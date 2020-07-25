Число выявленных заболеваний коронавирусом в трудовых коллективах Татарстана остается на прежнем уровне

Фото: Официальный Татарстан

За неделю в Татарстане выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом в 10 трудовых коллективах. Таким образом можно сказать, что число заболеваний на работе не снижается.

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала, что работодателям вручено 1471 постановление о дополнительных ограничительных мероприятиях. Всех еще раз предупредили о строгом соблюдении мер в трудовых коллективах.

Также Патяшина сообщила, что за неделю составлено 569 протоколов за нарушение режима самоизоляции, 255 протоколов за нарушение обязательных требований, 66 — за нарушение режима изоляции, 25 — административное приостановление деятельности. Проверено 875 объектов, в 35 из них ведомство выявило несоблюдение обязательных требований.



Ранее Патяшина призвала всех планирующих отдых ответственно отнестись к профилактике коронавируса.

