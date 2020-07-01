День голосования по поправкам в Конституцию: явка в Татарстане превысила 85%

Онлайн-трансляция «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 1 июля, завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. В информационном центре РТ, освещающем ход голосования, работают корреспонденты «Реального времени». О событиях этого дня — в текстовой трансляции нашей газеты.



20.51 В Москве после расшифровки данных онлайн-голосования по поправкам вырисовывается такая картина: за поправки - 62,33%, против - 37,67

20.49 ЦИК не получал ни одной жалобы на нарушения при голосовании, требующей рассмотрения комиссией, заявила Эллла Памфилова



20.48 Тем временем жительница Альметьевска выложила в инстаграм видео о том, как ее малеьнкий ребенок ну очень хочет голосовать по поправкам в Конституцию

— Скажи, чего ревешь?

— Я тоже хочу голосовать!

20.45 Коллеги с ТНВ подготовили сюжет о том. как голосуют в селах Татарстана

20.43 Судя по всему, в Татарстане в период голосования вопрос «а где именно мне голосовать?" был ну очень актуален. Чат-ботом «Мой избирательный участок» за шесть дней голосования по поправкам в Конституцию в республике воспользовались 98 907 раз.

20.42 По данным ЦИК России, в Татарстане явка на 18:00 составила 86,11%

20.23 В поддержку практики «многодневного голосования» недавно уже высказывались в Совете Федерации. Сейчас руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявляет: система голосования в течение недели в условиях пандемии себя оправдала, однако в дальнейшем эту практику следует подробно изучить, прежде чем использовать снова.

20.19 Тузиков тоже не удивляется высокой явке жителей Татарстана и напоминает о том, что сегодня республика — один из самых успешных регионов страны.

20.17 Политолог Андрей Большаков тем временем напоминает о 1993 годе, когда ситуация в стране была совсем другая и нестабильная, гражданская война в мини-форме фактически шла на улицах Москвы. Но предлагает никого не осуждать.

«Сегодня Татарстан уже несколько десятилетий идет четко в рамках федеральных трендов. Для многих экспертов со стороны иногда неожиданно то, что Татарстан традиционно показывает высокую явку — но эта картина подтверждается электоральной статистикой, подтвердилась она и сейчас. То, что требовал Татарстан в 1993 году, во многом неактуально или решено, и тот текст поправок, которые предлагается, решает некоторые эти вопросы. И поэтому граждане Татарстана голосуют за признание этих поправок, в этом нет ничего отличного от общей картины выборов. Это определенная татарстанская традиция. И она у меня не вызывает никаких сомнений», — заявляет он.

20.16 За поправки проголосовали 72,14% россиян, против — 26,89%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20% протоколов.

20.14 В Москве тем временем не везде спокойно: в центре идут протестные акции. Но и там есть место доброте: вот женщина-полицейский раздает протестующим маски — чтобы те не заболели.

20.12 Политолог Андрей Тузиков объясняет, почему некоторые избиратели голосуют против поправок.

«Поправки разные люди воспринимали по-разному. Лично я считаю, что они важны в части укрепления территориальной целостности страны, социального блока, укрепления национальной идентичности. А кто-то усмотрел в них только обнуление сроков. Восприятие всегда избирательное».

Во-вторых, Тузиков напомнил о протестном голосовании — со стороны тех, кто таким образом выражает свое несогласие с властью. Третье: не все те, кто проголосовал против, голосовали против всех поправок в целом.

В этом отношении он привел примеры: вряд ли четверть голосующих не поддерживает территориальную целостность страны или запрет на иностранное гражданство лидеров страны. «Так что сегодняшнее голосование подтверждает легитимность внесения поправок», — заключил Тузиков.

20.10 Кто активнее всех голосует в Екатеринбурге? Обитатели домов престарелых и тюрем, подсчитал Znak.com.

20.08 Политолог из КФУ Андрей Большаков отмечает, что в дальнейшем доля проголосовавших за поправки увеличится по сравнению с тем, что нам сейчас демонстрируют экзитполы. Все дело в том, что начнется подсчет проголосовавших на дому — это, как правило, люди старшего возраста, которые голосуют в пользу поправок.

