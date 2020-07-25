Патяшина призвала всех планирующих отдых ответственно отнестись к профилактике коронавируса

Фото: скриншот

За неделю в Татарстане зарегистрировано 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что практически равно показателю предыдущей недели. Об этом доложила сегодня Главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина.

По словам спикера, темп прироста новых случаев заболевания сохраняется на уровне 0,6%.

«Наши жители стали активно выезжать в гости к родственникам в другие регионы, с целью туризма, и, к сожалению, на отдыхе о мерах профилактики никто не думает. И как результат мы видим за неделю 11 новых случаев у таких путешественников» — доложила Марина Патяшина, призвав активизировать разъяснительную работу о мерах по профилактике коронавирусной инфекции с теми, кто планирует отдых.

Напомним, что на 25 июля в Татарстане зарегистрировано 5 404 случая COVID-19.

