Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Татарстане выросла на 7,9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Татарстане выявлено 429 больных ВИЧ-инфекцией. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 7,9%, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Показатель заболеваемости ВИЧ на 100 тысяч татарстанцев составил 11,5. В прошлом году он оценивался в 10,6 — за январь — июнь 2022 года инфекция подтвердилась у 394 человек.

По сравнению со среднемноголетним показателем заболеваемости ВИЧ-инфекцией в этом году значение оказалось ниже на 22,8%: 14,85 случая на 100 тыс. населения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — апрель 2023 года болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), выявили у 287 татарстанцев. Это на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции, рассказывала начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова в декабре прошлого года. За десять месяцев 2022-го распространенность в регионе составила 367 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже среднероссийского показателя.



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Татьяна Демина