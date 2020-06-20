Решение об открытии ТЦ отложено до 1 июля, но в них уже проводят дезинфекцию

Ущерб от квартального простоя «очень серьезный»

Как стало известно «Реальному времени», некоторые торговые центры Казани начали проводить дезинфекцию магазинов в надежде на скорое открытие. Момент для арендаторов — а их в крупных торговых центрах Казани, напомним, две с половиной тысячи, и обеспечивают они занятость 12,5 тысячи человек — долгожданный и волнительный. Между тем накануне в управлении Роспотребнадзора по РТ заявили, что раньше 1 июля ведомство даже не приступит к рассмотрению вопроса о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий, который и подразумевает открытие торговых центров. «Реальное время» решило выяснить, когда ТЦ ожидают разрешения на возобновление работы, какие арендаторы чаще всего жалуются бизнес-омбудсмену РТ и как эксперты оценивают вероятность восстановления рынка.

«Только к 1 июля станет понятно, когда мы сможем выйти на третий этап»



Накануне заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени», сообщила, что торговые центры могут полноценно открыться только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. К слову, сейчас Татарстан находится на первом, но готовится ко второму — соответствующие документы находятся на рассмотрении в федеральном Роспотребнадзоре.

Для того, чтобы рассмотреть возможность очередных послаблений, учитываются три основных показателя: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват населения тестированием на COVID-19. «На сегодня эти показатели соответствуют в республике второму этапу. Если согласование в Роспотребнадзоре будет достигнуто, мы перейдем к нему, — сообщила Авдонина. — На первый этап мы перешли с 1 июня. К концу этой недели подошли ко второму. По хорошему, нужно минимум две недели мониторинга, когда показатели будут стабильными. То есть до 1 июля мы будем мониторить ситуацию, и к этому времени станет понятно, к какому числу мы сможем выйти на третий этап».

Замруководителя управления Роспотребнадзора уточнила, что для перехода к третьему этапу коэффициент распространения инфекции (число случаев заражения за последние 4 дня, деленное на число случаев за предыдущие 4 дня) должен составить 0,5 (сейчас в Татарстане — 0,8). Как ранее поясняла глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, для достижения такого показателя количество новых случаев за сутки в республике должно снизиться до 20—30. Что касается двух других условий перехода к третьему этапу, то количество свободных коек должно достигать не менее 50 процентов, а показатель тестирования составлять 120 на 100 тысяч населения.

По словам Любови Авдониной, существуют методические рекомендации по работе торговых объектов, утвержденные главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, размещенные на официальном сайте Роспотребнадзора. «Формат работы торговых центов будет ровно таким же, как у всех других сфер деятельности, которые уже открылись. Он подразумевает соблюдение социальной дистанции, возможность обработки рук антисептиками в местах общего пользования, обязательное ношение масок и перчаток при посещении ТЦ. Для сотрудников обязательны использование маски, утренние фильтры на предмет выявления температуры или каких-либо катаральных симптомов», — перечислила она.

«Мы в информационном вакууме»

Тем временем, как стало известно «Реальному времени», в торговом центре «Кольцо» на этой неделе проводилась дезинфекция павильонов. «Значит, уже 20—21 июня «Кольцо» может открыться», — сообщал наш источник.

В самом «Кольце» подтвердили, что в торговом центре проводится дезинфекция всех помещений. Администратор ТЦ Светлана Севастьянова рассказала, что обработку в молле проводят регулярно, но если ранее дезинфицировались лишь помещения общего пользования и коридоры, то в этот раз были приглашены арендаторы — дезинфекция осуществляется и в магазинах.

Севастьянова отметила, что это действительно элемент подготовки торгового центра к открытию. «Но точной даты пока нет. Может, 1 июля откроют, а может, 15-го», — сообщила она.

«Реальное время» обратилось к представителям других торговых центров с вопросом о том, каким образом там готовятся к возможному возобновлению их работы. Так, управляющая казанской «Меги» Лиана Сиразетдинова сказала, что оснований готовиться к открытию пока нет. «Ждем официального распоряжения», — уточнила она и добавила, что дезинфекция в молле проводится регулярно.

Представитель «Парк Хауса» Инна Трунова сообщила, что по дезинфекции у нее информации нет, а откроется торговый центр, «может быть, в начале июля».

В приемной «Тандема» также сообщили, что никакой подготовки к открытию не ведется, в ТЦ ждут постановления правительства. В «Южном» на запрос «Реального времени» не ответили.



Управляющий ближайшего соседа «Кольца», торгового центра «Республика», Роман Котенков также сообщил, что и собственники торговых центров, и арендаторы находятся «в режиме ежедневной готовности [к открытию]».

«Я как управляющий торговым центром сначала готовился к тому, что мы начнем работать с 1 июня. Потом мы ждали, что начнем работать с 15 июня. Эти даты проходят, но, к сожалению, ничего не двигается. Сейчас и собственникам, и арендаторам тяжело — мы в информационном вакууме. Было бы намного легче, если бы правительство собрало пресс-конференцию, где бы назвали какие-то реперные даты, когда отрасль начнет работать. Это бы сняло общую напряженность в бизнес-сообществе именно в отношении ситуации неопределенности, когда же нам открываться. Все ждут. Точной даты у меня нет. Сейчас мы готовимся открываться со следующей недели, а если не откроемся со следующей недели, будем ждать 1 июля», — сказал Котенков.

Все торговые центры хотят открыться и поэтому готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора, подчеркнул он.

