Татарстанцы смогут обратиться на горячую линию по вопросам профилактики коррупции

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстанцы смогут обратиться на горячую линию по вопросам профилактики коррупционных правонарушений. Она будет работать 26 и 27 августа с 10 до 16 часов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.



Жители Татарстана могут обратиться в ведомство по следующим номерам телефонов: 238-53-08 и 238-40-69.

Горячая линия будет работать в целях повышения открытости информации о работе Управления Роспотребнадзора по РТ по профилактике коррупционных и иных правонарушений и для получения информации по фактам возможных случаев коррупции среди сотрудников ведомства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане до 27 августа работает горячая линия Управления Роспотребнадзора по РТ по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей и детских товаров. Обратиться можно по телефону 273-15-83. На вопросы граждан готовы ответить в понедельник-четверг с 10.00 по 17.00, в пятницу — с 10.00 по 15.45. Перерыв с 12.00 до 12.45.



Татьяна Демина