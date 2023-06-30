В Татарстане с начала года выявили 72 случая кори
С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 72 случая кори. Среди зараженных 32 ребенка, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.
Регистрируются в регионе завозные случаи кори из Таджикистана и Киргизии. Также ей заражаются татарстанцы, которые не делали прививку от этой инфекции.
В прошлом году в Татарстане зарегистрировали всего один случай кори. Он был завозным — из Таджикистана.
— На сегодня, нет, наверное, ни одного уголка мира, где не было бы коревой инфекции, — обратила внимание Марина Патяшина, добавив, что в России выявлено 3 725 случаев кори в 63 регионах.
В 2023 году случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. По состоянию на 28 апреля было выявлено 46 заболевших, на 26 мая — 61. Большая часть случаев заражения приходилась на Казань.
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