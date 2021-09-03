«Ни проветрить, ни уснуть»: жители пригорода Казани ищут спасения у главного санврача России

Более двух тысяч казанцев жалуются на образование свалочного газа на востоке города и переживают о стройке второй карты местного полигона ТБО

«Такая вонь — дышать невмоготу», — задыхаются от смрада жители новых жилых комплексов «Весна», «Светлая Долина» и девяти пригородных поселков Казани, прилегающих к полигону ТБО «Восточный» и законсервированной Самосыровской свалке. Более двух тысяч человек подписали коллективную жалобу в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу невыносимого запаха, требуя запретить предстоящее строительство второй карты полигона. Жители забили тревогу год назад, но с тех пор интенсивность распространения свалочного газа лишь возросла, уверяют они. «Теперь рассчитываем на вмешательство федеральных властей», — сообщили «Реальному времени» авторы письма.

«Санитарная зона не гарантирует нам права на чистый воздух»

«У нас под боком экологическая катастрофа!» — так жители высотных новостроек вдоль Мамадышского тракта, а также из поселков и садовых товариществ на востоке Казани окрестили в коллективном письме свою главную проблему — зловоние, источником которого считают ближайший полигон ТБО «Восточный». Под обращением к главе Роспотребнадзора и руководству других надзорных ведомств подписались порядка двух тысяч человек из казанских ЖК «Весна» и «Светлая Долина», а также жилых массивов Вознесение, Самосырово, Привольный, Вишневка, Новая Вишневка, Константиновка, Салмачи, СНТ «Дорожник» и СНТ «Полимер».

— С мая 2020 года мы, жители вышеуказанных населенных пунктов, обращаемся с жалобами на едкий концентрированный запах газа, который возникает на объекте «Полигон утилизации ТБО «Восточный» по ул. Мамадышский тракт. Полигон расположен на границах с жилой зоной поселков Вознесение — 2,2 км; Самосырово — 2,45 км; Салмачи — 2,3 км; Константиновка — 2,6 км; ЖК «Весна» — 3,5 км; Званка — 3,5 км, и санитарно-защитная зона 500 метров, как показала практика утилизации действующей организацией ООО «УК «ПЖКХ», не гарантирует нам права на чистый воздух и благоприятную окружающую среду. Ядовитые химические выбросы с данного объекта наносят вред нашему здоровью, — пишут местные жители.

По их словам, едкий запах разносится ветром по всей окрестности. И хотя официальных заключений надзорных органов о том, откуда именно исходят «газовые атаки», нет, жители уверены, что их источником является новый полигон «Восточный» (находится на расстоянии 600 метров от законсервированной Самосыровской свалки). Население восточного пригорода Казани не первый год жалуется на проблемы загрязненного воздуха, но пока безрезультатно. Как заявил «Реальному времени» один из авторов обращения, с весны этого года выбросы стали практически ежедневными: «Ни проветрить квартиру, ни прогуляться на улице, ни уснуть!»

И хотя официальных заключений надзорных органов о том, откуда именно исходят «газовые атаки», нет, жители уверены, что их источником является новый полигон «Восточный». Фото kzn.ru

Под коллективным письмом в адрес главного санитарного врача России Анны Поповой (копия в распоряжении редакции «Реального времени») подписались жители одиннадцати населенных пунктов, но больше всего из ЖК «Весна» — около 1200 человек. По их словам, несмотря на то, что жилые дома находятся на расстоянии 2—3,5 км от полигона «Восточный», свалочный газ доходит до жилых массивов. Все обращения в адрес природоохранных и других надзорных ведомств «не привели к решению проблемы».



Против второй очереди «Восточного»

Особую тревогу у населения восточного пригорода вызывает намерение «УК «ПЖКХ» начать сооружение второй карты полигона «Восточный». В этом году регоператор получил разрешение на ее строительство, остались технические детали. Жители опасаются, что запахи усилятся.

