Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану проведет прием населения
9 апреля, с 10 до 12 часов, руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведет прием граждан, сообщается на официальном портале татарстанского Роспотребнадзора.
Прием будет проводиться в приемной президента РФ в РТ по адресу: ул. Кремлевская, д.12/20. Записаться на прием можно в рабочее время по телефону 238-18-32.
Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по РТ предложило увеличить школьные перемены, чтобы все ученики успевали поесть горячую пищу.
«Сегодня в школах с двухсменным режимом работы есть проблемы с недостаточностью посадочных мест в столовых. А существующая система перемен не позволяет организовать питание с выделением достаточного времени для приема пищи. Как следствие этого мы видим предварительное накрытие столов. Это приводит к остыванию блюд и понятному нам отказу детей от такой еды», — заявила глава ведомства Марина Патяшина на итоговой коллегии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым