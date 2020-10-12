«Куртка Путина» и «сумасшедшие скидки»: что кроется за «финскими» ярмарками-однодневками в Казани

Фото: Тимур Рахматуллин

Многие жители Казани и других крупных городов, пожалуй, не раз встречали в подъездах и лифтах рекламу ярмарок с предложением приобрести верхнюю одежду якобы из Европы по, казалось бы, выгодным ценам. Основными клиентами передвижных торговых точек являются люди преклонного возраста. Корреспонденту «Реального времени», посетившему этот аукцион невиданной щедрости, попытались продать «натуральную вискозу» и куртку, в которой «гоняет» президент России. Наш автор выяснил, имеет ли продаваемый товар какое-нибудь отношение к стране в Северной Европе и как спастись от вреда «гастролеров».

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Улицы Казани пестрят объявлениями, приглашающими посетить на один день «финские» (реже «скандинавские» или «канадские») ярмарки. Частенько эта реклама расклеивается недалеко от места продажи — практически на каждом фонарном столбе, заборе, автобусной остановке, подъездах, стенах домов. Умудряются ее вешать даже на деревья и детские качели. Правда, потом снимать свою макулатуру расклейщики объявлений не удосуживаются.

На этот раз афиша гласила (орфография и пунктуация сохранена): «Из-за наступившего кризиса в связи с пандемией, многие европейские магазины не смогут возобновить свою работу. Основная причина это чрезмерные убытки во время карантина (оплата кредитов, налогов, аренды, не имея доходов). А так как границы стран закрыты, то и вывезти товар обратно в страну производителя невозможно. Поэтому принято решение распродать весь остаток ассортимента по цене производства, т.е. со скидкой до 70%».

Примечательно, что еще год назад, когда никто о коронавирусе не помышлял, в объявлениях говорилось о ликвидации фирменных магазинов в Санкт-Петербурге. И остатки срочно распродаются.

Частенько эта реклама расклеивается недалеко от места продажи — практически на каждом фонарном столбе

Также реклама пестрит надписями: «Закрытие финского магазина», «Только один день», «-70%», «Размеры ограничены», «Финские шубы», «Скидки», «Made in Finland». А для пущей убедительности все объявления непременно украшаются национальной символикой Финляндии и силуэтами оленей.

А если все же кто-то сомневается в целесообразности похода за товаром из северной европейской страны, вот уже железный аргумент: «Все пришедшие к 10.00 будут участвовать в РОЗЫГРЫШЕ финской обуви». Тут, по замыслу устроителей «ярмарки», ни один россиянин не устоит, когда есть хоть малейший шанс на халяву.

Кроме того, указаны названия труднопроизносимых брендов одежды, которые мало кому что скажут. Однако всезнающий Google на запрос Ukkohalla выдает ссылки на горнолыжный курорт в Суоми, Revontuli — торгово-развлекательный центр в той же стране, а Ruiyi — одежда из Китая. Впрочем, из Поднебесной ведет свое происхождение и ширпотреб марки Shark Warship.

Вход в торговое помещение заставлен стендами «Реализация финских товаров с закрытых торговых центров Поволжья»

Натуральная вискоза, биопух и куртка Путина

Итак, день аукциона невиданной щедрости настал. Вход в торговое помещение заставлен стендами «Реализация финских товаров с закрытых торговых центров Поволжья». На крыльце два парня в пиджаках призывают зайти. Вокруг них — 15 человек пенсионного возраста.

— Вот посмотрите, кожаная куртка: натуральная кожа, натуральная овчина, — первый зазывала, который представился Канатом и назвал себя «главным ответственным лицом», размахивает курткой перед стариками. — 31 тысячу стоила, сегодня — 10900. Размеры остались, выбирайте!

— Когда розыгрыш-то? — спрашивает одна бабушка.

— Сейчас перейдем, — отвечает он и продолжает рекламировать. — А теперь финский дождевик: козья кожа, слегка утепленная из натуральной вискозы! Если наполнитель — синтетика, сами понимаете, уже потеешь, а тут будете чувствовать себя комфортно.

«Натуральная вискоза» и сравнение ее с синтетикой, вероятно, никого из собравшихся не смущает.

Затем Канат вместе с коллегой, который представился Родионом, стали раздавать свернутые бумажки с написанными на них номерами — начался розыгрыш, ради которого пришли пожилые.

Канат вместе с коллегой, который представился Родионом, стали раздавать свернутые бумажки с написанными на них номерами — начался розыгрыш

— Итак, объявляем победителей, — зычным голосом оглашает Канат. — Счастливым обладателем легендарной финской пары обуви стал номер 12! Ура!

Из толпы вышла старушка, протянула заветную бумажку. Ее и еще пятерых собравшихся запустили внутрь. Зазывалы объяснили, что «сейчас время такое», поэтому остальным придется подождать на улице.