20.06 Данные ЦИК России на 20.00 по стране: явка — 64,99%, за поправки проголосовали 71,99%.

20.00 ВСЕ! Голосование в Татарстане официально завершилось. Участки в республике (и в других регионах, живущих по московскому времени) закрылись. Хотя в более западных регионах страны, а также в некоторых зарубежных странах голосование еще продолжается.

19.50 По всей России обработано 15% протоколов. За — 71,46%, против — 27,55%. Явка составляет 64,93% на 19.00.

19.48 Иногда поток новостей о голосовании по поправкам в Конституцию нужно чем-то разбавлять. Но и в таких новостях усматривают отсылки к голосованию — как, например, автор телеграм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов.

19.47 Тем временем в Таиланде 783 россиянина проголосовали по поправкам в Конституцию.

19.46 Правда, на вопрос о том, хватит ли времени для подготовки к сентябрьским выборам в такой форме, Малькевич ответил, что времени действительно маловато, но можно локализовать этот момент — хотя бы на территории Иннополиса проголосовать электронно.



«Пусть самый продвинутый город России возьмет и проголосует за президента республики — и все увидят, что это работает». Если нужна от нас, от экспертов, поддержка — она есть, и мы можем посоветоваться, провести в августе тестовое электронное голосование по вопросам местного значения. Как сделали в Москве за 10 дней до электронного голосования — там жители выбирали, что для них важнее: зеленые насаждения или парковки», — заявляет эксперт.

19.44 Малькевич полагает, что Татарстан готов к электронному голосованию. Он предложил устроить мозговой штурм с клубом «Волга» — предлагает в качестве теста провести голосование электронно по вопросам местного значения на портале госуслуг (например, о названии нового проспекта или улицы в Казани). «Это же не страшно! Вы же ничего не теряете. Попробуйте сами, как легко получить электронный бюллетень и проголосовать».

Малькевич считает, что скоро определится десятка регионов, которые готовы к такому «пилоту», и Татарстан определенно будет в лидерах — здесь все для этого готово.

19.41 На связи с Татарстаном — известный журналист, член Общественной палаты РФ и (по его собственному заявлению) «борец с фейками №1 в России» Александр Малькевич. Голосовал он, кстати, в Татарстане, и вот почему:

«Настолько зарядился позитивной энергией, впечатлениями и профессионализмом от работы коллег в республике, стал добровольным амбассадором тех позитивных процессов, которые происходят в Татарстане», — заявил Малькевич.

Малькевич рассказал, что республику из-за национальной специфики пытались «потеребонькать» в части фейков, но великолепно работает пресса в республике: оперативно разъясняет фейки и оперативно информирует. И «золотой стандарт» выборов достойно реализован в республике. «Поэтому мне было приятно и любопытно пропустить через себя этот процесс», — добавляет он.

19.37 За поправки к Конституции проголосовали 71,46% россиян, против — 27,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 15% протоколов.

19.33 Элла Памфилова комментирует высокие показатели явки:

«Мы очень динамичная избирательная система, мы быстро адаптировались к работе в условиях пандемии. Мы предложили беспрецедентный порядок голосования — в течение недели, обеспечили всех средствами санитарной защиты. Людям это понравилось!»

19.32 «Мне кажется, что технология электронного дистанционного голосования должна стать, как и «Мобильный избиратель», неотъемлемой частью самого процесса голосования. Технологически, мне кажется, мы к этому уже готовы», — заявляет глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

19.30 Как рассказала нашему корреспонденту председатель УИК №261 Екатерина Насырова, возрастной состав избирателей, посещавших участок, — молодежь и люди среднего возраста. Пожилых в районе этой УИК проживает немного, поэтому не пришлось обходить квартиры.

Очень много пришло людей в субботу утром. Много людей проголосовало в мобильном участке на базе автобуса — люди очень сильно заинтересовались этим новшеством. Сегодня голосовавших было больше, чем в остальные дни, но не аврально. Хотя, как добавила Насырова, были моменты, что были заняты все столы, но очереди в коридоре не было.

