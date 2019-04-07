Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану проведет прием населения

Фото: Максим Платонов

9 апреля, с 10 до 12 часов, руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведет прием граждан, сообщается на официальном портале татарстанского Роспотребнадзора.

Прием будет проводиться в приемной президента РФ в РТ по адресу: ул. Кремлевская, д.12/20. Записаться на прием можно в рабочее время по телефону 238-18-32.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по РТ предложило увеличить школьные перемены, чтобы все ученики успевали поесть горячую пищу.

«Сегодня в школах с двухсменным режимом работы есть проблемы с недостаточностью посадочных мест в столовых. А существующая система перемен не позволяет организовать питание с выделением достаточного времени для приема пищи. Как следствие этого мы видим предварительное накрытие столов. Это приводит к остыванию блюд и понятному нам отказу детей от такой еды», — заявила глава ведомства Марина Патяшина на итоговой коллегии.

