Число выявленных заболеваний коронавирусом в трудовых коллективах Татарстана остается на прежнем уровне
За неделю в Татарстане выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом в 10 трудовых коллективах. Таким образом можно сказать, что число заболеваний на работе не снижается.
Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала, что работодателям вручено 1471 постановление о дополнительных ограничительных мероприятиях. Всех еще раз предупредили о строгом соблюдении мер в трудовых коллективах.
Также Патяшина сообщила, что за неделю составлено 569 протоколов за нарушение режима самоизоляции, 255 протоколов за нарушение обязательных требований, 66 — за нарушение режима изоляции, 25 — административное приостановление деятельности. Проверено 875 объектов, в 35 из них ведомство выявило несоблюдение обязательных требований.
Ранее Патяшина призвала всех планирующих отдых ответственно отнестись к профилактике коронавируса.
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