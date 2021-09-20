«Солнечный город» подвергся «газовой атаке»

Вторую неделю жители негазифицированного микрорайона боятся выйти на улицу и открывать окна из-за сильного запаха газа

Фото: чат «Солнечного города»

Жители казанского микрорайона «Солнечный город» вторую неделю страдают от сильного запаха газа. Он стоит не в домах, а на улице, но это все равно внушает тревогу: во-первых, людям не нравится дышать загрязненным воздухом, во-вторых, если это газ, он может скапливаться где-нибудь в низинке на местности и в конце концов рвануть. Но это почему-то не вызывает должной озабоченности ни у кого, кроме жителей микрорайона. О том, насколько и чем опасна такая ситуация, почему «Народный контроль» не реагирует на тревожные сигналы про запах газа и что надо делать, если на улице пахнет газом — в материале «Реального времени».

Запах опасности никто не чует?



Представители группы активистов из «Солнечного города» обратились в «Реальное время» с просьбой помочь им в опасной ситуации: в микрорайоне, сказали они, вторую неделю стоит запах газа, а мер по поиску и устранению причин этого никто не принимает. Жители обратились в свою управляющую компанию, но там только развели руками: утечки газа в домах «Солнечного города» быть не может — они не газифицированы, там стоят электроплиты.

— Казалось бы, такой серьезный вопрос, если действительно запах газа. И должны срочно реагировать. А потом взрывы и обрушения, — переживали жильцы в чате дома 10 по улице Баки Урманче.

Посоветовавшись между собой, местные жители решили написать о нехорошем запахе в «Народный контроль». Но там заявку отклонили по причине «несоответствия тематики уведомления ни одной из утвержденных категорий системы». И посоветовали обратиться в интернет-приемную правительства республики.

Испуганные перспективой взрыва граждане рассудили, что ответ из правительства может прийти нескоро, решили подстраховаться и позвонили на горячую линию Роспотребнадзора.

Испуганные перспективой взрыва граждане позвонили на горячую линию Роспотребнадзора. Фото: kzn.ru

— Понимаете, по всей России то и дело в домах взрывается, да и дышать им, мягко говоря, неполезно, — поделился впечатлениями от разговора со специалистом надзорного ведомства житель дома 5 по улице Булатова Владимир Х. — Я думал, что в Роспотребнадзоре заявку примут, пробы воздуха отберут и разберутся во всем. А мне по телефону ответили, что лучше позвонить в Минэкологии. Получается, просто перебросили проблему на другое ведомство.

Пахнет одним газом, а ПДК превышена по другому

В Минэкологии Владимир звонить не стал — решил, что нет смысла терять время на разговоры с чиновниками. Утром в пятницу он набрал номер «112», и вскоре к его дому приехал автомобиль газовой службы.

— Примерно в 12:30 газовики сделали замеры и составили акт, в котором я расписался, — рассказал Владимир «Реальному времени». — В акте было указано, что превышения ПДК по содержанию бытового газа в воздухе нет, зато имеется превышение ПДК по содержанию угарного газа. Они высказали предположение, что в расположенной неподалеку от нашего жилого массива котельной могут быть неправильно отрегулированы приборы, отчего происходит неполное сгорание газа. Но это только предположение, они не утверждали, что дело именно в котельной.

Владимир похвалил газовиков:

— Они единственные, кто оперативно отреагировал, и к тому же они не просто приняли заявку, а стали разбираться в причинах, не поленились взять пробы воздуха!

Но газовики с актом уехали, а запах остался. И тревога у жителей «Солнечного города» осталась: даже если взрывом этот запах не грозит, дышать вонью и угарным газом для здоровья точно неполезно. А кто и когда позаботится об их здоровье осталось неясным.

