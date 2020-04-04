«Татнефть» запустила масштабную работу по борьбе с вирусом на юго-востоке Татарстана

Нефтяной холдинг обеспечивает медиков и другие службы средствами защиты и оборудовал за свой счет резервный госпиталь

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть»

На юго-востоке Татарстана продолжается подготовка к противодействию распространения вируса и его последствиям. «Татнефть» следом за запуском производства масок и антисептика на «ТАНЕКО» организовала работу по пошиву костюмов и комбинезонов. В планах ежедневно выпускать минимум по 600 комплектов. Первые костюмы уже переданы медикам на юго-востоке республики. Кроме того, за счет средств компании в Альметьевске оборудован резервный госпиталь.

Теперь не только маски с антисептиком, но и костюмы

Накануне на брифинге в кабмине РТ Роспотребнадзор озвучил меры, которым должны следовать все работающие во время карантина компании. Среди них — обязательная дезинфекция рабочих поверхностей, обеспечение сотрудников дезинфицирующими средствами и масками — как на рабочем месте, так и на пути следования к нему. «Татнефть» стала выполнять требования Роспотребнадзора еще до их объявления. Подробнее о том, как строится работа по противодействию распространения коронавируса, например, на «ТАНЕКО», можно почитать в материале «Реального времени». На производстве теперь не только введены новые нормы по дезинфекции, но и запущено изготовление антисептика, которым планируется снабжать и другие организации.

Более того, помимо обеспечения компанией всем необходимым в текущих условиях своих сотрудников, она в короткие сроки организовала масштабное производство масок по всему юго-востоку Татарстана с дальнейшей их передачей муниципалитетам, социальным организациям. В результате на данный момент выпущено уже около 200 тысяч масок, а сейчас в процессе организации находится выпуск костюмов.

«Татнефть» организовала не только передачу готовой продукции в муниципалитеты — масок, костюмов, антисептиков, но и расходных материалов и лекал», — отметил Нугайбеков

Подробнее об этом рассказал на встрече СМИ и медперсонала первого резервного госпиталя заместитель генерального директора «Татнефти» по логистике и техническому развитию Ренат Нугайбеков.

— На фоне распространения коронавирусной инфекции очень важно обезопасить тех, кто находится на передних рубежах защиты общества. Наша компания считает для себя важным участие в этом противостоянии и оказывает максимальную поддержку населению. Именно поэтому «Татнефть» организовала не только передачу готовой продукции в муниципалитеты — масок, костюмов, антисептиков, но и расходных материалов и лекал, чтобы муниципалитеты смогли наладить пошив костюмов, привлекая для этого малый бизнес, индивидуальных предпринимателей, волонтеров и т. д., — пояснил Нугайбеков.

Планируется, что ежедневно только готовой продукции компания будет выпускать минимум 600 штук.

Госпиталю — оснащение, медперсоналу — защитные костюмы

С 31 марта швейная фабрика «Азнакай Киемнэре» запустила изготовление противоинфекционных комплектов для медперсонала. Только за первые 2 дня работы она выпустила порядка 900 комплектов одежды, в который входят: куртка, брюки, халат, фартук, нарукавники, шапка и бахилы.

Только за первые 2 дня работы фабрика выпустила порядка 900 комплектов одежды, в который входят: куртка, брюки, халат, фартук, нарукавники, шапка и бахилы

Костюмы уже передали медицинским организациям.

— На юго-востоке республики проживает 480 тысяч населения. Из расчета численности у нас предусмотрено открытие трех госпиталей резерва. Первый госпиталь оборудован на базе онкоцентра в Альметьевске. Второй будет открыт здесь же, но на базе центральной районной больницы. Третий — на базе детского стационара Лениногорской центральной больницы. Всего будет организовано 221 койко-место. Любой нуждающийся житель района сможет получить высококвалифицированную помощь в специализированном учреждении. И вклад «Татнефти» в этом огромный, — говорит руководитель штаба юго-восточного округа республики Татарстан по профилактике и лечению коронавируса Вера Головина.

Так, компания профинансировала подготовку первого резервного госпиталя, организованного на базе онкологического центра в Альметьевске. За счет средств нефтяного холдинга он был оборудован необходимой техникой — аппаратами ИВЛ и точками доступа к кислороду.

В резервном госпитале все койки больных оборудованы аппаратами ИВЛ или точкой доступа к кислороду

Снабжение работников социальных, экстренных служб и правоохранителей

Возвращаясь к производству индивидуальных средств защиты стоит отметить, что костюмы для врачей изготавливаются из полипропиленового материала СМС-25, имеющего антибактериальный эффект и разную плотность ткани. Благодаря ее многослойности верхний слой впитывает и задерживает влагу, оставаясь воздухопроницаемым, а нижний выступает защитой от вируса. Сейчас же из материала СМС-25 также шьют защитные комбинезоны для сотрудников социальных и экстренных служб, которым по роду деятельности приходится контактировать с большим количеством людей.

Этот же материал используется при изготовлении масок, тканями и лекалами для которых «Татнефть» снабжает волонтеров, откликнувшихся на просьбу помочь с пошивом товара первой необходимости для дальнейшего снабжения им различных организаций.



В конце марта такие маски получили полицейские юго-востока республики. Работа по обеспечению органов правопорядка средствами индивидуальной защиты продолжается. Так, 2 апреля сотрудникам МВД в Альметьевском района были переданы респираторы отечественного производства 3М VFLEX 916V.