В Татарстане снижается прирост заболевших

Фото: скриншот

В Татарстане темп прироста новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составил 2,2%. Такие данные сегодня привела главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

За эту неделю было зарегистрировано 445 случаев заболевания коронавирусом, тогда как на прошлой неделе — 549. В среднем в республике приходится 80,5 случая на 100 тыс. населения, тогда как по России этот показатель составляет 387,6 случая на 100 тыс.

При этом Патяшина оценила ситуацию «достаточно хрупкой», чтобы республика перешла на второй этап снятия ограничений.

«С учетом снижения случаев заболевания мы уверенно достигли первого этапа снятия ограничений и начали приближаться к достижению критериев для перехода на второй этап. Я остерегаюсь делать прогнозы на ближайшую неделю, и пока ситуация остается достаточно хрупкой», — сказала она.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердилось 63 новых случая COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрировано 3 142 случая заболевания.