В акте было указано, что превышения ПДК по содержанию бытового газа в воздухе нет, зато имеется превышение ПДК по содержанию угарного газа. Фото: kazanreporter.ru

Ничья компетенция

«Реальное время» обратилось с запросами относительно причин запаха и принятых по этому поводу мер в республиканское управление Роспотребнадзора и получило следующий ответ:

— Горячая линия предназначена для консультации граждан. По телефону горячей линии обращения для проведения проверок или замеров согласно действующему законодательству не принимаются, в этой связи была дана консультация. При экстренных ситуациях граждане обращаются в службы оперативного реагирования. При направлении письменного обращения или электронного через сайт Роспотребнадзора оно рассматривается в установленном порядке.

В Казгорисполкоме также переложили всю ответственность на это ведомство:

— Вопрос превышения ПДК относится к компетенции Минэкологии РТ, их служба проводит замеры и занимается поиском источника выбросов.

— Мы в 2018 году заключили соглашение с МЧС по работе со службой «112», и все что касается таких ситуаций приходит ко мне по ГЛОНАСС, — заверила «Реальное время» в свою очередь куратор «Народного контроля», где не прошла заявка про запах газа, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. — Мы все эти вопросы берем в работу и буквально в течение одного-двух дней реагируем. А в «Народном контроле» такой категории действительно нет. Но сейчас мы вносим изменения в систему, и эта категория в ближайшее время появится.

А в ООО «Газпром Трансгаз Казань» сообщили:

— Газовики выезжали на место. Дом по улице Булатова, 5 не газифицирован. Сотрудники газовой службы обследовали территорию. Неподалеку есть газовая котельная, из которой идет пар. Оператору котельной даны рекомендации о необходимости перенастроить котлы для обеспечения полного сжигания газа.

Две версии одного запаха

Что касается превышения ПДК по угарному газу в воздухе в «Солнечном городе», то, вероятно, с этим еще должны будут разобраться надзорные органы. Как ни крути, а угарный газ — штука опасная. Но его превышение выявили случайно, ведь запаха у этого коварного газа нет.

Так что же с запахом газа, который учуяли местные жители? А версий, как выяснилось, может быть две. Одна — совсем неоптимистическая: возможно, где-то поблизости есть какой-то прохудившийся его источник (необязательно котельная). Тогда это очень страшно. В 1989 году в Башкирии утечка газа из трубопровода привела к взрыву, в котором погибли 575 и получили ранения 623 пассажира двух оказавшихся там в этот момент поездов — «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск». Используемый в бытовых целях газ тяжелее воздуха, так что он может скопиться в любой низине (подвале) и взорваться от первой искры.

Вторую, менее пугающую, версию «Реальному времени» изложил бывший руководитель казанского ООО «Городская газовая служба» Александр Рассихин:

— Обычно осенью поставщики газа начинают проверять газораспределительные пункты на предмет утечки газа. Для этого они добавляют в газ гораздо большее, чем обычно, количество одоранта. Сам газ пропан не имеет запаха и, чтобы можно было заметить утечку, в него всегда добавляют одорант, а при проверках его концентрацию увеличивают. На улице, особенно в безветренную погоду, запах одоранта становится сильнее, а если еще и концентрация высокая, то даже минимальная допустимая утечка будет иметь очень «ароматные» последствия. Возможно, в «Солнечном городе» именно этот случай, ведь в домах газа нет, а магистрали наверняка мимо проходят.

Обычно осенью поставщики газа начинают проверять газораспределительные пункты на предмет утечки газа. Фото: tatar-inform.ru

Рассихин объяснил и усиление запаха именно по утрам и ослабление в послеобеденное время:

— Если предположить, что моя версия верна и запах идет из ГРП, то он должен быть самым сильным в утренние часы, пока разбор газа маленький. А днем, когда разбор газа увеличивается, давление в трубах падает, соответственно, и запах уменьшается.

По мнению эксперта, поиском места, откуда проистекает запах, и, соответственно, некоторое количество газа, должны заниматься специалисты, обслуживающие магистральные газопроводы и ГРП.