Марина Патяшина: 64% рейсов прибывают в Татарстан из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше половины авиарейсов прибывают в аэропорты Татарстана из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— Работаем круглосуточно в аэропорту. У нас есть санитарно-карантинный контроль, который досматривает всех пассажиров, прибывающих из зарубежных стран. И вот на сегодня 300 тысяч человек уже прошли этот тепловизионный контроль, — рассказала она.

Выявили из этого количества 12 подозрительных лиц. У четверых была кишечная инфекция, у троих ветренная оспа, а у остальных — заболевания, не связанные с инфекцией.

— Надо понимать, что у нас Международный аэропорт Казань и аэропорт Бегишево — 64% рейсов, которые прибывают на территорию республики Татарстана, это неблагополучные в эпидемиологическом отношении стран. То есть это риск завоза той или иной инфекции, — рассказала Марина Патяшина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Она также сообщила, что за 6 лет в Татарстане зарегистрировали 17 случаев лихорадки денге — ее привезли в основном из Таиланда и Шри-Ланки. Малярии зафиксировали девять случаев. В основном ее завели путешествующие в Танзанию, Руанду, Республики Чад и Гана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина