Утренние фильтры в школах Татарстана возобновят

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В образовательных организациях в новом учебном году продолжат проводить утренние фильтры. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— Мы возобновляем с завтрашнего дня утренние фильтры во всех образовательных учреждениях на предмет определения температуры тела и недопуск с симптомами ОРВИ и температурой в образовательные коллективы, — заявила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утренние фильтры в школах организовывали в прошлом и позапрошлом учебном году. Например, с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022-го до занятий в школах республики не допустили 48 914 детей. С 1 сентября прошлого года по начало марта 2023-го их было уже 13 727.

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Татьяна Демина