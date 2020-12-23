Татарстан начинает прививочную кампанию от ковида: планируют привить почти 200 тысяч человек

Хочешь прививку — «прояви активность», позвони участковому врачу

В Татарстане уже до февраля 2021 года планируют привить от коронавируса почти 200 тысяч человек, заявил сегодня первый замглавы республиканского Минздрава Альмир Абашев. Сейчас в республику поступило лишь 2,9 тысячи доз вакцины, которыми прививают в 56 пунктах, однако до конца февраля Татарстан рассчитывает получить 190 тысяч доз (речь идет, по-видимому, о «Спутнике V», единственной в Татарстане выпущенной в гражданский оборот вакцине).

— 2 900 вакцин — это капля в море, но 190 тысяч — это уже существенно, это поможет защитить население от коронавируса, — заявил Абашев.

Как следует из реплик Абашева, эти 190 тысяч будут распределяться по такому же принципу, как распределяются сейчас 2,9 тысячи вакцин: в приоритетном порядке вакцинировать будут врачей и учителей, работников социальной сферы, транспорта, волонтеров. А также — лиц из групп риска по хроническим заболеваниям, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. Реестр таких лиц уже составляется на основе данных диспансеризации.

Фото: kazanfirst.ru

Альмир Абашев: «2 900 вакцин — это капля в море, но 190 тысяч — это уже существенно, это поможет защитить население от коронавируса»

Последних Абашев даже пожурил за то, что те проявляют недостаточную активность в вопросе вакцинации.

— Жителям необходимо проявить активную позицию и связаться со своим участковым врачом, чтобы заявить о желании войти в первоочередные списки вакцинируемых. К сожалению, мы видим недостаточную активность со стороны населения, есть ноты недоверия к вакцинации. Это является заблуждением, на мой взгляд и по мнению большинства специалистов. Я хотел бы обратиться ко всем жителям: вплоть до февраля месяца нам необходимо 190 тысяч доз ввести нашим жителям, и эта работа для нас является достаточно серьезным вызовом, — заявил замглавы Минздрава республики.

Прививаться следует даже тем, кто уже переболел COVID-19

Замглавы регионального Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина добавила, что на сегодня Татарстан уже с успехом завершил одну прививочную кампанию — против гриппа. Заявленного порога в 60% получивших вакцину жителей в республике достичь удалось. Сейчас, по словам Авдониной, медики Татарстана готовы начать полномасштабную прививочную кампанию против коронавируса.

При этом Авдонина напомнила: между прививкой от гриппа и прививкой от коронавируса желательно выждать месяц.

Авдонина напомнила: между прививкой от гриппа и прививкой от коронавируса желательно выждать месяц. Фото: tatarstan.ru

А вот тем, кто уже переболел коронавирусом, особенно в начале пандемии, Абашев порекомендовал вакцинироваться.

— Даже лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию, напряженность иммунитета теряют. Мы видим это на исследованиях иммунного статуса <...>, что иммунитет уходит, и эти лица вновь подлежат вакцинации, пока сценарии встречи с коронавирусом недостаточно изучены. Поэтому прививаться следует и тем, кто переболел полгода назад.

В таком случае, говорит Абашев, перед вакцинацией переболевшему следует сообщить врачам, что заболевание он уже перенес. Тогда вакцинация произойдет не сразу, а после исследования иммунного статуса. Если титр антител будет высоким — вакцинироваться не следует. Если титр будет низким — следует привиться.

Александр Артемьев