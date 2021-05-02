Главное о коронавирусе на 2 мая: в Индии новый антирекорд по смертности, в Татарстане растет заболеваемость

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане наблюдается незначительный рост заболеваемости COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Всего на 2 мая в республике зарегистрировано 20 528 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 604 человека, в том числе 6 за минувшие сутки. Умерли за весь период 463 человека.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании вчера заявил, что в республике наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим он отметил, что никаких послаблений соблюдения санитарно-эпидемиологических норм быть не должно.

Специалисты Роспотребнадзора по РТ обнаружили нарушения во всех 17 объектах сферы общепита, которые проверяли в 5 городах Татарстана на этой неделе. Контролю подверглись 3 кафе в Зеленодольске, 6 — в Челнах, 5 — в Альметьевске, 2 в Нижнекамске и 1 в Заинске. В ведомстве констатируют: до полного снятия ограничений еще далеко, это подтверждается и статистикой.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что в Казани закрылось не более 10 гостиниц и хостелов из-за пандемии коронавируса. У остальных гостиниц накопились существенные долги.

Фото: Ринат Назметдинов

Заведующий отделением торакальной хирургии РКБ РТ, кандидат медицинских наук Евгений Тришин предупредил татарстанцев о приближении третьей волны заболеваемости COVID-19 и призвал всех прививаться. «Нормальная вакцина у нас, прививаться — надо! Не слушайте никого, прививайтесь, не бойтесь. Если, конечно, противопоказаний нет, и особенно если нет антител», — заявил он в интервью «Реальному времени».



В Пскове госпитализировали 45 студентов из Индии

За последние сутки в России выявили 8 697 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 339 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 823 255 человек, а выздоровевших — до 4 443 922 человек. За сутки болезнь унесла жизни 342 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 110 862 человека.

Ситуация с коронавирусом не помешает успешно провести турсезон в Крыму при соблюдении жителями полуострова и отдыхающими мер эпидбезопасности. Такое мнение выразила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

В Пскове госпитализировали 31 студента из Индии, приехавшего на учебу в Псковский государственный университет. В общей сложности в Псковской областной инфекционной больнице наблюдаются с таким диагнозом 42 студента из этой страны, сообщила в субботу пресс-служба администрации Псковской области.

Болгария с 1 мая открыла свои границы для россиян, вакцинированных «Спутником V». Об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.

Фото: Максим Платонов

Власти Астраханской области разрешили проведение последних звонков и выпускных в регионе, но с некоторыми ограничениями. Заполняемость залов, где пройдут праздники для выпускников, составит не более 75%, а последние звонки состоятся на открытом воздухе.



В Роспотребнадзоре рассказали о нескольких категориях граждан, которым противопоказано делать прививку от коронавируса. В список вошли граждане, которые столкнулись с тяжелой аллергической реакцией на лекарства, а также обладающие гиперчувствительностью к составляющим вакцины. Помимо этого, прививаться противопоказано беременным женщинам, а также в период кормления грудью и при наличии злокачественных болезней крови и опухолей. Кроме того, вакцинация не проводится среди тех, кому меньше 18 лет или кто переболел COVID-19 за последние полгода.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в регионе 1 мая начали проверять морскую воду на наличие коронавируса. Одновременно с этим ее образцы исследуют на предмет присутствия в ней холерного вибриона.



Фото 82.rospotrebnadzor.ru

Достичь нулевых показателей по заболеваемости COVID-19 в России удастся, когда сформируется иммунная прослойка, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Популяционный иммунитет должен составлять не менее 60-70 процентов.

В Великобритании девочка подала в суд на школу из-за маски

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 152 205 608 человек, 3 192 782 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 392 665). На второй строчке — Индия (19 557 457), на третьей — Бразилия (14 725 975), на четвертой — Франция (5 703 505), на пятой — Турция (4 849 408). Россия занимает шестое место (4 759 902, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (576 722). За ними следуют Бразилия (406 437), Мексика (217 168), Индия (217 168) и Великобритания (127 782).

В Индии зафиксировали рекордный суточный скачок смертельных случаев от коронавируса за все время эпидемии. Число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3 689 и составило 215 542. Предыдущий антирекорд был отмечен 29 апреля и составлял 3 645.

Фото: Максим Платонов