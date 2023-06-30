В Татарстане за шесть лет зафиксировали 17 случаев лихорадки денге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за 6 лет выявили 17 случаев лихорадки денге. Такие данные озвучила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— За шесть лет мы зарегистрировали 17 случаев лихорадки денге, которая была привезена в основном из Таиланда и Шри-Ланки. Малярии было девять случаев за этот период с 2018 года. Это в основном Танзания, Руанда, Республика Чад и Республика Гана, — сообщила она.

По ее словам, чаще всего лихорадкой денге и малярией заражаются молодые люди, которые в путешествии в жаркие страны посещают джунгли, где много комаров. Инкубационный период после укуса переносчиком инфекции длится до 14 дней.

— То есть вы, находясь на отдыхе, не почувствуете, что заболели. Вы даже когда пересечете границу Российской Федерации тоже об этом не узнаете, а узнаете об этом чуть позже, спустя, например, неделю после приезда, — заявила Марина Патяшина.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Она посоветовала после возвращения с отдыха внимательно наблюдать за своим состоянием в течение 21 дня. При обращении за медицинской помощью с симптомом любого инфекционного заболевания — температура, тошнота, рвота, сыпь и так далее — необходимо обязательно сказать врачу, в какой стране человек был и какое время.

Напомним, в 2023 году лихорадкой денге заразилась жительница Татарстана, которая отдыхала на Шри-Ланке. В прошлом году подтвержден один случай инфицирования.

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Татьяна Демина