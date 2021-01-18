«Есть избыточные требования для бизнеса»: как отельеры готовятся «удовлетворять» Роспотребнадзор

Что ждет гостиничную сферу в 2021 году: рекомендации санитарных врачей станут требованиями, которые серьезно ударят по бизнесу

Фото: Максим Платонов

Рекомендации Роспотребнадзора по COVID-19 для бизнеса правительство России разрешило сделать обязательными. Однако, как выяснило «Реальное время», представители ряда пострадавших отраслей с вводом этих требований ждут серьезных убытков, например, в гостиничной сфере. В условиях пандемии отельеры Татарстана, как и в целом по России, понесли большие убытки. В новом году ситуация стала улучшаться — во многом благодаря работе гостиниц в новогодние праздники. По словам президента Ассоциации отельеров Казани и Татарстана Гульнары Сафиной, в эти дни «была хорошая загрузка», она составила 69%, отрасль постепенно начала оживать. Однако на горизонте замаячили другие проблемы, к которым могут привести новые правила санитарных врачей.

Рекомендации станут правилами

В первые рабочие январские будни предприниматели и представители Роспотребнадзора обсудили рекомендации по COVID-19, которые в конце года Михаил Мишустин разрешил сделать обязательными для бизнеса. Еще весной санитарные врачи подготовили около 40 методических рекомендаций о том, как обеспечить безопасный для потребителей и сотрудников в условиях пандемии порядок работы организаций в различных сферах.



Однако «далеко не всегда и везде эти рекомендации на сегодняшний день исполняются», — посетовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Поэтому российский премьер поручил сделать рекомендации требованиями: «Проработайте, пожалуйста, вопрос закрепления их в качестве санитарных правил, обязательных к исполнению», — заявил в конце ноября Мишустин. Но призвал разработать эти правила совместно с бизнес-сообществом и отраслевыми организациями. Именно такую встречу и провели на минувшей неделе.

Одним из участников обсуждения новых санитарных правил стала президент Ассоциации отельеров Казани и Татарстана Гульнара Сафина. Она рассказала «Реальному времени» о некоторых грядущих изменениях, а также о том, чем обеспокоены владельцы гостиниц.



— У всех общественных отраслей есть рекомендации от Роспотребнадзора, касающиеся, например, дистанции в 1,5 метра, ношения масок и перчаток. Сейчас идут обсуждения, чтобы все эти рекомендации стали носить статус санитарных правил. Это немного другая ситуация. Потому что если это рекомендации, то штрафных санкций может и не быть, можно ограничиться предупреждениями, а вот правила соблюдать нужно будет строго. Сейчас обсуждение идет на уровне республики, — пояснила Сафина.

Фото: rtvi.com

«Есть избыточные требования для бизнеса»



При этом отельеры признают: многие рекомендации Роспотребнадзора действительно необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавируса. Однако среди них есть и те, что вызывают массу вопросов и лишь недоумение, а их соблюдение на практике невозможно.

— С мая нас заставляли делать орошение ковровых покрытий дезинфицирующими средствами. Однако есть поверхности, которые можно орошать водой, а есть, например, ковролин, который долго сохнет. Ему понадобится для этого не меньше 6—8 часов. Во-вторых, такая водная очистка с определенными химическими средствами применяется в исключительных случаях, когда появляется страшное пятно и его не получается убрать. Ковровое покрытие не предназначено для такой ежедневной уборки — оно очень дорогое и может испортиться. В таких помещениях лучше проводить сухую чистку, к тому же у нас есть проветривание, переносные рециркуляторы и обработка ультрафиолетом, — говорит глава ассоциации.

Гульнара Сафина отмечает, что владельцы отелей и хостелов и сами не хуже санитарных врачей принимают все необходимые меры во избежание распространения инфекции. Ведь выявление даже одного заболевшего может в конечном итоге привести к закрытию всей гостиницы. Поэтому некоторые татарстанские отели за свой счет отправляют своих сотрудников сдавать тесты на ковид практически каждую неделю.

— Есть избыточные требования для бизнеса. Допустим, ношение перчаток для посетителей саун, фитнес-центров. Для бизнеса требуется ношение и масок, и перчаток, и обработка рук санитайзером. Но ношение перчаток и обработка рук — это про одно и то же. Мы ведь можем выбрать что-то одно. Для некоторых видов услуг это вообще опасно. Например, мы видим, что в автобусе все водители в перчатках, при этом теми же перчатками они берут деньги, которые грязные. Многие люди из сферы услуг работают в перчатках по 6—12 часов. Под этими перчатками создается отличная почва для других микробов. Есть перегибы и по соблюдению дистанции, которая оказывается бесполезной, — считает Сафина.

По ее словам, трудно обеспечить контроль за обязательным ношением масок сотрудниками и клиентами отелей: «Мы можем вежливо попросить гостей надеть маски и соблюдать необходимую дистанцию, но заставить мы не имеем права. В сфере услуг даже прикоснуться к гостю мы не имеем права, тем более что-либо обязать сделать. И если эти обязанности закрепят в СанПин, значит, будут накладываться и выписываться новые штрафы. К тому же некоторые нерадивые сотрудники могут сознательно не надеть маску или перчатки, например, чтобы отомстить начальству, и тогда предприятию нужно будет выплачивать уже 300—400 тысяч рублей штрафа».

Фото: Максим Платонов

«Посмотрим, насколько хорошо Роспотребнадзор слышит бизнес»

У Роспотребнадзора есть полномочия штрафовать организации за каждое нарушение на сумму 400 тысяч рублей. Здесь же речь идет о другой степени ответственности, говорит Сафина. На прошедшем совещании на федеральном уровне поступали разные предложения по внесению изменений в правила. «Посмотрим, насколько хорошо Роспотребнадзор слышит бизнес», — отметили в ассоциации.

14 января Роспотребнадзор на своем сайте еще раз настоятельно рекомендовал гостиницам «проводить размещение гостей преимущественно одноместно, за исключением семейного». То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте.

Если в случаях со сдачей номеров в гостиницах есть еще какой-то шанс остаться на плаву, то хостелы и гостиницы пятой, четвертой, третьей категорий могут просто разориться, считают отельеры.

«Следуя рекомендациям, заселять в один номер можно лишь семьи, либо людей, которые прибыли вместе. То есть большое количество мест будет пустовать. Хостел просто не сможет работать ради трех человек. Значит, эту отрасль, можно сказать, можно похоронить на время. Это еще раз убеждает в том, что важно продумать нормы поддержки и правила, которым будут следовать», — подчеркнула Сафина.

Директор гостиницы «Биляр» Александр Ракушев высказал мнение по поводу ввода новых санитарных норм: «Правила создаются благими намерениями, и они нужны в это время, но важно и не перегибать палку. Они должны составляться с помощью советов практиков в данной области».

Фото: ntv.ru

Требования, уже вступившие в силу

С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации №1853 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». В документе говорится о том, что вводится запрет на предоставление гостиничных услуг без Свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, а также, что несовершеннолетние граждане, не достигшие 14-летнего возраста, могут заселяться исключительно при предъявлении нотариально заверенного согласия законных представителей.

Эти правила не являются принципиально новыми. Еще в Федеральном законе от 5 февраля 2018 года и законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» было объявлено, что отели, у которых нет Свидетельства о присвоении гостинице определенной категории и номерной фонд которых составит более 15 номеров, не будут допускаться к гостиничной деятельности. В новом году данное свидетельство необходимо иметь и гостиницам, в которых меньше 15 номеров. За несоблюдение мер предусмотрена административная ответственность. Срок действия данных свидетельств — 3 года. В 2021 году пройдет массовая повторная переклассификация гостиниц.

Заселение детей вместе с доверенными лицами также действует уже давно. Сейчас идет обсуждение документов, которые позволят создавать доверенности на детей для организаторов спортивных и музыкальных школ. Ожидаются изменения в документах, которые будут касаться групповых детских выездов.