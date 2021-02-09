Главное о коронавирусе на 9 февраля: 100 пунктов вакцинации в Татарстане, проект памятника медработникам

Всплеска заболеваемости COVID-19 в марте не будет

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19. Всего на 9 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 800 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 309 человек, в том числе 82 за минувшие сутки. Умер за весь период 291 человек.

В Татарстане увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, до 100.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане не прогнозируется рост числа новых случаев коронавируса в марте. При этом в республике койки резервируются и сохраняются на случай ухудшения ситуации.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выделила Татарстан в числе регионов с минимальными показателями заболеваемости COVID-19. В список также вошли Чечня, Дагестан, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.



В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что если в республику поступит вакцина от Pfizer, то она будет платной. В ведомстве отметили, что не считают ее возможной к применению, так как есть две отечественные, прошедшие все испытания и безопасные вакцины.

Фото: kzn.ru

Начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин заявил, что, несмотря на влияние пандемии коронавируса на экономику Татарстана и его столицы, все первоочередные и социально значимые расходные обязательства в 2020 году город выполнил в полном объеме.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что более 25 предприятий Казани направили заявки на вакцинацию сотрудников.



Троих жителей Татарстана, совершающих кругосветное путешествие, отпустили после двухнедельного карантина в Вануату. Капитан экипажа Алмаз Алеев заявил, что если из-за ситуации с коронавирусом их не пустят в Австралию, то они пойдут дальше, до Индонезии.



Двое глав районов Татарстана получили второй укол вакцины «Спутник V»: прививку от коронавируса сделали глава Чистопольского района Дмитрий Иванов и глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

Фото mos.ru

Вакцинация в торговых центрах

За последние сутки в России выявили 15 019 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 759 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 998 216 человек, а выздоровевших — до 3 493 886 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 530 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 77 598 человек.



За последние сутки в России проведено более 214 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 638,8 тыс. человек.



Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла этап научной консультации в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА. Теперь возможно подать заявку на ее регистрацию на рынке Евросоюза.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян (16%) считают борьбу с коронавирусом главным достижением отечественной и мировой науки последних лет. На втором месте (10%) — военные разработки/ВПК/новая техника, на третьем (8%) — разработка новых видов лекарств и вакцин.

В Минздраве РФ сообщили, что почти 25 тыс. российских студентов-медиков и примерно 2 тыс. преподавателей работают непосредственно в «красной зоне», оказывая помощь пациентам с коронавирусом.

Фото gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в торговых центрах города планируют организовать пункты вакцинации от COVID-19. Пилотный проект стартует в ближайшее время.

По словам главного научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктора Зуева, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции может привести к всплеску третьей волны коронавируса в России.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прошел вакцинацию от COVID-19. Он отметил, что не мог сделать прививку раньше, так как был донором крови, а потом у него было подозрение на коронавирус.

Российские ученые при производстве фавипиравира открыли его новую форму. Ее изучение может позволить сделать лекарства на его основе, помогающие в лечении коронавируса и других вирусных инфекций, более стабильными и чистыми.

Минздрав РФ и Сеченовский университет разрабатывают проект по установке монументальной стелы, увенчанной крестом. Памятник будет посвящен медработникам, помогающим пациентам с COVID-19, в частности тем, кто умер от инфекции.

Фото: kpfu.ru

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие 2—2,5 недели абсолютное большинство вузов страны вернутся к обычному режиму работы.

Прививка в прямом эфире

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 106 475 358 человек, 2 325 383 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 094 088). На второй строчке — Индия (10 847 304), на третьей — Бразилия (9 524 640), на четвертой — Великобритания (3 971 315). Россия занимает пятое место — 3 939 162 (данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (464 941). За ними следуют Бразилия (231 534), Мексика (166 731) Индия (155 158) и Великобритания (113 014).



Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание использовать в стране российскую вакцину «Спутник V»: «Я считаю, что граждане Украины — это люди и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права».

Фото vk.com/vladimir_zelenskiy95

Ученые выяснили, что причиной пандемии COVID-19 могли стать изменения в климате, из-за которых в южную провинцию Китая Юньнань и прилегающие районы Мьянмы и Лаоса эмигрировали более 40 видов летучих мышей, являющихся переносчиками около ста видов коронавируса.

Глава Минздрава Франции Оливье Веран сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире телеканала BFM. Он прошел вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Власти Чехии в два раза повысили размер денежных компенсаций для предпринимателей, чей бизнес полностью или частично приостановился из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Facebook планирует удалять информацию о вакцинации от COVID-19, которую посчитает ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения.

Власти Ирана считают, что у их страны и России есть хорошие перспективы сотрудничества по борьбе с пандемией коронавируса. Взаимодействие по вакцине между странами там назвали «эталонным и образцовым».

Министр образования по делам молодежи и спорта Чехии Яна Малачова заявила, что пандемия COVID-19 нанесла стране ущерб больше, чем Вторая мировая война. По ее словам, вся республика из-за введенных ограничений остановилась.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что сдерживать распространение коронавируса зимой помогает морозная и солнечная погода, летом — жаркая и солнечная, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром.

Татьяна Демина