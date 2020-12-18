К поддельной «Виагре» в Татарстане добавились поддельные тесты на ковид

Фото: Максим Платонов

Коронавирусная эпидемия активизировала деятельность мошенников, продающих или подделывающих лекарственные препараты и медизделия. Специалисты МВД по РТ за 2020 год отметили полуторакратный рост выявленных случаев фальсификации в этой сфере. Причем есть и случаи, связанные с поддельными тестами на COVID-19 и противовирусными препаратами, сообщили проверяющие.



За лекарство-фальшивку — от 5 до 8 лет тюрьмы

В этом году в Нижнекамском районе в ходе спецоперации задержали группу мошенников, которые пытались продать контрафактные противовирусные препараты на сумму 115 тыс. рублей. Мошенники упаковывали их в коробку с наименованием известного действующего производителя различных медикаментов. В итоге преступники привлекли к уголовной ответственности, а вся поддельная продукция была изъята и уничтожена.

Похожий случай был и в прошлом году, рассказал журналистам начальник отдела управления экономической безопасности МВД по РТ Дмитрий Козлов. В старом заброшенном помещении кустарным способом казанские «парацельсы» изготавливали еще один известный лекарственный препарат, название которого, чтобы не навредить репутации официального производителя, представитель МВД не озвучил. Сумма ущерба правообладателя превысила 1 млн рублей.

А в июне в рамках спецоперации «Контрафакт» полиция при попытке сбыта задержала группу лиц, которые намеревались продать 100 поддельных тестов на ковид за 165 тыс. рублей.

Есть среди случаев по линии МВД и попытки ввезти на территорию республики из Египта и Турции запрещенные медикаменты, с намерением дальнейшей нелегальной продажи населению. Как отметил Козлов, в основном этим промышляют частные предприниматели. Желающим «навариться» на здоровье сограждан дали двухлетний срок отбывания наказания.

Всего за этот год, как сообщил Дмитрий Козлов, выявлено 9 фактов продажи и производства поддельных лекарственных средств и изделий. Фото tatar-inform.ru

Всего за этот год в ходе операции «Пангея» и «Контрафакт», как сообщил Дмитрий Козлов, выявлено 9 фактов продажи и производства поддельных лекарственных средств и изделий, по двум из которых состоялись суды, мошенники понесли наказание, а весь «левый» ассортимент препаратов уничтожен. В прошлом году зарегистрированы три факта производства фальшивых таблеток и медизделий и столько же случаев сбыта контрафакта.

Кстати, шесть лет назад закон ужесточил ответственность за незаконный оборот фальсифицированных лекарств, изделий медицинского назначения и БАДов: мошенникам грозит не только штраф на сумму от 1 до 3-х млн рублей, но и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и более, если здоровью человека нанесен существенный вред или же он умер от применения поддельных медикаментов. Наказание ждет и тех, кто продает медикаменты, не имея на это соответствующей лицензии. Кстати, имеется она у продавца, аптеки или нет, может узнать каждый желающий на сайте Роспотребнадзора в разделе «Росреестры».

Расследование по делу «Ловеласа»

Как выяснилось в ходе пресс-конференции, мошенники пытаются нажиться не только за счет самых востребованных во время пандемии препаратов, но и продавая средства для «мужской силы», которые содержат такие фармацевтические субстанции как тадалафил, варденафил и силденафил, не прошедшие на территории России госрегистрации. Сами по себе они не вредят здоровью, однако из-за того, что они не были указаны при регистрации БАДов, в России их признают как фальсификат.

По данным главы отдела госрегистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по РТ Лилии Гараевой в 2018 году были выявлены три партии фальсифицированных БАДов, аналоги виагры, которые завезли из Китая, все 1,5 тысячи упаковок, обнаруженных в торговых сетях и аптеках, уничтожили, а поставщикам суд назначил выплатить штраф в 1,5 млн рублей.

О ложном БАДе татарстанский Роспотребнадзор сообщил своим коллегам и в другие субъекты России, рассказала Лилия Гараева. Фото tatar-inform.ru

В прошлом году с прилавков изъяли более 2-х тысяч упаковок препарата «Ловелас», но уже российский от НПК «Растительные ресурсы», который содержит тадалафил — препарат для лечения эректильной дисфункции. В 2020 году Арбитражные суды Москвы и Санкт-Петербурга за оборот фальсифицированного «Ловеласа» и на производителя, и на поставщиков наложили четыре штрафа на сумму 3,5 млн рублей. О ложном БАДе татарстанский Роспотребнадзор сообщил своим коллегам и в другие субъекты России, рассказала Лилия Гараева:

— Мы прошли по всей цепочке — от нашей республики до производителя, отследили всех поставщиков, выявили поставщика давальческого сырья и производителя, всех привлекли к административной ответственности, партия снята с реализации не только у нас, но и по всей России.

Покупка БАДов через случайные сайты, на различных выставках-продажах с рук, или по информации из специальных газет с рекламой чудодейственных препаратов, гарантирующих мгновенное исцеление от всех недугов, которые раскладывают в почтовые ящики, опасна, так как все они не имеют лицензии, а употребление этих биодобавок в пищу, также чревато риском для здоровья, подчеркнула Гараева.

Проблема не так велика, как трактуют некоторые СМИ

Что касается сайтов, предлагающих пользователям различные медпрепараты и биологически-активные добавки к пище, которых в интернете развелось сегодня тысячи, то за их деятельностью следит Росздравнадзор. Так по данным руководителя татарстанского ведомства Любови Шайхутдиновой, ее сотрудники выявили 200 сайтов, реализующих незарегистрированные лекарственные средства или препараты, которые должны продаваться только по рецепту врача. 189 из них уже заблокированы Роскомнадзором.

В период повышенного спроса, замаркировать миллиарды упаковок, признала Шайхутдинова, достаточно сложно. Фото tatar-inform.ru

Этой осенью большинство аптек не только в республике, но и других регионах России столкнулись с дефицитом препаратов, назначаемых для лечения ковида или других заболеваний. Одной из причин перебоев назвали обязательную маркировку каждой упаковки, по аналогу маркировки алкоголя. По мнению инициаторов, автоматизированная система учета лекарств в России поможет избавиться от подделок. В период повышенного спроса, замаркировать миллиарды упаковок, признала Шайхутдинова, достаточно сложно. Система дала сбой и лишь застопорила работу аптек и вызвала негодование населения.

— Ответа от производителя сотрудникам аптек тому или иному препарату приходилось ждать по 3-4 часа, что препарат действительно произведен, и что он легальный. В итоге, правительством РФ было принято решение о переводе маркировки в уведомительный порядок. То есть аптека, отпуская лекарственный препарат, не ждет ответа от производителя, запускает код в систему, и становится известно, легальный препарат или нет.

Что касается поддельных лекарств, то, по словам главы республиканского Росздравнадзора, «проблема не так велика, как трактуют некоторые СМИ, пишут и про 20%, и про 30%, кто-то 60% — цифры совершенно нереальные»:

— В целом мы выявляем за год 0,1% препаратов, которые являются и недоброкачественными, и фальсифицированными. Объем упаковок — миллиарды, но изъято из обращения В РТ 200 тыс. упаковок медизделий, и порядка 15 тыс. упаковок недоброкачественных лекарственных препаратов. Все они уничтожены.