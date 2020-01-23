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Роспотребнадзор Татарстана просит прокуратуру разобраться с сетью пекарен «Добропек»

15:24, 23.01.2020 1
Роспотребнадзор Татарстана просит прокуратуру разобраться с сетью пекарен «Добропек»
Фото: vk.com

В 2019 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану рассмотрели 568 жалоб на работу кафе, баров и ресторанов на первых этажах жилых домов. Об этом стало известно на коллегии ведомства.

Две трети из жалоб подтвердились: большинство сообщали о превышении допустимого уровня шума, антисанитарии, запахе гари.

«Самое большое число обращений поступило на предприятия сети «Добропек». Предприятия этой сети выбрали тактику воспрепятствования проведению наших проверок, что подчеркивает отсутствие у них всякой заинтересованности в создании нормальных условий проживания для жителей этих домов. Мы надеемся, что прокуратура республики примет к ним соответствующие меры», — сказала глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

БизнесУслуги Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:46
    Вы бы в зеркало взглянули, пересылаете обращения в другие органы, вместо того, чтобы самим исполнить возложенные на роспотребнадзор обязанности
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