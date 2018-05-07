Патяшина Марина Александровна

Общая информация

Родилась 3 мая 1977 года в г. Казани.

Образование:

2000 год — Казанский государственный медицинский университет (специальность«медико-профилактическое дело» )

Трудовая деятельность:



В 1996 — 2000 гг. — палатная медицинская сестра больницы скорой медицинской помощи, г. Казань.

В 2002 — 2003 гг. — врач-эпидемиолог ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора», г. Казань.

В 2003 — 2011 гг. — заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер».

С 2011 г. — и.о. руководителя, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан — главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан.

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