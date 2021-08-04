«Этот птичник всегда вонял» — лаишевцы жалуются на соседство с птицефабрикой

Около двухсот жителей новых домов в селе Столбище поддержали жалобу на загрязнение воздуха

Фото: предоставлено жителями села Столбище

С возвращением жары жители Столбища и еще нескольких сел в Лаишевском районе Татарстана вновь пожаловались на зловоние в их округе. Источником дурных запахов называют куриный помет с местной птицефабрики, который в качестве органического удобрения свозят на ближайшие поля. В результате люди вынуждены жить с закрытыми окнами, не могут выйти на прогулку с детьми. После безрезультатных обращений в различные надзорные ведомства 177 человек подписались под новой заявкой в системе «Народный контроль» с просьбой решить проблему. «По всем проверкам у них все нормально, однако мы не можем полноценно ни дышать, ни проветривать квартиру в такую жару», — стонут обитатели села. На место накануне выехала команда специалистов из разных природоохранных органов, но экологического ЧП снова не обнаружили — превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет. Корреспондент «Реального времени» выслушала чаяния местных жителей и обратилась за комментарием о решении проблемы к специалистам и властям района.

Дом-новостройка через поле от птицефабрики



Зловоние, источаемое с полей в районе Столбища, Никольского, Атабаево и еще ряда сел Лаишевского района, измучило местных жителей, особенно в условиях жары. Виной тому, по их словам, куриный помет, которым удобряют сельхозугодья. А доставляют удобрение с крупной татарстанской птицефабрики «Яратель», находящейся по соседству.



Если старожилы уже привыкли к запахам, то недавним новоселам, а это около двухсот человек, пока тяжелее всего. Полгода назад на улице Совхозной, 7/1 сдали многоквартирный дом, и уже весной люди пожаловались, что по утрам в их квартирах воняет сильнее, чем в грязной уборной, в воздухе ощущается едкий запах сероводорода и аммиака. С наступлением лета неприятные запахи усилились.



— Дышать чистым воздухом можно только днем, — рассказал «Реальному времени» активист инициативной группы жителей Тимур Давлетшин.

Местные жители уверены — зловоние идет с полей, куда вывозят куриный помет с птицефабрики. Трехэтажная новостройка находится от нее на расстоянии примерно одного километра, по другую сторону поля. Малейший ветер легко доносит смрад в квартиры, хотя дом не входит в границы санитарно-защитной зоны и удален на приличное расстояние.

— Это не единичный случай загрязнения атмосферного воздуха. Стойкий запах куриного помета, аммиака держится на протяжении нескольких месяцев с момента переезда, — утверждает Тимур. — Мы въехали в эти квартиры в феврале, но как только с полей сошел снег и немного потеплело, так сразу почувствовали вонь.

Особенно нестерпимо дышать в установившийся зной. «В 30-градусную жару мы не могли открывать окна. Взрослые жалуются, что неприятный запах доводит их до тошноты и головной боли. Запах куриного помета продолжает доноситься до сих пор, даже ночью», — рассказал он о мучениях жителей Столбища.

«Пахнет чаще по ночам»

Устав от бесконечного смрада, жители отправили сообщение с жалобой на портал «Народный контроль».

«С марта мучаемся от невыносимой вони со стороны птицефабрики в селе Столбище. Очень сильный запах азота и куриного помета, иногда пахнет с перерывами (несколько раз в день), иногда несколько часов подряд (чаще по ночам — после 21-22 часов и до четырех-пяти утра)», — говорится в нем. В сообщении отмечается, что на загрязнение воздуха жалуются не только они, но и жители соседних сел. Они подозревают, что тошнотворный запах возникает из-за того, что на поле сваливают куриный помет и другие отходы птицефабрики. «На днях гуляли на поле рядом с фабрикой и нашли несколько площадок, где явно сливают или вываливают отходы с фабрики — стойкий запах помета, куриные перья, лужи», — говорится в письме.

Местные жители уверены — зловоние идет с полей, куда вывозят куриный помет с птицефабрики. Фото: предоставлено жителями села Столбище

Первыми бороться со зловонием начали жители села Травкино в Лаишевском районе. Два года назад они обнаружили неподалеку от своих домов кучи куриного помета. В ноябре при низких температурах запах разносился по всем домам. Тогда администрация Лаишевского района подтвердила, что отходы свозит на поля фабрика «Яратель». После публичной огласки этого факта птицефабрика прекратила оставлять отходы рядом с жилыми домами.

Как видно, затишье оказалось недолгим. В своем обращении жители села Столбище умоляют власти решить проблему со зловонием. Прежние попытки привлечь внимание к их беде и обращения в природоохранные и другие надзорные ведомства оказались безрезультатными.



— Во время проверок запах резко исчезает и по всем анализам у Роспотребнадзора выходит, что все показатели в норме. Только они уедут — через день начинается снова, — сетуют жители села Столбище.



Сама птицефабрика входит в список объектов, которые находятся под федеральным экологическим надзором.

