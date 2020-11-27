«Когда видели, что заходят проверяющие, то маску натягивали»: Роспотребнадзор прошелся по вузам Татарстана

Нарушения нашли почти в каждом третьем вузе

Результаты проверки вузов Татарстана и их филиалов на нарушения санитарно-эпидемиологических правил огласила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Сотрудники ведомства обошли 30 вузов и их 14 филиалов. Нарушения нашли на 14 объектах (46%), каких именно — Авдонина объявлять не стала.

Среди нарушений специалисты Роспотребнадзора выявили отсутствие антисептиков и разметки для соблюдения социальной дистанции, несвоевременное проведение обработки поверхностей. Особенно Авдонина выделила несоблюдение масочного режима — по ее словам, студенты хоть и надевают средства защиты, но носят их на подбородке: «Когда видели, что заходят проверяющие, то маску натягивали».

Сотрудники ведомства обошли 30 вузов и их 14 филиалов. Фото: kpfu.ru

В отношении администраций заведений, где нашли нарушения, составят административные протоколы и потребуют от них привести все в норму. Кто-то вовсе сразу устранил все недочеты.

«Это не значит, что заканчиваются проверки. С перепроверкой мы все равно будем выходить в дальнейшем, вместе с проверками средних специальных учебных заведений. Про эти итоги я вам пока не говорю, потому что пока они еще в работе», — подчеркнула Авдонина.

«Нужно однозначно не проводить корпоративы по месту работы»

Как и на предыдущих брифингах, не обошлось без вопросов про празднование Нового года и проведение корпоративов — тем более что 100%-ной определенности по этому вопросу пока все же нет. Замглавы Роспотребнадзора по РТ подчеркнула — говорить о запретах или послаблениях пока рано. Об этом станет понятно в середине декабря, отметила она:

«Все-таки это риски. Нужно однозначно, я считаю, на сегодня не проводить корпоративы по месту работы, то, что раньше было очень популярно, непосредственно в коллективах. Если это кафе, ресторан, то с соблюдением тех требований, которые на сегодня существуют».

Замглавы Роспотребнадзора по РТ подчеркнула — говорить о запретах или послаблениях пока рано. Фото: russian.rt.com

Между тем контроль заведений общественного питания продолжается. Авдонина еще раз напомнила правила — на банкетах не должно быть 100 человек, заведения должны быть заполнены максимум до 70%, а внутри нужно соблюдать правильную расстановку столиков с учетом дистанции. В новогодние праздники проверки также состоятся.

«Заставляют, можно так сказать, надевать маски»

Вопрос о том, каким транспортом лучше добираться до туристических зон в Новый год, вызвал у Авдониной смех.

«Пешком, на личном транспорте, в принципе, в самолете, я думаю, что тоже на сегодня наиболее безопасно, чем в поезде. Но тут зависит все-таки от времени — если поезд идет двое суток, то понятно, что риски там увеличиваются, потому что в купе находитесь не только вы или два человека из одной семьи, но и другие граждане».

Авдонина отметила, что путешествовать самолетом на сегодня безопаснее, чем поездом. Фото: Максим Платонов

Она отметила, что недавно летала в командировку на самолете и там меры строго соблюдаются: «Заставляют, можно так сказать, надевать маски, обязательно ходят бортпроводники: от тех, у кого маска ниже носа, просто не отходят, пока не наденешь».

Дарья Пинегина