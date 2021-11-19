Хотел кредит? Получи, и три сверху

Кредитно-финансовые организации активно зарабатывают на заемщиках, навязывая дополнительные услуги

Практика навязывания дополнительных услуг при получении потребительских кредитов переживает второе рождение. В стране сложная экономическая ситуация, и все стремятся заработать любым способом. Татарстан не стал исключением. Как стало известно «Реальному времени», заемщики, получившие кредит и еще две-три услуги за свой же счет сверху, атакуют суды. В силу специфики таких споров они предъявляют претензии Роспотребнадзору, который зачастую отказывает в возбуждении дел против банков, не видя в их договорах условий, ущемляющих права потребителей. И пока глава ЦБ Эльвира Набиуллина грозит кредитным организациям более серьезным наказанием за навязывание, последние спокойно зарабатывают на и без того обнищавших людях. И у них, кажется, просчитаны все ходы.

Практика «допов» переживает второе рождение

Практика навязывания страховок и других дополнительных услуг, так называемых «допов», сейчас очень распространена. Она переживает второе, если не третье рождение, говорит директор казанского юрцентра «Ваш адвокат» Булат Макаров. Он объясняет это тем, что в стране сложная экономическая ситуация. Люди прибегают к помощи кредитов на какие-то потребительские нужды. Например, покупку автомобиля и т. п. Возможности купить за наличку нет, а желание приобрести «железного коня» не пропадает. Да и мало ли на что могут срочно понадобиться средства. Банки этим активно пользуются.

— К ним пришел человек, желающий утолить жажду денег. Они ставят перед ним бутылку с водой в виде кредита: пей, но вдобавок купи еще и это. И в итоге ставят заемщика в безвыходное положение, — комментирует Макаров.

Юрист считает, что у нас относительно хорошее законодательство, но лазейки есть всегда: «По действующим нормам при предложении допуслуг у заемщика должно быть на выбор: «два квадратика», чтобы ответить «да» или «нет».



Человек, если он действительно этого хочет, должен своей рукой поставить отметку «да» и даже более того: должно быть место для подписи, где бы он расписался. Такого, когда сотрудник банка заполнил все анкеты и дал заемщику завизировать лишь сам договор, быть не должно. Нет или да: отметка — подпись и т. д.». Однако на практике зачастую все происходит иначе. К тому же, как выяснилось, и личная подпись может быть проставлена добровольно-принудительно. И примеров тому — великое множество. Вот лишь несколько из них.

Сертификат на квалифицированную поддержку при потере работы, и страховка от нее же

26 июля татарстанский арбитраж рассмотрел заявление Виктории Гимадиевой к Управлению Роспотребнадзора по РТ. Она оспаривала отказ в возбуждении административного дела по ч. 1, 2 ст. 14.8 КоАП РФ (наличие условий, ущемляющих права потребителей) в отношении АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

Буквально в первые дни нового года Гимадиева заключила с кредитный договор на общую сумму 844 710,74 рубля. Впрочем, на оплату Renault было перечислено лишь 594 890 рублей из этой суммы.

Где остальные деньги? Согласно заявлению, женщина оформила также в кредит ряд дополнительных и недешевых услуг. Как-то: договор поручительства (услуга «Гарант Контракт») на 149 574,62 рубля: ей выдали сертификат на квалифицированную поддержку при потере работы, страхование на случай потери работы на 40 546,12 рубля с АО «Московская акционерная страхования компания», а также на СМС-информирование за счет собственных средств.

Заемщица заявляла о том, что банк вынудил ее «взять» дополнительные услуги. Но суд первой инстанции ее мнение не разделил, так как под условиями о согласии на заключение дополнительных услуг потребитель расписалась собственноручно. Да и при подписании договора Гимадиева присутствовала лично, а, значит, могла оценить условия предоставления кредита.

Фото: strt.ru

Вывод: условий, ущемляющих права потребителя, не выявлено, оснований для привлечения банка к административной ответственности нет. Татарстанский арбитраж согласился с ведомством Патяшиной. Но 28 сентября 11-й Арбитражный апелляционный суд принял по делу новое решение: в пользу потребителя. Банк подал кассационную жалобу. Она назначена на 21 декабря.

При отказе будет повышена процентная ставка

2 августа Арбитражный суд РТ слушал дело Зульфии Давлетшиной. Она полагала, что тоже столкнулась с навязанной допуслугой. И Роспотребнадзор не помог.