В письме они приводят основные положения Конституции России: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Однако эти нормы, по их словам, не соблюдаются.

— Более того, планируется открытие 2-й и 3-й карт полигона утилизации ТБО «Восточный», деятельность которых возложена на ООО «УК «ПЖКХ», — переживают местные жители.

Чтобы не допустить больших масштабов распространения свалочного газа на востоке Казани, в своем письме они потребовали запретить строительство следующих очередей полигона.

Особую тревогу у населения восточного пригорода вызывает намерение «УК «ПЖКХ» начать сооружение второй карты полигона «Восточный». Фото kazanreporter.ru

— Если они не могут справиться с нейтрализацией газов на первой карте полигона, то что будет на второй? Вдоль Мамадышского тракта запланировано строительство новых жилых комплексов. Как там будут дышать? Что делать с исторической свалкой? — переживает Ринат, отец многодетной семьи.

В 2018 году он с семьей приобрел большую квартиру в ЖК «Весна»: «Перед покупкой я спрашивал, а что будет с Самосыровской свалкой? Нам отвечали — ничего не бойтесь, здесь экологически чистый район. Жена-астматик, начала беспричинно кашлять», — посетовал он в разговоре с «Реальным временем».

Уберите от нас подальше полигоны

После года безрезультатных усилий жители настроились идти на крайние меры. В своем письме попросили руководство Роспотребнадзора РФ провести несколько решительных действий. Во-первых, выдать ООО «УК «ПЖКХ» предписание об устранении всех выявленных нарушений и усилить контроль природоохранных органов за выполнением. Во-вторых, ликвидировать и рекультивировать полигон утилизации ТБО «Восточный» и запретить открытие второй и последующих карт. В-третьих, лишить регоператора права на ведение деятельности по обращению с ТКО «как неблагонадежное юридическое лицо, деятельность которого спровоцировала экологическую катастрофу в Казани». И наконец, вообще запретить размещение новых полигонов ТБО вблизи населенных пунктов.

После года безрезультатных усилий жители настроились идти на крайние меры. В своем письме попросили руководство Роспотребнадзора РФ провести несколько решительных действий. Фото kzn.ru

«Реальное время» попросило руководство регионального оператора прокомментировать обращение казанцев. В редакцию поступил следующий ответ:

«Полигон ТКО «Восточный» не принимает отходы на захоронение с 1 января 2021 года. В целях подтверждения отсутствия завоза отходов в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполкома г. Казани предоставлен доступ к видеокамере в реальном времени на въезде на объект (КПП).



За период декабрь 2020 г. — июль 2021 г. в рамках подготовки к консервации карты №1 полигона ТКО «Восточный» доставлено 35 000 тонн минерального изоляционного грунта. В целях снижения объемов отходящих газов в период с 12 по 16 июля 2021 года выполнены работы по уплотнению карты с применением одновальцового дорожного катка. Службой эксплуатации полигона ТКО «Восточный» на постоянной основе ведется работа по устранению локальных просадок, возникающих в результате процессов разложения отходов. Выполняется отсыпка таких участков минеральным грунтом.



Кроме того, внесены изменения в проектные решения, разработанные в 2012 г., а именно — запланировано дооснащение полигона ТКО «Восточный» системами дегазации с фильтрами очистки до 98% и системой очистки фильтрата. Мероприятия позволят значительно снизить негативное влияние на окружающую среду. При этом необходимо отметить наличие на указанной территории иных потенциальных источников запаха, в том числе свалки отходов КЭК и рекультивированной Самосыровской свалки с устройством пассивной системы дегазации, снижающей, но не исключающей выделение загрязняющих веществ из тела карты».

Росприроднадзор: вынесли 6-7 предписаний

Начальник отдела администрирования платежей межрегионального управления Росприроднадзора Резеда Сабитова заявила «Реальному времени», что «запахи есть и будут» в этой части города, пока не перейдем на систему раздельного сбора.

