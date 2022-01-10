В 2021 году у 15 пассажиров, прибывших в Татарстан из-за границы, выявили признаки инфекционных болезней

Фото: Илья Репин (архив)

Управление Роспотребнадзора по Татарстану озвучило итоги санитарно-карантинного контроля в 2021 году. Специалисты ведомства досмотрели 2 997 самолетов и 566 149 пассажиров, прибывших из других стран, в том числе 107 004 иностранцев. У 15 граждан выявили признаки инфекционных болезней.

Ни у одного из иностранцев, прилетевших в Татарстан в 2021-м, не выявили коронавируса — все ПЦР-тесты показали отрицательный результат. В Управлении Роспотребнадзора по РТ напомнили, что с 7 мая в аэропортах проводилось выборочное тестирование иностранных граждан на COVID-19 — у всех 7 654 обследованных вирус в организме не обнаружили.

У пассажиров, которые в декабре прилетели в Татарстан транзитными рейсами из стран риска по омикрон-штамму коронавируса, ПЦР-тесты оказались отрицательными.

У жителей Татарстана, прибывших в казанский аэропорт в 2021-м из-за границы, коронавируса не выявили, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ. За год там обследовали 104 611 татарстанцев.

С начала пандемии коронавирусом заболели 43 646 жителей Татарстана. Вылечился от COVID-19 по состоянию на 10 января 36 861 пациент.



Татьяна Демина