В марте этого года КБ «Локо банк» одобрил женщине кредит на 431 354,9 рубля до 27 марта 2028 года под 12,9% годовых. Давлетшина уверяла: при подписании договора ей сообщили, что выдача кредита возможна только при условии заключения опционного договора «Финансовая защита автомобилиста» (ФЗА). Его исполнителем было некое ООО «Авто-защита». В пользу этой компании со счета дамы 27 марта было списано 98 004,9 рубля.

Женщина утверждала, что отказаться от дополнительной услуги ей не позволило условие о том, что в этом случае процентная ставка по кредиту будет повышена с 12,9 до 18,9 %. Иначе говоря, заемщику предлагалась конкурентная процентная ставка за пользование кредитом. Однако при отсутствии страховки ставка по кредиту повышалась автоматически на 6 пунктов. В связи с этим Давлетшина предполагала, что у банка есть заинтересованность в заключении дополнительных платных услуг с заемщиком.

Разбирая ее жалобу, ведомство Марины Патяшиной отметило, что в заявление-анкету на получение автокредита Давлетшина собственноручно вписала слово «согласна». В том числе касаемо заключения договора ФЗА. По мнению Роспотребнадзора, тем самым потребитель выразил согласие на получение дополнительных услуг «прямо, недвусмысленно и таким способом, который исключал бы сомнения относительно его намерения».

Само по себе предложение банком дополнительной услуги и включение ее стоимости в стоимость кредита при наличии предоставленного выбора заемщику выразить свое несогласие не является ущемляющим права потребителя. Как и увеличение процентной ставки в случае отказа от заключения допдоговора. Арбитражный суд РТ не нашел оснований для удовлетворения требований заявителя. Но 25 октября 11-й Арбитражный апелляционный суд принял по делу новый судебный акт.

Фото: yandex.ru/maps

Предложили так, что было невозможно отказаться

Михаилу Надырову, а его заявление татарстанский арбитраж рассмотрел 9 августа, Роспотребнадзор тоже отказал в возбуждении административного дела в отношении АО КБ «Локо Банк»: нет состава правонарушения.

Мужчина жаловался на то же самое — навязывание дополнительных платных услуг за счет кредитных средств.

11 октября прошлого года кредитная организация согласовала ему сумму займа, которую он запрашивал: 635 470 рублей. При этом, как выяснилось, на покупку «железного коня» предназначалось только 547 200 рублей. 52 4700 рублей ушло на оплату услуги ФЗА, еще 5 800 рублей — ООО «КАР Ассистанс» (оснащение авто либо страховка). И все это за счет средств кредита. В своей жалобе Надыров писал, что от допуслуг было «невозможно отказаться».

Впрочем, в Роспотребнадзоре отметили, что перед заключением кредитного договора потребитель заполнил заявление-анкету. И, « будучи в здравом уме и ясном сознании, прямо и недвусмысленно выразил свое согласие» со всеми перечисленными условиями, собственноручно вписав в специально оставленном в заявлении месте слово «Согласен». Между тем форма заявления позволяла вписать слова «Не согласен» и (или) зачеркнуть подпункт, если согласия нет.

При этом ни из каких документов не следовало, что отказ от допуслуг мог бы повлечь отказ в предоставлении кредита. В ряде пунктов говорилось, что приобретение услуги ФЗО влечет снижение размера процентной ставки по кредиту. Следовательно, банк проинформировал заемщика о потребительской ценности дополнительной платной услуги.

Суд разделяет озабоченность потребителя, но он был элементарно невнимателен

Суд первой инстанции в этом случае согласился с Роспотребнадзором. В его решении говорится: суд разделяет озабоченность заявителя обременительностью условий заключенных им договоров оказания дополнительных платных услуг. Однако его действия могут «свидетельствовать лишь о недостаточной осмотрительности и элементарной невнимательности к содержанию подписываемых им документов». Необходимость проявлять повышенную степень внимания, осторожности и осознанного поведения при заключении подобного рода сделок, порождающих денежные обязательства гражданина, продиктована личной ответственностью гражданина, делает вывод суд.

Фото: Максим Платонов

Последний так же признал, что указание Конституционного суда РФ в постановлении от 23 февраля 1999 года на то, что «гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав», что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой стороны, то есть для банков, безусловно, актуально. Вместе с тем современный уровень развития законодательства не только обязывает банки учитывать мнение и волю гражданина, но и предполагает более активную и осознанную позицию самих потребителей при заключении потребительских кредитов. 25 октября 11-й Арбитражный апелляционный суд принял новое решение в пользу потребителя.

И абонентское обслуживание на 224 тысячи

23 августа Арбитражный суд РТ разбирал заявление Динара Морозова к Управлению Роспотребнадзора по поводу условий кредита того же «Кредит Европа Банка».

