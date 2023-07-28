«По-прежнему находимся на подъеме»: в Татарстане растет заболеваемость ГЛПС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по состоянию на 28 июля 2023 года зарегистрировано 391 заражение геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.



— Мы на сегодня по-прежнему находимся на подъеме. Я напомню, что ГЛПС — цикличная инфекция. Предыдущий подъем и высокий уровень заболеваемости у нас был в 2019 году, и в прошлом году было начало нового сезонного подъема. И на сегодня заболеваемость пока находится на высоком уровне, — сообщила она.

Количество выявленных с начала 2023 года в Татарстане случаев «мышиной лихорадки» в Татарстане в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, обратила внимание Любовь Авдонина.

— С учетом того, что весна в этом году у нас была очень ранняя, тепло наступило рано, у нас сдвинулся годовой сезон. И мы регистрировали уже большое количество заболевших в мае текущего года. И количество заболевших в мае было равно количеству заболевших в июне прошлого года. То есть на один месяц у нас сдвинулся годовой сезон геморрагической лихорадки с почечным синдромом, — объяснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Преобладают в Татарстане лесной и садово-дачный тип заражения ГЛПС, уточнила Любовь Авдонина.

Она уже рассказывала, что против ГЛПС вакцины нет — «инфекция неуправляемая». Основной способ профилактики — соблюдение правил личной гигиены и обработки территорий для снижения численности грызунов.



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Татьяна Демина