19.22 Тем временем до завершения голосования в Казани остается меньше часа. Вот как обстоит ситуация на участках в районе ЖК «Солнечный город»:

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19.14 Родин не выделяет какую-либо «самую важную» поправку или, наоборот, незначительную. Однако приводит данные социсследования о том, что самым важным считают россияне.

«Поправок было много. И если говорить в целом, как эти поправки люди видели, то в первую очередь самыми значимыми стали поправки социального блока. Первое место, по нашим исследованиям накануне голосования, заняла поправка относительно возможности государством обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания — эта поправка была важной для 95%. Поправка о детях как о важнейшем приоритете госполитики шла дальше. Затем — обязательная ежегодная индексация пенсий.

Дальше на уровне 90% начиналась конкуренция с инфраструктурным блоком. 93% — о защите природы как о достоянии страны. 90% внимания и важности россияне отдали поправке о научно-техническом развитии в России. И дальше шел блок с более идеологически направленными поправками. 89% важности — поправка о защите исторической правды, закрепление русского языка как государствообразущего народа (85% значимости в восприятии россиян). И топ завершается признанием культуры в РФ как уникального наследия многонационального народа — 83% поддержки».

19.10 На связь с информационным центром Татарстана вышел Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ. Он рассказывает про вопросы безопасности голосования.

«Исследования ВЦИОМ показывают, что распределение голосования на неделю позволило повысить безопасность. Эффективность мер, направленных на безопасность, 78% оценили как вполне достаточные, 7% избирателей сочли их недостаточными, а 9% — даже избыточными», — сообщает Родин.

19.08 Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по Конституции РФ, не зарегистрировано, заявляет первый замглавы МВД России Александр Горовой.

19.01 Кстати, среди проголосовавших — Салават Фатхетдинов (видео из телеграм-канала «Рассказы о смешной России»).

18.55 О некоторые формулировки поправок в Конституцию в свое время сломали немало копий. Одна из таких — про русских как государствообразующий народ. Евгений Султанов вспоминает, как это обсуждалось в пределах рабочей группы по поправкам.

«Вопрос о формулировке русского народа как о государствообразующем дискутировался в рабочей группе очень остро. Фарид Мухаметшин тоже участвовал. Этот спор шел на грани дипломатии, и он был подогрет тем, что было предложение вносить изменения еще и в преамбулу к Конституции (в 1, 8 и 9 главы вносить изменения нельзя). И вот поэтому хотели внести поправки в преамбулу.

Вышли в итоге на язык как на материю, которая создает пространство россиян. Разумеется, это русский язык. И от языка пошли к вопросу государствообразующего народа — то есть к этой формулировке перешли через язык. [...] По языку были одни из самых жарких дискуссий, в общем. Кончилось тем, что решили вообще вопрос о преамбуле снять — в ней никаких изменений и дополнений делать не стали», — рассказал Султанов.

18.52 Обработано 10,02% протоколов голосования по поправкам, сообщает Центризбирком России. За — 70,81%, против — 28,17%

18.44 Почему Центризбирком публикует предварительные итоги голосования еще до его официального завершения по всей стране? А вот почему:

«Чтобы данные по результатам не интерпретировались по-разному, они публикуются ЦИК в целях объективности и максимальной прозрачности», — заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

18.43 Голосование по поправкам в Конституцию — это только начало, предупреждает Евгений Султанов.

«Впереди титаническая работа — во-первых, все положения новой Конституции надо внести в законодательство, потом создать подзаконные акты, потом сделать так, чтобы это все заработало», — говорит он.

18.41 Сегодня многие СМИ обратили внимание на то, что и президент России Владимир Путин, и премьер-министр страны Михаил Мишустин проголосовали без масок на лице. По Путину Кремль уже объяснил ситуацию — президент всецело доверяет мерам по дезинфекции на участке. Есть комментарий и по Мишустину (который, кстати, переболел коронавирусом)

Элла Памфилова, глава ЦИК России: «У Мишустина уже супер-пупер зашкаливают антитела. Но вообще-то, мог бы и надеть, конечно!»