Претензии у заемщика были такие же. Он заключил с банком договор на потребительский кредит (покупал автомобиль) на 1 733 907,73 рубля под 16,38% годовых, но фактически получил только 1 470 181 рубль. Также между потребителем и ООО «Прогресс» был заключен договор WELL на абонентское обслуживание стоимостью 224 880 рублей. Кроме того, была перечислена страховая премия в размере 38 846,73 рубля в САО «ВСК» (страхование на случай потери работы МАКС).

Между тем ни в заявлении, ни в самом кредитном договоре клиент не только не просил, но и не давал согласия на оплату кредитными средствами услуги по абонентскому обслуживанию. Таким образом, сумма кредита, сделал вывод суд, «была искусственно увеличена банком». Фактически средства за допуслуги получили САО «ВСК» и ООО «Прогресс».

В заявлении сведений о них не было. Выбора у заемщика, судя по всему, тоже. Согласие потребителя в соответствующих графах индивидуальных условий и заявления о предоставлении потребительского кредита было отмечено галочкой не от руки, а на компьютере сотрудником банка. Снова отмена и направление на новое рассмотрение в Роспотребнадзор. 10 ноября апелляционный суд оставил в силе вердикт первой инстанции.

Фото: Максим Платонов

Документы подписаны электронной подписью, а у заемщицы ее попросту нет

11 ноября суд округа разбирал аналогичное дело с навязанными услугами, теперь уже «Почта банком».

Представители Роспотребнадзора на рассмотрение своей кассационной жалобы не явились. Юрист заемщицы Елены Просвиркиной Динара Камальтдинова рассказала, что ее клиентка писала заявление на получение кредита в 253,9 тыс. рублей. Но получила только 150 тыс., еще 103,9 тыс. рублей были направлены с ее счета на оплату дополнительных услуг. Как то: в страховую компанию, в которой застраховали жизнь заемщицы. Это стало сюрпризом для самой Просвиркиной: «Она думала, что ей перечислят на карту 253 тысячи, а пришло гораздо меньше».

«В кредитном договоре сумма была разделена на две составляющие. Кредит №1 как раз-таки включал в себя сумму допуслуг. Получается, что первый кредит был как будто в приоритете перед вторым на ту сумму, которая уже непосредственно была выдана на руки», — пояснила юрист. Камальтдинова подчеркнула, что анкету-заявление на получение кредита в отделении банка составляют его работники по документам заемщика. В ней указаны услуги, сумма, наименование организации, куда будут перечислены деньги. Однако, все данные проставлены типографским способом.

Более того, в случае с ее клиенткой кредитные документы подписаны простой электронной подписью. Однако у Провиркиной, по словам юриста, «ее попросту нет». «Не было возможности подписать само заявление-анкету, уже не говоря об отдельных пунктах кредитного договора о заключении дополнительных услуг», — подытожила она ситуацию. В этом случае суд округа кассационную жалобу Роспотербнадзора также отклонил.

Фото: pochtabank.ru

«За это всегда привлекали»

Несколькими днями ранее, 9 ноября, Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел кассационную жалобу ведомства Марины Патяшиной на выигранный против него в 11-м Арбитражном апелляционном суде иск Рустема Бикова из деревни Орел Лаишевского района.

Представитель интересов Бикова Булат Макаров отметил, что по закону «О потребительском кредите», если заемщику предлагаются дополнительные услуги, банк-кредитор в заявлении-анкете должен предусмотреть форму, в которой тот мог бы поставить какую-то отметку в подтверждение своего согласия либо отказа.

По словам юриста, в суде апелляционной инстанции обозревалась анкета его доверителя. «В ней есть единственное условие по дополнительной услуге: прошу предоставить кредит в размере 55 тысяч в пользу ООО «Трудовая инициатива» и указание — за карту АСG», — рассказал он. Макаров утверждал, что все это заполнялось непосредственно сотрудниками банка и уже в напечатанном варианте было предоставлено заемщику на подпись: «Никакой возможности внести диспозицию в условия предоставлено не было».

Юрист заметил, что это не единственный спор по допуслугам, навязанным банками, но именно он «выбивается из общей практики». «Иногда дело касается электронно-цифровых подписей, формы заключения кредитного договора, выразил/не выразил заемщик в анкете согласие: возникают вопросы. Это дело, по-моему, было простое. За это всегда привлекали», — пояснил он суду.