— Смотрите, это осенний вариант куртки-пилот, — продолжает развлекать пожилых Родион, пока Канат находится в помещении с первыми покупателями. — Сделан специально для ВВС Канады. Очень прочная…

— Тоже из Финляндии? — не удерживается корреспондент «Реального времени», пришедший как любопытный покупатель.

— Это Канада, — говорит Родион. — Там есть канадские куртки. А вот для дам пуховик! Внутри биопух, очень легкий, но при этом не продувает…

— Что такое биопух? — вновь уточняет журналист.

— Я не знаю, — признается парень и задорно смеется. — Мне сказали, что биопух... А вот куртка-аляска с гагачим пухом внутри, с мембранными вставками, терморегуляция. Кто смотрел полярников? Они в таких же ходят. И еще Путин Владимир Владимирович в таких же гоняет…

В небольшом торговом зале стоят ряды вешалок с верхней одеждой, рассчитанной на холодное время года

«Известные бренды» покидают Россию

Из двери выходят первые бабушки с полными пакетами обновок. Корреспондента «Реального времени», наконец-то, запускают внутрь. В небольшом торговом зале стоят ряды вешалок с верхней одеждой, рассчитанной на холодное время года. У стены сложены стопками коробки с обувью. Громко играет музыка — зарубежная и отечественная попса 1990-х. Вокруг покупателей порхают парни и девушки (без защитных масок), навязчиво предлагающие примерить и купить куртки, шубы или обувь. К журналисту тоже подбегает молодой человек, спрашивает размер и через секунду протягивает коричневую куртку.

— Это мех, мутон, примерьте! Очень теплая, — настойчиво и при этом достаточно вежливо просит он.

— Не похожа на теплую. Из чего она, кстати? И на какую температуру рассчитана?

Молодой человек замялся.

— Разве на бирке нет информации? — подсказывает корреспондент.

На предлагаемой куртке лишь висел прямоугольный кусок картона, оформленный в цвета финского флага. На нем было написано: «Дубленка классика. Производство: Финляндия. 10 900 руб.». Внизу напечатан штрих-код. Других данных, которые должны быть на продаваемой в России одежде, не было на картоне: ни сырья, из которого изготовлено изделие, ни способа ухода, ни контакта поставщика.

Других данных, которые должны быть на продаваемой в России одежде, не было на картоне

Тут консультанту помог появившийся Канат.

— До минус тридцати спокойно выдерживает, — уверенно заявляет главный продавец.

— У вас есть сертификат качества, — не унимается журналист.

— Вот у них чип, они же все чипуются, — Канат тыкает пальцем в картонку.

— Это штрих-код.

— Ну да… — Канат тут же переводит разговор. — Это, кстати, известный бренд Bieraoduo. У них в Самаре был магазин, целая сеть, сейчас закрылся. Сейчас доллар дорожает. И вообще, говорят, с 1 декабря «Ашан» закроется, уходит с российского рынка. Автомобильные гиганты тоже уходят — границы закрыты. Новый товар не поступает, а розничную цену не могут урегулировать. Они-то покупают за доллары и евро.

К слову, о таком «известном бренде» Bieraoduo наш корреспондент слышал впервые. А муссируемые не первый год слухи о якобы закрывающемся в России «Ашане» пресс-служба французского ретейлера уже многократно опровергала.

Дальше Канат поведал о закрывающихся магазинах известных финских производителей. По его словам, вся одежда из этих сетей стекается к ним. И как заявил собеседник, продавцы действуют от некой «Суоми ЛТД Групп». Однако в СПАРКе и других реестрах не нашлось подобной компании.

Согласно показанному документу, ИП Исмайлов Камолиддин Шарафитдинович, проживающий в Новосибирске, реализует одежду «из синтетических тканей с полимерным покрытием (искусственная кожа), из искусственного меха», «с утеплителем из синтетических волокон»

Откуда вещички? С Китая, вестимо

Тем не менее после повторного требования показать сертификат качества Канат полез в коробки, стоящие в углу, достал папки с логотипом очень крупной российской политической партии. На удивленный взгляд корреспондента парень отреагировал: «Слушайте, ну сейчас без партии никуда». И подтвердил, что состоит в ее татарстанском региональном отделении.

В конце концов он вытащил копию декларации о соответствии ЕАЭС от 9 ноября 2018 года. Согласно показанному документу, ИП Исмайлов Камолиддин Шарафитдинович, проживающий в Новосибирске, реализует одежду «из синтетических тканей с полимерным покрытием (искусственная кожа), из искусственного меха», «с утеплителем из синтетических волокон». То есть не натуральная кожа и не натуральный мех, как уверяют продавцы.

Приведен и адрес изготовителя товара: Via Paronese 69-59100 Prato-Haly, Китай. Здесь еще интереснее. Во-первых, не Финляндия, как гласит реклама и истошно уверяют продавцы, и даже не Канада. Во-вторых, в КНР такой адрес не найден. Зато есть похожее место в Италии, недалеко от Флоренции — город Прато. И в этом тосканском городе проходит улица Виа Паронесе. К слову, если писать по-английски Prato, Italy, то будет некоторое внешнее сходство с указанным Prato-Haly.

