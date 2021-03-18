Склад Wildberries в Новой Туре обчистили в новогодние каникулы на 1,4 миллиона

Компания усилила меры безопасности на складском комплексе под Казанью

Фото: Максим Платонов (архив)

Как стало известно «Реальному времени», в логистическом центре Wildberries в Новой Туре, открывшемся прошлым летом, в начале этого года зарегистрировали два случая хищения в крупном размере. Со складов компании вынесли товаров в общей сложности на 1,4 млн рублей, сообщили нашему изданию в МВД по РТ. О том, какую роль во всем этом сыграла пандемия коронавируса, кого подозревают в воровстве и куда пропадают покупки на маркетплейсе — в материале «Реального времени».

Новогодние кражи



Как стало известно «Реальному времени», в логоцентре Wildberries в Новой Туре в начале этого года были украдены товары на крупную сумму. По фактам воровства на складах известного интернет-магазина возбуждено два уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили нашему изданию в МВД по Татарстану.



В пресс-службе министерства уточнили, оба хищения произошли в январе, во время новогодних каникул:



— 3 января неизвестное лицо похитило имущество на общую сумму 1 миллион 225 тысяч 564 рубля, 7 января — лицо, находясь на территории [склада] ООО «Вайлдберриз» путем свободного доступа похитило имущество на общую сумму 150 тыс. 992 рубля. Потерпевшим в обоих случаях является ООО «Вайлдберриз».

В пресс-службе маркетплейса подтвердили наличие проблемы. «Предотвращение хищения товаров в распределительных центрах и цепочке поставок — актуальная проблема для всего бизнеса, в особенности для ретейла. Как и другие компании мы стремимся сократить число краж, т. к. подобные незаконные действия неминуемо ведут к убыткам предпринимателей, которые поставляют нам эти товары, а для покупателей — к увеличению стоимости товаров» — сообщили «Реальному времени» в компании.

За безопасностью в логистических центрах Wildberries следит собственная автоматизированная система учета товаров. «Сотрудники распределительных центров носят форменную одежду, в которую они переодеваются перед началом смены после прохождения КПП, а перед уходом оставляют ее до прохода через пропускной пункт», — добавили в в пресс-службе Wildberries.

По фактам воровства на складах известного интернет-магазина возбуждено два уголовных дела. Фото: Максим Платонов

Складское воровство — общий бич



Действительно, со случаями воровства на складах сталкиваются многие ведущие маркетплейсы. Так, в июле прошлого года были осуждены 10 сотрудников Ozon за кражу планшетов, смартфонов и другой техники со склада компании в Тверской области.



Буквально накануне стало известно о случае еще одного хищения на складе сетевого магазина электроники в Петербургской области. Мужчина, работавший кладовщиком, дождался окончания своей смены, снял с полок гаджеты на 300 тысяч рублей, упаковал в коробку и вынес.



В Тульской области в эти дни расследуют обстоятельства кражи четырех посылок на складе одной из коммерческих компаний по доставке товаров. Под следствием двое мужчин, которые имели доступ к имуществу фирмы, будучи ее сотрудниками. Также в середине марта в Подольске арестовали сотрудника склада коммерческой фирмы — он попытался украсть сумку за 12 тысяч рублей. Теперь ему предстоит ответить перед судом.



Впрочем, воровство своих же работников стало бичом не только для российских бизнесменов. Так, в ноябре были осуждены пятеро сотрудников Amazon, которые занимались кражами iPhone 12 на логистическом складе компании. Они подменяли телефоны другими предметами и похищали оригиналы для перепродажи. Преступному синдикату удалось сбыть украденной продукции на полмиллиона евро.



Именно воровство на складах называют одной из причин, почему оплаченные клиентами товары до них не всегда доходят. Фото: Максим Платонов

«Где деньги или товар?»

Именно воровство на складах называют одной из причин, почему оплаченные клиентами товары до них не всегда доходят. Ведь маркетплейсы торгуют не своими товарами — они поступают от предпринимателей, сотрудничающих с компанией. И если товар предпринимателем отгружен — он должен быть оплачен, причем деньгами заказавшего его покупателя.

Как выяснило «Реальное время», пандемия коронавируса подстегнула не только рост онлайн-продаж, но и случаи пропажи купленных товаров и проблемы с возвратом денег. Недовольство покупателей нарастало постепенно — с многократным ростом нагрузки на маркетплейсы. К тому же некоторые из них изменили порядок оплаты заказов. Раньше покупатель мог примерить, пощупать товар и отказаться от покупки, если раздумал, так и не раскрыв кошелька. А теперь торговля ведется по предоплате, а если что-то пошло не так, заранее раскошелившийся покупатель вынужден затевать хлопотную процедуру возврата.