«Вообще-то, мог бы и надеть, конечно». Так Памфилова прокомментировала отсутствие маски на Мишустине во время голосования. Хотя антитела у премьера, по её словам, «зашкаливают супер-пупер» . pic.twitter.com/B0CBOFrhP2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 1, 2020

18.37 Замминистра обороны России Андрей Картаполов сообщает, что в Вооруженных силах голосование практически завершилось. «Участвовали более 1,5 млн человек — военнослужащие, члены семей, гражданский персонал. Явка: 99,991 процента», — сообщает он.

18.36 Султанов обращает внимание на то, что и принимаемые сегодня поправки все же не вечны.

18.34 Евгений Султанов вспоминает, как разрабатывались те самые поправки в Конституцию. Рассказывает долго — ему есть что вспомнить.

«К членам рабочей группы приходили тысячи поправок. Задачей рабочей группы было дать общественную оценку этим поправкам, насколько они востребованы обществом. Потом они уходили в специальный институт, где их оценивали с юридической точки зрения, потом — президенту, потом возвращались нам с поправками, и мы их оценивали», — объясняет ход работы Султанов.

Султанов приводит примеры предложений, которые приходилось обсуждать, — в их числе возвращение нравственной цензуры в СМИ или уравнивание количества статей, посвященных правам и обязанностям.



«Мацуев, Калягин и Пиотровский стали авторами поправки о том, что культура является достоянием народа. Ее приняли. Еще один автор — Леонид Рошаль, который предложил, что медицина должна фигурировать в Конституции.

18.32 В Туве результат, близкий к единогласному: 95,3% проголосовали за поправки, явка — 90,7%, самая высокая в России.

18.30 А теперь срочно посмотрите на эти избирательные участки в деревне Горбунки в Ленинградской области! Их оформили «с колоритом 1936 года» (спасибо, что не 37-го).

В помещении стоит бюст Ленина и висят красные флаги и плакаты с советскими лозунгами «Колхоз — дело добровольное» и «Темп — только ударный». «Можно сфотографироваться с энкавэдэшником и физкультурником», — пишут местные жители в соцсетях.

18.28 «Эта революция может быть невидима глазу. Но тут два варианта — либо мы оставляем действующую Конституцию, и она становится тормозом дальнейшего развития... Но я считаю, что новая Конституция нужна. Она работает на упреждение, на перспективу развития нашего общества и государства», — говорит Султанов.

18.19 Евгений Султанов говорит, что при подготовке предыдущего текста Конституции шел слом одного общества и построение другого. «Мы тогда выбрали западную модель», — говорит он.

По словам ученого, в ней было заложено верховенство прав человека. Соответственно, международные акты имеют преимущество перед нашим законодательством. Если права человека нарушаются, то, согласно действующему международному праву, любое государство, которое сочло, что в стране нарушаются права человека, может вмешаться в ее внутренние дела. Так что, как говорит профессор, в действующей Конституции заложена возможность допуска вмешательства других государств в нашу страну в случае нарушения прав и свобод человека — как в Сирии или Ливии. А найти такие нарушения, по словам эксперта, при желании можно всегда и везде.

Также Султанов вспомнил, как «пьяный Ельцин» отдал Крым Украине, рассуждая о территориальной неделимости России.

«А сейчас мы рождаем новую модель — модель баланса между интересами человека, общества и государства. Родилось совершенно новое дитя, потому что заложены те принципы, которые не были закреплены раньше», — сказал Султанов.



Сейчас впервые ставится вопрос о передаче части полномочий президента другим органам — Совфеду, Госсовету и т. д. Закладывается совершенно новое государственное устройство — система публичной власти.

18.18 Тем временем РЕН ТВ публикует подборку «Самые эпичные фейки о нарушениях на голосовании по Конституции». От уже известной истории про «исчезающие чернила» в ручках до не очень умело прифотошопленных в урну «вбросов».

Есть и популярный фейк из Татарстана — что после голосования города закроют на карантин (власти республики уже столько раз это опровергали, что можно сбиться со счета).

18.10 На вопрос о том, как он оценивает финальный текст поправок, Султанов ответил, что ему становится неуютно, когда говорят о скоропалительности этих поправок.