— Птицефабрика «Яратель» филиал ООО «Птицеводческий комплекс «АК БАРС» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 №903 подлежит федеральному государственному экологическому надзору, — ответили в пресс-службе Минэкологии Татарстана на просьбу прокомментировать ситуацию.

Птицефабрика входит в список объектов, которые находятся под федеральным экологическим надзором.. Фото: prokazan.ru

Росприроднадзор тоже не уловил запахов

Тимур Давлетшин пояснил, что в мае местные жители отправляли поочередно несколько жалоб в управление Роспотребнадзора по РТ, Волжско-Камское управление Росприроднадзора, но изменить ситуацию с выбросами производственных отходов на поля не удалось. По его словам, в день выездной проверки отборы проб воздуха показывают нормативные значения, так что придраться не к чему. В качестве примера он привел ответ замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора из письма, которое пришло в конце июля:



«Лабораторией филиала ЦЛАТИ по РТ были взяты пробы воздуха. Превышений предельно допустимых значений не выявлено», — говорится в ответе замруководителя управления Лилии Гайнутдиновой.

По жалобе жителей ведомство провело административное расследование в отношении «Яратель» и ее подрядчика по утилизации куриного помета ООО «Волжская».



«В ходе административных расследований было выявлено, что куриный помет, который образуется в процессе содержания птицы, вывозится в пометохранилище согласно технологическому регламенту. Дальше происходит его компостирование с помощью ворошителя. В результате компостирования помет образуется в органическое удобрение. Их вывозит ООО «Волжская», с которым подписан договор. Однако ООО «Волжская» прекратило в настоящее время прием удобрений», — сообщается в ответе управления.



По результатам административного расследования были выявлены нарушения по ст. 8.5 КоАП РФ, должностные лица привлечены к ответственности. Однако проблему смрада это не решило.

Парадоксы с отборами проб воздуха объясняются тем, что фабрика заранее уведомляется о проверке надзорного органа и на этот день прекращает выбросы. Фото: prokazan.ru

— Парадоксы с отборами проб воздуха объясняются тем, что фабрика заранее уведомляется о проверке надзорного органа и на этот день прекращает выбросы, — объяснил нашему изданию весь фокус с исчезновением дурных запахов во время инспекций независимый эксперт в области охраны атмосферного воздуха Дмитрий Фролов (входит в официальный реестр экспертов Росприроднадзора). — Таково федеральное законодательство.



По его словам, санитарные зоны в 300—500 метров формировались в советское время и не отвечают современным реалиям. По его мнению, жителям необходимо провести отборы проб в независимой лаборатории и без предупреждения птицефабрики. А после этого с документальными фактами загрязнения воздуха обращаться в федеральную службу Росприроднадзора и требовать тщательного расследования.

«Яратель» монтирует оборудование для нейтрализации запахов

Тем не менее на сообщение граждан в систему «Народный контроль» немедленно отреагировали республиканские власти. Как заверила «Реальное время», пресс-секретарь главы Лаишевского района Айгуль Амирова, утром на птицефабрику «Яратель» выехали представители Минсельхозпрода РТ, инспекторы управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора.



— На месте были взяты отборы проб атмосферного воздуха, но превышения ПДК вредных веществ не обнаружено, — сообщила она в телефонном разговоре корреспонденту нашего издания.



Отвечая на вопрос: когда исчезнет неприятный запах в Столбище и ближайших селах, в администрации Лаишевского района не назвали конкретных сроков. Фото: предоставлено жителями села Столбище

По ее словам, татарстанская птицефабрика «Яратель» является крупнейшим производителем куриного яйца в республике. «На нее приходится свыше 80% выпущенного яйца», — уточнила она. Инспекторы управления Роспотребнадзора по РТ провели контрольный осмотр птицефабрики и ее окрестностей, признав, что состояние «лучше, чем в прошлом году».



Также Амирова сообщила, что для нейтрализации запахов на птицефабрике идет монтаж нового специализированного оборудования на площадке компостирования куриного помета. Затраты на эти цели составили 200 млн рублей. В перспективе здесь откроется производство по переработке куриного помета в удобрения.



Корреспондент «Реального времени» попыталась связаться с директором птицефабрики «Яратель» Фанисом Нигаматуллиным, но на звонки на мобильный он не ответил. Его помощница также не ответила на запрос издания.

Отвечая на вопрос, когда исчезнет неприятный запах в Столбище и ближайших селах, в администрации Лаишевского района не назвали конкретных сроков. По мнению чиновников, сельский запах пугает только новых городских жителей, тогда как сами сельчане к нему давно привыкли.



— Да, этот птичник всегда вонял, — смеются старожилы села — Птицефабрика работает здесь почти 30 лет, и всегда куриный помет сбрасывался на поле.



Птицефабрика работает здесь почти 30 лет, и всегда куриный помет сбрасывался на поле, говорят старожилы. Фото: предоставлено жителями села Столбище

Мало кто из них верит, что этот запах исчезнет, но ослабить мощь отходов им хотелось бы. «Об этом оборудовании мы слышали год назад, — говорит Тимур Давлетшин. — А воз и ныне там».