Свое возмущение клиенты интернет-магазинов выплескивают в интернете. В последнее время они чаще жалуются на проволочки с возвратом денег в течение месяца или отказы принять не подошедший товар. Справедливости ради, стоит отметит, что и сами покупатели нередко бывают уличены в недобросовестном поведении, получив посылку и воспользовавшись покупкой, возвращают его без оплаты под предлогом брака — с таким потребительским терроризмом компаниям также часто приходится иметь дело. Но есть и объективные жалобы:

«Больше месяца не возвращают деньги в сумме 16 000 рублей, — возмущается покупательница Елена. — Товар оставила в пункте выдачи после примерки, не подошел, деньги больше месяца не возвращают. Связаться невозможно». «Возвращала несколько товаров за прошлый год, за часть из них деньги вернули, но за некоторые не перечислили — а это почти 20 тысяч!», — пишет еще одна клиентка.

— Буквально сегодня к нам поступило очередное обращение по телефону от клиента одного из интернет-магазинов, — поделился с корреспондентом «Реального времени» председатель совета Союза потребителей РТ Марс Исмагилов. — За консультациями с возвратом денег за недоставленный или неподошедший товар к нам обращаются постоянно. Другое дело, что мы не отслеживаем дальнейшую судьбу этих историй — мы ведь просто объясняем, что нужно делать, как действовать, и человек, вооруженный этой инструкцией, обычно к нам не возвращается.

С жалобами покупатели товаров в Сети обращаются и в татарстанское Управление Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, претензии клиентов в основном связаны с задержками возврата денег и после вмешательства госоргана они до сих пор разрешались в досудебном порядке — в пользу покупателей.

В Госалкогольинспекции РТ также рассматривают такие заявления. Потребителей консультируют и подсказывают порядок действий, сообщил начальник Казанского территориального органа инспекции Марсель Шагидуллин, конфликты также чаще регулируются в досудебном порядке.

Как действовать, если нет ни товара, ни денег?

— Приобретение товаров в интернет-магазине регулируется статьей 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также «Правилами продажи товаров дистанционным способом», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. №612, — говорит начальник Казанского территориального органа Госалкогольинспекции РТ Марсель Шагидуллин. — У потребителя есть право отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причин в течение 7 дней после доставки (а также в любое время до момента доставки). Именно так — без объяснения причин, то есть не надо давать объяснения по поводу расцветки, фасона и тому подобного, как с товаром из обычного магазина. Причем в момент доставки вместе с товаром покупателю должна быть предоставлена информация о праве вернуть товар в течение семи дней. Она также может быть представлена и на сайте продавца или интернет-площадки. Если такая памятка не была предоставлена в какой бы то ни было форме, то срок возврата увеличивается до 3 месяцев, это положение закреплено в пункте 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей.

— В случае, если доставка заказа задерживается, на третий день от предполагаемой даты поступления в личном кабинете покупателя появляется кнопка отмены заказа. После того как клиент отменяет заказ на сайте или в приложении, Wildberries в этот же день отправляет деньги на счет, с которого была проведена оплата, дальнейшие сроки зачисления зависят от банка получателя. Для удобства наших клиентов также предоставляем им код транзакции (РНН) для того, чтобы клиент смог самостоятельно запросить дополнительную информацию о переводе в своем банке, — рассказали в пресс-службе маркетплейса, добавив, что 98—99% клиентов получают возврат средств в срок до 5 дней. При этом осуществить возврат товара (при условии его надлежащего качества) можно в течение 21 дня после покупки. Если надо вернуть испорченный товар, надо опять же оформить заявку в личном кабинете. Для этого потребуется буквально 2-3 минуты — необходимо сделать фотографию товара с дефектом и/или снять небольшой ролик, на котором будет продемонстрирован недостаток. Срок рассмотрения заявки не превышает 7 рабочих дней.



Марсель Шагидуллин уточнил, что при возврате покупателем товара надлежащего качества продавцом составляется документ о возврате товара — он может называться актом передачи, заявлением, передаточным документом или иначе — это не важно. Главное, чтобы в нем присутствовали данные того кто товар передал, кому передал (к примеру менеджер/продавец И.И. Иванов), когда передал (дата возврата товара) и что именно передал. Таким «актом» может, к примеру, послужить и скриншот из приложения, в котором указано, что товар возвращен.

— Если в момент передачи товара продавец не передал деньги за возвращенный товар, он по закону обязан передать их в течение 10 дней после возврата товара, — говорит начальник Казанского территориального органа Госалкогольинспекции РТ, — это закреплено в законе о защите прав потребителей. Срок возврата по правилам Гражданского кодекса РФ исчисляется в календарных, а не в рабочих днях. Продавец имеет право удержать расходы на доставку товара от покупателя, а вот расходы, связанные с перечислением денег, к примеру, по оплате комиссии за перевод денег из одного банка в другой, несет продавец.

И если эти положения закона интернет-магазином нарушены, и конфликт не разрешился в пользу клиента в досудебном (претензионном) порядке, Марсель Шагидуллин рекомендует покупателям обращаться в суд:

— Кроме суммы, уплаченной за товар, он так же может потребовать возмещения морального вреда и взыскания штрафа в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований.