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные 50 млрд рублей на поддержание их работы в связи с пандемией коронавируса. Сейчас начинается зимний сезон, сложный для рынка, поэтому авиакомпании просят выделить новые субсидии.
- Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург считает, что лекарства не могут рассматриваться как альтернатива вакцине.
- Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом. Гартунг участвовал в испытании вакцины «Спутник V». Участникам вводят либо плацебо, либо вакцину — шансы 25% на 75%. Депутат предполагает, что попал в 25% участников, которым вводили плацебо.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется повторное введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.
- Директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что коронавирус может распространиться на животных. Это приведет к превращению инфекции в природно-очаговую эпидемию.
- Вакцина от коронавируса научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выходит на первый выпуск пострегистрационных промышленных серий. Об этом рассказал разработчик, глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов.
- Максютов сообщил, что научный центр «Вектор» ведет разработку объединенной вакцины, защищающей от коронавирусной инфекции и гриппа.
- В Роспотребнадзоре РФ спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в 20 тысяч случаев. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Натальи Пшеничной, снижение числа новых заболеваний коронавирусом в России может начаться в первой декаде ноября.
Смерть вакцинированного в Бразилии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 20 092 855 человек, 1 131 460 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 337 144). На второй строчке — Индия (7 706 946), на третьей — Бразилия (5 298 772). Россия на четвертом месте (1 438 219), на пятом — Аргентина (1 037 325).
Больше всего смертей зафиксировано в США (222 201). За ними следуют Бразилия (155 403), Индия (116 616), Мексика (87 415) и Великобритания (44 248).
- С 22 октября вступают в силу ограничения на въезд и выезд из автономного сообщества Наварра на севере Испании. Ограничения будут действовать до 4 ноября. Временно закрыты все кафе и рестораны. В Наварре, с населением около 650 тыс. человек, за все время пандемии коронавируса нового типа выявлено около 25,8 тыс. заболевших.
- В Бразилии скончался один из волонтеров, участвовавших в тестировании вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который разрабатывали совместно компания AstraZeneca и Оксфордский университет. 28-летний житель Рио-де-Жанейро умер от осложнений, вызванных COVID-19.
- Глава Евросовета Шарль Мишель созвал на 29 октября экстренный неформальный саммит Евросоюза по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в формате видеоконференции.
- Власти Чехии из-за роста темпов распространения коронавируса приняли решение закрыть магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Жителям страны предписано покидать свои дома только для похода на работу, в магазин за товарами первой необходимости или к врачу. Чехия стала второй страной в Европе, вновь объявившей локдаун из-за коронавируса — первой была Ирландия.
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