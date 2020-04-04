События недели: полная самоизоляция до мая, строительство двух ТЦ в Казани и новый глава УФСБ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Илья Репин

На уходящей неделе центральными новостями стали сообщения о режиме полной самоизоляции, введенном, а затем и продленном в Татарстане после объявления президента РФ Владимира Путина о продлении вынужденных выходных до 30 апреля. Но, несмотря на карантинные меры, жизнь продолжается: в Казани строятся два торговых центра, готовится реставрация мечети Иске-Таш в Ново-Татарской слободе, а УФСБ по РТ обрело нового начальника. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Режим самоизоляции

В понедельник власти Татарстана объявили о введении в республике режима полной самоизоляции. Меры оказались приблизительно такими же, как в Москве, где мэр Сергей Собянин установил ограничения днем раньше. О «квазикарантине» объявляли на брифинге вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина и глава Минтранса РТ Ленар Сафин.

Было объявлено о приостановке межмуниципальных перевозок и сокращении движения электричек. Движение транспорта внутри городов также сокращено. Роспотребнадзор, МВД и Росгвардия приготовились патрулировать улицы с целью выявления нарушителей режима.



Бизнес на решение о самоизоляции отреагировал сдержанно. Татарстанские предприниматели с пониманием относятся к ограничениям, в то же время пока они не видят решения своих проблем в обещанных мерах господдержки. «Для того чтобы жить как жили, их, конечно, недостаточно. Но любая копейка господдержки бизнесмену необходима, а в данный момент — тем более», — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов.



Сходить в магазин или аптеку, погулять с собакой или выбросить мусор можно без специального разрешения. Фото Максима Платонова

Позже в Кабмине РТ разъяснили, что сходить в магазин или аптеку, погулять с собакой (не дальше 100 м от дома) или выбросить мусор можно, не получая специального разрешения. По девяти категориям (поездка на дачу, поход в больницу, банк или доставка продуктов нетрудоспособным родственникам и т. д.) необходимо запросить через СМС специальный пропуск.

Тем временем мамочки Казани возмутились тем, что «с собаками гулять можно, а с детьми — нет». Эксперты пояснили, в каком случае выход на улицу с ребенком будет законным. Например, родители могут взять разрешение на посещение почты или банка и пойти туда с ребенком.



Месяц выходных

2 апреля Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам, объявив, что режим выходных будет продлен до конца апреля. Он подчеркнул, что пик эпидемии новой коронавирусной инфекции в мире и России еще не пройден.

При этом глава государства дал региональным властям возможность самим определять конкретные меры по противодействию пандемии. Путин объяснил это решение тем, что в разных субъектах страны ситуация развивается по-разному.



Марина Патяшина считает, что пик заболеваемости в республике еще не пройден и спрогнозировать его невозможно. Фото tatarstan.ru

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина тоже считает, что пик заболеваемости в республике еще не пройден и спрогнозировать его невозможно. Режим полной самоизоляции в Татарстане продолжится до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

На утро пятницы в республике было зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19. При этом четверо пациентов заразились уже здесь, остальные подхватили вирус за границей. По данным Роспотребнадзора, в четверти случаев болезнь протекает бессимптомно.



Новый глава УФСБ

На неделе в Казани официально представили нового руководителя республиканского управления ФСБ. Им стал Игорь Хвостиков. По данным источников «Реального времени», в Татарстан он прибыл еще на прошлой неделе.

53-летний генерал-лейтенант с 2016 года руководил УФСБ по Чечне. 25 марта глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что управление возглавит Игорь Кочнев, а Хвостиков отправится в Татарстан.

Предыдущий руководитель татарстанского УФСБ Динар Хамитов оставил пост в феврале по достижении 65-летия. Президент РТ Рустам Минниханов назначил его своим советником.



53-летний генерал-лейтенант с 2016 года руководил УФСБ по Чечне. Фото penzanews.ru

Строительство торговых центров

ТРК в Авиастроительном районе сменил концепцию и название еще до окончания строительства. Вместо ТРК «Авиаттика», который начали возводить еще 3 года назад, здесь появятся «Казанские термы», КРК «Ивент-холл» и ТРК «ТАТА».

