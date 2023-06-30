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В Татарстане зарегистрировали 22 случая клещевого боррелиоза

10:23, 30.06.2023
В Татарстане зарегистрировали 22 случая клещевого боррелиоза
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2023 году выявили 22 случая клещевого боррелиоза и зарегистрировали один факт инфицирования клещевым энцефалитом. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— Зарегистрировали случай клещевого вирусного энцефалита у ребенка пяти лет на территории Республики Татарстана. Местный случай присасывания инфицированного клеша произошел в Муслюмовском районе нашей республики, — рассказала она.

Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 5 834 обращения после присасывания клещей. Из перенесших укусы — 1,5 тысячи детей, уточнила Марина Патяшина.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, показатель обращений из-за укусов клешей в Татарстане составил 151,3 на 100 тысяч жителей. Он в два раза превышает среднемноголетний уровень (75,7).

Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан Управление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанПатяшина Марина Александровна

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