Один из членов судебной коллегии поинтересовался у юриста, была ли какая-то реакция Роспотребнадзора на определение суда апелляционной инстанции. Напомним, само «отказное» постановление ведомства Марины Патяшиной датировано 11 августа. Представитель Бикова сообщил, что ничего не получал и предположил, что Роспотребнадзор, скорее всего, ждет постановления кассационного суда. «Но они уже не успеют ничего сделать, потому что 19 ноября истекает годичный срок», — констатировал он. Вопрос судьи «Какой смысл ждать кассацию, если апелляционное определение вступило в силу?» так и остался риторическим. Представители татарстанского Управления Роспотребнадзора в заседании не участвовали.

Десять процентов кредита «осело» на «Карте помощи на дороге»

Уже после заседания Макаров, компания которого, как выяснилось, как раз и специализируется на финансово-кредитных спорах, подтвердил «Реальному времени», что дело Бикова на самом деле рядовое. «Человек покупал в автосалоне автомобиль. Сверх этого ему навязали так называемую «Карту помощи на дороге». Причем услугу фактически оказывала одна компания, а деньги ушли в другую. Сама сумма кредита составила 550 тыс. рублей. На «Карту помощи на дороге» пришлось порядка 10 процентов», — рассказал он.

Причем, по словам Макарова, его клиент в период так называемого охлаждения подал заявление об отказе от услуги. «Есть указание банка России: в течение двух недель заемщик имеет право отказаться от услуги и ему обязаны вернуть деньги. Это как в случае с пальто — купили, не понравилось — отнесли обратно».

Биков подавал «отказное» заявление в организацию, которая оказывала допуслугу, ООО «Трудовая инициатива» — никакой реакции не последовало. Само собой, деньги тоже не вернули. «После более детального анализа компании мы поняли, что она «свежая» (не так давно создана, — прим. ред.), тем не менее на ней уже числятся исполнительные производства. То есть денег там нет», — говорит юрист.

Они обратились в Роспотребнадзор с тем, чтобы он провел административное расследование: «Нам было отказано. Мы обжаловали отказ. Суд первой инстанции нас не поддержал. Зато апелляционная инстанция все аргументы услышала и решение отменила, признав доводы Роспотребнадзора незаконными».

Фото: bankstoday.net

Лишние услуги навязывают сотрудники как банков, так и автосалонов



Макаров, который не раз в своей практике сталкивался с подобным, обрисовал «Реальному времени» используемую схему. По его словам, создается компания, в нее в течение полугода вкачиваются деньги заемщиков за допуслуги: по 50—100 тысяч рублей. Затем фирма приостанавливает деятельность. Средства новых клиентов перекидывают уже на аффилированных лиц.

«Сейчас это не составляет никакого труда. И все: у изначальной фирмы денег нет и смысла с ней бодаться нет никакого, — говорит он. — Да, вы выиграете дело, получите на руки судебное решение, но получить по нему деньги не удастся. Поэтому нужно сразу браться за альтернативный вариант решения проблемы: пробовать разбираться с банком».

По свидетельству директора юркомпании «Ваш адвокат» навязывают услуги и сотрудники банка, и сотрудники автосалона. Стоимость автомобилей все увеличивается. У автосалонов, а все они красивые, имеют большие площади, есть издержки: это коммунальные платежи, зарплаты сотрудникам и прочее. Раньше автодилеры могли увеличивать цену автомобиля. Сейчас же, если они будут закладывать в его стоимость свои затраты, цена окажется просто запредельной. К тому же оптовые продавцы машин не имеют права сообщать в рекламе недостоверную информацию: если авто реализуется от завода за миллион рублей, они обязаны предлагать его именно по такой цене. По завышенной стоимости машину никто и не купит.

Автосалоны вроде бы предлагают хорошие условия. В то же время они понимают, что надо на чем-то зарабатывать и включают дополнительные услуги. Когда человек приходит за кредитом на автомобиль, он уже подсознательно хочет, чтобы эта красивая игрушка стояла у него под окнами. А ему говорят: для этого нужно сделать это, это и это. Одним словом, срабатывает еще и психология. Автосалон продает «воздух»: бумагу формата А4 на 50 тыс. рублей. В любом случае он делится агентским вознаграждением с банком. Условно, от 50 тыс. рублей 10 тыс. отдает ему. Банку выгодно, что он увеличил сумму кредитного лимита. Не полмиллиона рублей, а условно 550 тыс. под 15% годовых. И получает на этом процент.

Фото: businessman.ru

Главное — действовать максимально оперативно

Собеседник нашего издания рассказывает, что в случае с Биковым они обратились в Роспотребнадзор с тем, чтобы он провел административное расследование: «Нам было отказано. Мы обжаловали отказ — суд первой инстанции нас не поддержал. Зато апелляционная инстанция все аргументы услышала и решение отменила, признав доводы Роспотребнадзора незаконными». Но, к сожалению, судебные разбирательства длятся долго, тогда как срок привлечения к административной ответственности составляет год с момента выдачи кредита. Заем, о котором идет речь, был выдан 19 ноября прошлого года, в удовлетворении кассационной жалобы Роспотребнадзора АС ПО отказал 9 ноября.