Что касается Камолиддина Исмайлова, такой предприниматель действительно в Новосибирске имеется: он является учредителем компании «Смайлпрайс» (среди видов деятельности значится торговля обувью и изделиями из кожи). Однако телефон, указанный в представленной корреспонденту бумаге, принадлежит другому лицу — новосибирскому сертификационному центру «Гортест Сибирь». Написанный адрес электронной почты совпадает одновременно с почтой новосибирской строительной компании, исследовательского центра в Обнинске… и ООО «Гортест Сибирь».

На момент подготовки материала по указанному номеру телефона и электронной почте никто не ответил. Кроме того, «Реальное время» направило запрос в центр сертификации, который, согласно документу, проводил испытания продукции, на основе которых выдали декларацию о соответствии. Ответ пока не поступил.

Куртки, аналогичные показанным нашему корреспонденту, в розничных магазинах Татарстана, которые никуда не съезжают несколько лет, можно купить за значительно меньшие суммы

Как защититься от «гастролеров»?

Стоит отметить, что куртки, аналогичные показанным нашему корреспонденту, в розничных магазинах Татарстана, которые никуда не съезжают несколько лет, можно купить за значительно меньшие суммы. Причем на их этикетках будет указана вся необходимая информация, включая страну-производителя (как правило, Китай). Правда, продавцы и консультанты там не столь бойкие, как их коллеги с «ярмарок».

С подобными «финскими»/«скандинавскими» распродажами инициативные граждане уже много лет воюют в других городах (особенно в Санкт-Петербурге), привлекают правоохранительные и контролирующие органы, прессу. Но, судя по всему, война не закончена. Периодически в соцсетях жители Казани возмущаются мусором от рекламных листовок. Снимать афиши приходится жильцам ближайших домов и дворникам. Также люди сочувствуют старикам, которые купили товар сомнительного качества по завышенным ценам под видом «скидки».

В таких объявлениях история всегда примерно одинакова: где-то закрылся фирменный магазин, срочно распродают остатки. Если до прошлого года авторы этих «посланий» прикрывались западными санкциями, из-за которых ширпотреб невозможно вернуть «на родину», то теперь — падающий курс рубля, COVID-19 с карантином и закрытыми границами.

Как объясняет «Реальному времени» председатель Союза потребителей Республики Татарстан Марс Исмагилов, зачастую на таких «ярмарках» реализуются товары «мутного» происхождения.

— Продукция таможенного конфиската, запрещенная к продаже, хранится на складах определенное время, а потом уничтожается. Но бывает так, что она уничтожается по документам, а по факту что-то идет на ярмарки одного дня, — рассказывает Исмагилов.

По словам эксперта, конечные покупатели, приобретающие эту одежду, должны быть готовы к тому, что потом не смогут вернуть продавцу товар, если обнаружатся дефекты или по каким-либо причинам он не подойдет. Предъявлять претензии будет попросту некому. А «гастролеры» уже к тому времени «окучивают» другой район или город. И лучшая защита от таких продавцов — не покупать у них ничего.

Что ответит Роспотребнадзор?

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, в соответствии со статьей 8 Закона о защите прав потребителей, каждый «вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах)». Эти сведения должны быть доступны при покупке.

Информация о товаре, изготовителе (исполнителе, продавце) должна быть на русском языке. По усмотрению изготовителя можно все данные написать и на языке народов РФ.

Следует также знать, что, согласно статье 9 закона, изготовитель (продавец) должен проинформировать потребителя о фирменном наименовании своей организации, адресе и режиме ее работы. И эти сведения должны быть размещены на вывеске. Изготовитель (продавец), являющийся индивидуальным предпринимателем, должен предоставить информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Это касается и торговли во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях.

— Поэтому ссылки продавца на то, что всю информацию вы можете получить в центральном (головном) офисе, магазине или в другом месте, неправомерны и могут вызвать у потребителей сомнение в надежности такого продавца и его товара, — комментируют в Роспотребнадзоре РТ.

Если покупатель понял, что его обманули при приобретении товара, ему следует обратиться с письменной претензией к продавцу, допустившему обман, и потребовать возмещения вреда

Что же делать, если продавец скрывает от вас информацию? В таком случае покупатель «вправе потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков».

Если покупатель понял, что его обманули при приобретении товара, ему следует обратиться с письменной претензией к продавцу, допустившему обман, и потребовать возмещения вреда, причиненного обманом, и даже уплаты неустойки (пени). В случае отказа или игнорирования потребитель может обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя. Также он вправе обратиться с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Казань, ул. Б. Красная, 30).

— По результатам рассмотрения, проверки изложенных в ней фактов виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ за обман потребителей, — добавили в ведомстве Марины Патяшиной.

Что касается агрессивной рекламы «ярмарок» на всевозможных поверхностях в городе, то по статье 14.37 КоАП РФ предусмотрена «административная ответственность за нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции». Соответствующие протоколы составляют полицейские.