«Часто встречающийся запрос — просьба разрешить ТЦ возобновить работу»

Как рассказал «Реальному времени» руководитель общественной приемной уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Филипп Зарубин, в структуру обращаются организованные группы арендаторов из большинства торговых центров республики с просьбой о помощи в решении их проблем. «Так как речь идет о споре хозяйствующих субъектов, то есть с обеих сторон предприниматели, мы не можем вмешиваться в конфликт на одной или другой стороне. Но мы обозначаем путь разрешения ситуации. Еще в апреле мы подготовили блок-схемы, в которых попунктно показали, что делать арендатору, если арендодатель не идет ему на уступки, запрещает забирать из торгового центра вещи арендатора. Зачастую арендаторы жалуются, что арендодатели не выходят с ними на контакт. Но когда обе стороны готовы к переговорам, мы обязательно пытаемся помочь найти общий язык, выступаем в качестве модераторов», — сообщил он.

Как уточнили в пресс-службе бизнес-омбудсмена РТ, «с марта по июнь на горячую линию к нам поступило более 9 тысяч обращений на различные темы». По тематике торговых центров было 36 письменных и 907 устных обращений. Самые активные жалобщики — из «Новой Туры», «Тандема», «Гулливера», «Южного» и XL. «В основном жалуются на то, что не идут навстречу требованиям арендаторов, не снижают арендную плату, не выходят на связь», — сообщил собеседник.

Напомним, эту же проблему попытались обсудить вчера в ТПП РТ.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о количестве жалоб от руководителей ТЦ и предпринимателей, работающих в них, в Минэкономики Татарстана сообщили, что обращения по данной тематике поступают довольно часто. Причем и от арендодателей, и от арендаторов. В частности, обращения касаются вопросов уменьшения размера налоговых выплат, отсрочки или отмены арендных платежей.

«Часто встречающимся запросом является просьба разрешить ТЦ возобновить работу. Однако этот вопрос по-прежнему остается открытым ввиду эпидемиологической обстановки», — отметили в ведомстве.

Как пояснили в Минэкономики РТ, оценить ущерб от простоя ТЦ в период ограничительных мероприятий можно будет, скорее всего, лишь после подачи налоговых деклараций.

«Открываться нужно. Иначе отрасль просто умрет»

Гендиректор брокерской компании по коммерческой недвижимости «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров признается, что ему кажется удивительным, что, когда COVID-19 заболевало по 17 человек в сутки, все сидели на самоизоляции, а когда заболеваемость достигала 70 случаев, ограничения начали ослаблять.

«Тем не менее открывать ТЦ можно, но соблюдая меры предосторожности — ограничивая пребывание количества людей в зале, обязательно раздавая маски и перчатки, разделив помещение на определенные зоны, — отметил собеседник «Реального времени». — Открываться нужно, иначе отрасль просто умрет. Три месяца закрытия ударят по отрасли очень серьезно. Даже сложно предположить, за какое время сможет восстановиться, например, общепит — до 15-20 процентов вынуждены будут закрыться и уйти с рынка. Может быть, некоторые откроются, посмотрят и, если не будет ажиотажного отложенного спроса, закроются. А я думаю, его особо не будет. Понятно, у кого-то износилась одежда, и надо будет покупать новую. Но вряд ли это будет похоже на новогодний ажиотаж».

Говоря об арендаторах торговых центров, у которых есть отдельный вход и которым разрешили открыться, Ахмеров предположил, что у большинства из них выручка упала. «Есть вариант с временным переходом на процент от товарооборота — минимум до конца года. Думаю, эта тенденция будет набирать обороты. А со следующего года уже можно будет возвращаться к ставкам. Потому что рынок не восстановится так, что — бабах, и все по-прежнему. Экономика просела, люди деньги потратили, потом занимали в долг, кто-то залез в кредиты. А сейчас покупать хорошие дорогие шмотки и тому подобное… Думаю, массово этого не будет», — считает эксперт.

Что касается тех арендаторов, которые до сих пор не работают, то справедливым решением было бы, по мнению собеседника, не брать с них арендную плату. «Если ты не работаешь, нет дохода, с чего тебе взять деньги на аренду? Из каких-то запасов? Тогда это неправильная бизнес-модель. Как минимум нужна скидка в 50 процентов», — убежден он.

По информации Ахмерова, общепит одного из ТЦ предъявил руководству торгового центра ультиматум: «Мы съедем и всем сообщим об этом так, что никто другой к вам больше не заедет». «Арендатор — это как корова, которая дает молоко. Ты его сейчас «зарежешь» — и завтра у тебя никого не будет. Арендаторы не простят, если руководство торгового центра будет говорить: «Мне пофигу, откуда вы будете брать деньги, это меня не волнует, у меня свои проблемы». В целом арендаторы не простят такого отношения», — прогнозирует Ахмеров.

Закрытый квартал

Напомним, все торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы, за исключением отделов, реализующих продукты и товары первой необходимости, были закрыты в Татарстане с 28 марта. Закрытие торговых центров называлось одной из важных мер по профилактике распространения коронавируса.

С 12 мая в республике возобновили работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары, небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские.

9 июня депутат Госсовета Татарстана, глава реготделения партии «Справедливая Россия» в республике Альмир Михеев обратился к президенту Татарстана с просьбой открыть торговые центры. Он отмечал, что торговые центры открываются в Москве, Башкирии и Кировской области. По мнению депутата, их можно открыть и в Татарстане, поскольку благодаря принятым мерам по противодействию инфекции ситуация с коронавирусом в регионе лучше, чем в вышеперечисленных регионах.

С аналогичной инициативой в конце апреля выступал и бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев. Тогда он заявил о готовности разработать вместе с профильными министерствами блок-схемы и чек-листы для более комфортного возобновления работы.