«Вроде бы, есть 10 дней. Административный орган сейчас будет вынужден заново взять это дело для рассмотрения, но, вне всяких сомнений, вынесет постановление о прекращении производства: в связи с истечением срока. Все это время, когда он реально имел возможность защитить права гражданина, он выжидал». Удастся ли в такой ситуации Бикову вернуть деньги за допуслуги? По словам Макарова, они будут пытаться взыскать ущерб с компании также в судебном порядке.

«Никакую статистику я здесь привести не могу. В нашей практике бывало, что мы успевали взыскать средства. А наши коллеги-партнеры буквально через неделю приносили документы на взыскание: на счетах ООО уже было пусто. Самое главное здесь: действовать максимально оперативно. Ну и чтобы госорганы не препятствовали этому, а только поддерживали, занимаясь защитой граждан, — говорит он. Юрист признал, что административное наказание банка для них имело значение: «Такое постановление означает, что государство, оштрафовав кредитную организацию, установило определенный факт. При взыскании денег это очень весомый аргумент».

Допуслуги — только с согласия заемщика

Чем руководствовались суды, принимая решения в пользу заемщиков? Ссылки на нормы закона во всех случаях одни и те же: на статью 7 закона «О потребительском кредите». В ней говорится о том, что если при предоставлении кредита за отдельную плату предлагаются дополнительные услуги, оказываемые самим кредитором и (или) третьими лицами, включая страхование жизни и здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного страхового интереса заемщика, заявление должно содержать согласие потребителя на оказание ему таких услуг и заключение иных договоров, которые он обязан заключить в связи с договором потребительского кредита.

Фото: tatzpp.ru

Кредитор в заявлении о предоставлении займа обязан указать стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги и обеспечить заемщику возможность согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату такой дополнительной услуги. Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного суда РФ, включение в кредитный договор условия о страховании его жизни и здоровья само по себе не нарушает прав потребителя, если заемщик имел возможность заключить с банком кредитный договор и без названного условия.

В случае если имеются достаточные доказательства того, что банк, предоставляя кредит, обусловил получение заемщиком суммы кредита необходимостью обязательного приобретения заемщиком услуги личного страхования (в противном случае решение о выдачи кредита не было бы одобрено банком), либо, когда возможность выбора условий потребительского кредитования без личного страхования заемщика связана с наличием явно дискриминационных ставок платы по кредиту, вынуждающих заемщика получить услугу личного страхования, у суда имеются основания для признания обстоятельства нарушения прав потребителя.

Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Хотя и наказание за это курам на смех. В соответствии со статьей 14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, грозит штрафом для должностных лиц в размере 1—2 тыс. рублей, для юрлиц — 10—20 тысяч.

ЦБ грозит серьезно повысить штрафы за навязывание и мисселинг

Буквально на днях СМИ цитировали председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Она заявила о том, что банк России намерен значительно увеличить штрафы за навязывание и мисселинг (когда один финансовый продукт продают под видом другого, — прим. ред.).

«Кредитор при продаже допуслуг должен уведомить заемщика о его праве отказаться от такой услуги, потому что когда человеку навешали в договоре много скрытых платежей (а внешне обещали очень привлекательную ставку), он не всегда может сам в этом разобраться. Мы будем серьезно повышать штрафы за навязывание и мисселинг», — предостерегла глава Центробанка.

Фото: скриншот видео cbr.ru

По мнению Набиуллиной, ЦБ активно противодействует скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций. Так, по ее словам, с нового года вводится сквозной период охлаждения: в течение 14 дней можно будет отказаться от любой услуги, проданной вместе с кредитом — например, от страховки или юридической поддержки, которые настойчиво предлагали оформить. Эксперты отмечают, что такие меры стали следствием того, что в банк России поступает огромное количество жалоб на навязанные страховки и невозможность вернуть деньги за них при досрочной оплате кредита.

Булат Макаров признает, что государство не находится в стороне от проблем заемщиков, столкнувшихся с навязанными допуслугами, но «оно видит уже только глобальные результаты, когда суды завалены исками. И тогда констатирует: надо что-то делать». «Самое обидное, что пока верхушка начнет шевелиться, пройдет немало времени: права десятков сотен граждан за истечением сроков уже будут невосстановимы», — констатирует он.