Как стало известно «Реальному времени», московскому проектно-инжиниринговому бюро «М.К.З» удалось согласовать в Управлении архитектуры и градостроительства Казани разработанный компанией эскизный проект комплекса зданий в Авиастроительном районе по ул. Миля, 47. Это уже третий вариант концепции торгового комплекса.



В то же время компания бывшего исполнительного директора ОАО «DOMO» Рустема Галиакберова начала возводить новый торговый центр на улице Чуйкова. Разрешение на строительство было получено в декабре 2019 года, а сдать объект планируется в декабре 2020-го.

Рост цен на лекарства

Аналитическая служба «Реального времени» зафиксировала удорожание медицинских препаратов в аптеках за последние недели. За месяц набор из самых популярных лекарств подорожал на 6%, а за год — на 8%. При этом, например, «Линекс» вырос в цене сразу на 29%, а «Анаферон» — на 25%.



За последние недели в аптеках подорожали медицинские препараты. Фото kurer-sreda.ru

Рынок загородной недвижимости

В Татарстане неожиданно рано проснулся интерес покупателей к коттеджам. На рынке коттеджных поселков под Казанью по-прежнему не более 10 крупных известных игроков. Два участника за последние годы были либо признаны банкротом, либо ликвидированы. Самым привлекательным для покупателей остается Лаишевский район, однако эксперты ожидают появления новых локаций, которые могут открыться вследствие кризиса. Также они допускают резкий скачок цен на загородную недвижимость из-за обвала курса рубля.

Однако партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин считает, что кризис не влияет на популярность тех или иных районов в пригороде: «В кризис богатые богатеют, бедные беднеют — а хорошее хуже не становится».



Борьба за инфраструктуру «Аммония»

Миллиардер Роман Троценко получил полный контроль над менделеевским заводом удобрений АО «Аммоний». В феврале он возглавил совет директоров предприятия. Однако завод рискует остаться без значительной части инфраструктуры, принадлежащей компании «Аммоний Агро».

Миллиардер Роман Троценко получил контроль над менделеевским заводом удобрений АО «Аммоний». Фото Максима Платонова

Опасность для него представляет иск Сажиды Латыповой, предъявившей претензии к своему супругу Мансуру. Тот якобы 10 лет назад без ее ведома передал компанию «Форвард Групп» Дамиру Алиеву. Тем временем в собственности этой компании находилась 70-процентная доля «Аммоний Агро», а значит, и инфраструктура предприятия. В «Форвард Групп», да и на самом заводе, считают этот процесс попыткой захвата собственности.



Обыски в управлении Ространснадзора

Трое инспекторов Средне-Волжского управления Ространснадзора стали фигурантами уголовного дела о взятках. Первого — Андрея Жаркова — задержали еще в декабре 2019 года. Теперь к нему присоединились двое коллег — Илнар Багавиев и Олег Шарапов.

По данным следствия, подозреваемые требовали взятки с водителей грузовиков, у которых обнаруживался перегруз.

Сколько приносят платные парковки в Казани?

Количество муниципальных парковочных мест в столице Татарстана составляет на сегодня 4 311. С момента их запуска казанская казна заработала более 200 млн рублей. За прошлый год городской бюджет получил 82,5 млн рублей по этой статье доходов.

Количество муниципальных парковочных мест в столице Татарстана составляет на сегодня 4311. Фото Максима Платонова

Больше половины всех административных штрафов, собираемых муниципалитетом, составляют штрафы за неправильную парковку.



Реставрация 200-летней мечети

В Ново-Татарской слободе начнется полноценная реставрация мечети Иске-Таш, построенной в 1802 году. Чиновники объявили тендер на восстановительные работы минарета культового сооружения. Они оцениваются в 7,5 млн рублей. Всего на реставрацию объекта планируется потратить около 200 млн рублей.