— Отходы — это метан, биогаз, от этого никуда не денемся, — указала она, имея в виду, что смешанные отходы неизбежно будут приводить к неприятным запахам.

Тем не менее управление Росприроднадзора пытается обязать регоператора исполнять нормы природоохранного законодательства.

— С УК «ПЖКХ» есть несколько судебных дел, — рассказала Резеда Сабитова. — Мы через суды доказываем, что это является нарушением и надо привести [полигон] в порядок. Эти процессы не закончены, суды не так быстро рассматривают. Вы сами знаете, что судебные тяжбы длятся годами. Они оспаривают наши предписания. На сегодняшний день вынесено 6-7 предписаний. Все касаются уменьшения выбросов, чтобы соблюдали все условия эксплуатации полигонов, есть СанПиН. Но технологии по улавливанию запахов — дорогостоящие, точную сумму сказать не могу.

— Вы хотите сказать, что у них нет средств для внедрения этой технологии? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Есть, — возразила начальник отдела администрирования платежей межрегионального управления Росприроднадзора.

По ее словам, с момента поступления жалобы на место обязательно выезжает лаборатория, проводятся исследования, а далее на основании результатов выносится решение. В заключение разговора она сообщила, что к другим полигонам жалоб практически нет, потому что они находятся дальше от населенных пунктов: «Точнее есть жалобы, но не такого характера».

Впрочем, факт выбросов вредных веществ в границе санитарно-защитной зоны полигона «Восточный» подтвердился лишь однажды. 22 июля этого года выездная проверка Управления Роспотребнадзора по РТ обнаружила «максимально-разовые и среднесуточные концентрации по аммиаку» на территории к дому 13 по переулку Боковой поселка Вознесение, говорится в официальном ответе ведомства за подписью замруководителя управления Марины Трофимовой. Жители объясняют, что вредные запахи фиксируют редко, поскольку они усиливаются в вечернее время с 21 до 23 часов, а выездная бригада для отбора проб воздуха выезжает в рабочее время.



Тем временем городские власти посоветовали жителям восточной части Казани подождать начала строительства межмуниципальных полигонов, которые примут на себя нагрузку по захоронению отходов.

— В настоящее время в Казани принимает отходы только один полигон — на улице Химической (Авиастроительный район, северная часть Казани, — прим. ред.), — сообщил в официальном письме замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. — Он вынужденно принимает ТКО из соседних муниципальных образований, хотя это не предусмотрено территориальной схемой обращения ТКО и противоречит ей. Исходя из этого, регоператором УК «ПЖКХ» принято решение о строительстве второй очереди, а проектная документация проходит госэкспертизу. Кроме того, в будущем году планируется начать строительство полигонов в трех районах — Алексеевском, Верхнеуслонском и Арском.

«Гринпис Россия» видит угрозу в Самосыровской свалке

Эксперт экологического движения «Гринпис Россия» Алексей Киселев высказал свою версию происхождения смрада. По его словам, источником «ароматов» на самом деле может быть закрытая Самосыровская свалка, а на полигон «Восточный» местные жители грешат зря.

По его мнению, проект рекультивации свалки остался незавершенным: собранный биогаз должен был перерабатываться на специальных установках, а его «отпускают» в воздух, отсюда и запахи.

— На мой взгляд, полигону «Восточный» рано «фонить», первая карта еще закладывается, — рассказал Алексей Киселев. — Насколько я помню, когда началась рекультивация Самосыровской свалки, то были проложены все необходимые коммуникации для сбора биогаза. В середине прошлого года отрапортовали, что биогаз собирается и выбрасывается в атмосферу. Значит дело осталось за малым — поставить газотурбинные установки для переработки этого газа. Но тут дело остановилось. Почему? Хочется задать вопрос — ребята, когда вы решили проводить рекультивацию свалки, почему решили выбрасывать газ в атмосферу? Может, были расчеты, что газа много, а по факту оказалось мало и ставить установку оказалось бессмысленным? Так может и запахи идут как раз от этого собранного газа?