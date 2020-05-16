Патяшина заявила, что в РТ стало больше пациентов с выраженными формами пневмонии и ОРВИ

Фото: кадр видео

Как рассказала глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, за два месяца, пока в Татарстане появилась новая коронавирусная инфекция, впервые зафиксировано изменение в структуре заболеваемости.

«На фоне снижения бессимптомных больных (с 54 до 35%) возросла доля клинически выраженных форм пневмонии и ОРВИ. В основном бессимптомные формы выявляются среди контактных лиц, которых ранее несколько раз обследовали на коронавирусную инфекцию», — объяснила Патяшина.

На этой неделе только 3% процента заболевших привезли коронавирус из других регионов. Заразившихся контактным путем гораздо больше. Все меньше инфекция передается в домашнем кругу и трудовых коллективах. За неделю новые случаи заболевания появились еще 87 организациях.



Ранее Минниханов призвал всех соблюдать требования Роспотребнадзора в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.