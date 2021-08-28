Татарстанцам рассказали, на каких пляжах не рекомендуется купаться

Фото: Олег Тихонов (архив)

По состоянию на 26 августа казанские пляжи «Озеро Большое Лебяжье», «Озеро Глубокое», а также городские пляжи в Зеленодольске, Набережных Челнах и Мензелинске не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.



Гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям по результатам исследования воды не соответствуют городские пляжи Альметьевска, Заинска и Зеленодольска. Проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по вирусологическим и паразитологическим показателям, в Татарстане не выявили.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ не рекомендуют купаться на указанных пляжах. Администрациям районов и ответственным организациям ведомство направило предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале июля замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщала, что санитарно-эпидемиологические заключения получили только шесть пляжей: в Альметьевске, Заинске, Мамадыше, Нижнекамске, Зеленодольске и Мензелинске.



Татьяна Демина