В Челнах мошенники собирают деньги от имени главного санврача

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предпринимателям из Набережных Челнов стали поступать звонки от мошенников якобы от имени начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяра Бариева. Об этом сообщили в Управлении РПН по Татарстану.



Злоумышленники звонят под предлогом сбора средств на приобретение томографа в детское лечебное учреждение. Звонки поступают с номера 8(906)025-33-33.

— Управление к подобным действиям неустановленного лица отношения не имеет и, являясь территориальным органом федерального органа исполнительной власти, не осуществляет сбор денежных средств на какие-либо цели, не обращается с просьбами об оказании услуг и не предлагает оказание платных услуг, — указали в ведомстве.

В прошлом году в Набережных Челнах орудовали мошенники, представляющиеся сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора с просьбой оказания материальной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

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Маргарита Головатенко