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Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану проведет прием населения

23:30, 07.04.2019
Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану проведет прием населения
Фото: Максим Платонов

9 апреля, с 10 до 12 часов, руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведет прием граждан, сообщается на официальном портале татарстанского Роспотребнадзора.

Прием будет проводиться в приемной президента РФ в РТ по адресу: ул. Кремлевская, д.12/20. Записаться на прием можно в рабочее время по телефону 238-18-32.

Напомним, ранее управление Роспотребнадзора по РТ предложило увеличить школьные перемены, чтобы все ученики успевали поесть горячую пищу.

«Сегодня в школах с двухсменным режимом работы есть проблемы с недостаточностью посадочных мест в столовых. А существующая система перемен не позволяет организовать питание с выделением достаточного времени для приема пищи. Как следствие этого мы видим предварительное накрытие столов. Это приводит к остыванию блюд и понятному нам отказу детей от такой еды», — заявила глава ведомства Марина Патяшина на итоговой коллегии.

ОбществоВласть Татарстан
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