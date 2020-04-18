Роспотребнадзор Татарстана рассказал о количестве завозных и контактных случаев, выявленных в апреле

В марте все выявленне в Татарстане случаи заболевания Covid-19 были завозными, однако с начала апреля ситуация изменилась, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Так, по последним данным, привозными теперь остаются лишь 35% случаев. Остальные приходятся на передачу среди близкого окружения.

«А 15 апреля мы зарегистрировали первый случай заболевания, при котором источник инфекции установить не удалось», — рассказала Патяшина.

На сегодняшний день в республике имеется 160 подтвержденных случаев заболевания. Последние десять дней темп прироста новых заражений не превышал 15%. И 67 завозных случаев 37 привезены из-за рубежа, 30 — из поездок внутри страны, передает пресс-служба президента РТ.