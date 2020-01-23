Роспотребнадзор Татарстана просит прокуратуру разобраться с сетью пекарен «Добропек»

В 2019 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану рассмотрели 568 жалоб на работу кафе, баров и ресторанов на первых этажах жилых домов. Об этом стало известно на коллегии ведомства.



Две трети из жалоб подтвердились: большинство сообщали о превышении допустимого уровня шума, антисанитарии, запахе гари.

«Самое большое число обращений поступило на предприятия сети «Добропек». Предприятия этой сети выбрали тактику воспрепятствования проведению наших проверок, что подчеркивает отсутствие у них всякой заинтересованности в создании нормальных условий проживания для жителей этих домов. Мы надеемся, что прокуратура республики примет к ним соответствующие меры», — сказала глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина.