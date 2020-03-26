Роспотребнадзор: в режиме самоизоляции находятся более 14 тыс. татарстанцев

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала на брифинге, что сейчас в режиме самоизоляции находятся более 14 тыс. татарстанцев.

По ее словам, если у вернувшихся из-за рубежа есть родственники старше 65 лет, необходимо на период самоизоляции проживать в разных квартирах. В республике работает горячая линия по всем вопросам, связанным с COVID-19, для татарстанцев старше 65 лет: 8 800 234 11 . В каждом отделе соцзащиты установлены ответственные лица, которые взаимодействуют с ОНФ, волонтерской командой Минмола РТ и муниципалитетами по режиму изоляции пожилых людей и помощи им с доставкой продуктов и лекарств.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом. По последним данным, в России зарегистрировано 840 инфицированных, 10 из которых — в Татарстане. За сутки количество заболевших увеличилось на 182. Две смерти зарегистрированы в Москве.