— Эти поправки выстраданы. В 2013 году нас, заведующих кафедрами конституционно-правовых дисциплин, собирал Путин в Ново-Огарево. Встреча тогда длилась 4 часа, и мы ему говорили, что пора вносить поправки в Конституцию. А ведь это было за 5 лет до того, как нас собрали.



Евгений Батырович отметил, что еще тогда, в 2013 году, Владимир Путин был абсолютно в теме, прекрасно ориентировался в тексте Конституции.



Султанов привел пример, с его точки зрения, недостатка в действующей Конституции. Она, по его мнению, не содержит ничего относительно общества — там нет основ общественного строя, есть только основы конституционного строя.



«Я болею за внесение изменений и как специалист, и как человек», — говорит он.

18.08 Евгений Султанов рассказал, что сам 4 раза был руководителем УИКа и знает, что это за труд. Поэтому оценивает очень высоко организацию голосования по поправкам в Конституцию в Татарстане.

С его точки зрения, все очень удобно организовано. Как и многие сегодня до него, особо отметил удобство для пожилых и маломобильных граждан.

18.07. В информационный центр Татарстана прибыл Евгений Султанов, завкафедрой конституционного и административного права КФУ, член рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

18.03 Тем временем в Омске возникли претензии к лотерее, которую проводили на избирательном участке. Как заметили участники лотереи, билеты с «не очень ценными призами» имели особые жирные пометки на QR-кодах. А среди ценных призов, которые пришлись на билеты без пометки, была квартира в Омске.

Как объяснил организатор лотереи, президент Союза организаций торговли Омской области Борис Сватков, билеты после типографии имели дефект — на них было видно категорию призов. Так как возвращать или перепечатывать лотерейные купоны было поздно, да и средств на это у организаторов уже не было — 120 человек за ночь маркерами «внесли исправления» в типографский брак.

18.00 На избирательном участке №114 в Московском районе Казани произошло небольшое задымление — замкнуло аккумулятор на комплексов обработки избирательных бюллетеней («электронная урна для голосований») Почему — пока неясно, в администрации района отмечают, что подключен он был по всем правилам.

На работу участка инцидент не повлиял — все идет в штатном режиме. И самое важное — ни один бюллетень не пострадал, тайна голосования не нарушена.

17.51. Еще информация о предварительных результатах голосования в других регионах:

17.45 В пресс-центре федерального Центризбиркома тем временем засветился лидер «Ночных волков», байкер Хирург

Продолжаю рассказывать, что происходит в ЦИКе. Избирком Крыма подготовил ролик, там Хирург говорит, что

-хотел прийти на участок первым(сегодня 7 день голосования, на минуточку)

-не верит в приемников

-не хочет, чтобы @navalny оскорблял ветеранов.

-он помнит 14 год



Поэтому он За pic.twitter.com/Vdf5JWgqaJ — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 1, 2020

17.44 По итогам обработки 5% протоколов за проголосовали 69,76%, против — 29,23%, сообщает ЦИК России.

17.35 Вместе с тем есть в стране и участки, где жизнь уже не кипит — там все давно проголосовали на неделе, и члены УИК откровенно скучают. Заметка о ходе голосования в одном из поселков Красноярского края так и озаглавлена: «Никого за два часа».

17:25 — Первым регионом России, где полностью обработали голоса, стала Чукотка. За поправки высказались 80,3% проголосовавших, против — 18,6%.

17:22 — В Самарской области изолировали члена избиркома за отказ надеть маску. Председатель избиркома региона Вадим Михеев отметил, что «ему сделали несколько замечаний, рекомендовали все-таки надеть хотя бы маску и перчатки», но он отказался. Вернуться к работе ему разрешили только после выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

17:21 — Явка по России на голосование по поправкам в Конституцию на 17.00 составила 62,89%, сообщил ЦИК.

17:18 — Тем временем в Уфе завершился матч между одноименной командой и казанским «Рубином» со счетом 0:0. Главного тренера клуба из столицы РТ Леонида Слуцкого после игры спросили:

— Сумели ли игроки и тренеры «Рубина» проголосовать за поправки?

— Не знаю. Но я точно в день игры не думал об этом

17:15 — В ЦИК Татарстана поступило 11 жалоб, подтверждение нашел один случай в части пломбировки урн.



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