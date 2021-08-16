В Татарстане запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 16 августа заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей и детских товаров. Проконсультироваться по нормативным гигиеническим требованиям и другим вопросам можно до 27 августа, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Звонки от татарстанцев в преддверии нового учебного года будут приниматься:

круглосуточно в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43;

ежедневно с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 по 13.00), кроме выходных и праздничных дней по горячей линии Консультационного центра для потребителей по телефону (843) 221-90-16.

Обратиться можно также в Управление Роспотребнадзора по РТ по телефону 273-15-83. На вопросы граждан готовы ответить в понедельник-четверг с 10.00 по 17.00, в пятницу — с 10.00 по 15.45. Перерыв с 12.00 до 12.45.

Татьяна Демина